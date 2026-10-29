Jang Won Young và Kim Ji Won viết tiếp cuộc chiến visual không hồi kết giữa idol và diễn viên Hàn

Tối 28/10, sự kiện giới thiệu triển lãm B.zero1: Light, Form and Vision của thương hiệu trang sức xa xỉ BVLGARI đã diễn ra tại SongEun Art Space, khu Cheongdam-dong, Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ loạt gương mặt đình đám của làng giải trí xứ kim chi như Kim Ji Won, Jang Won Young (IVE), Choi San (ATEEZ) và Lee Sangwon. Mỗi người một phong cách, dàn sao đã mang đến những màn lên đồ vừa sang chảnh vừa mãn nhãn.

Nguồn: Instagram baf.studio

Được thực hiện với sự hợp tác giữa BVLGARI và SongEun, triển lãm chính thức mở cửa từ ngày 29/10 đến 14/11, giới thiệu hơn 20 tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ bộ sưu tập trang sức B.zero1. Không gian trưng bày khai thác sự giao thoa giữa ánh sáng, hình khối và nghệ thuật đương đại, đồng thời đưa khách tham quan khám phá lịch sử cùng di sản chế tác trang sức của BVLGARI.

Giữa dàn khách mời nổi bật, màn xuất hiện của Kim Ji Won và Jang Won Young trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Vốn là hai mỹ nhân sở hữu phong cách khác biệt, việc cùng góp mặt tại một sự kiện khiến màn so kè visual giữa idol Kpop và diễn viên Hàn Quốc một lần nữa trở thành chủ đề thú vị.

Kim Ji Won và Jang Won Young: Hai hệ visual, hai khí chất thời trang khác biệt

Những khoảnh khắc đọ sắc giữa idol Kpop và diễn viên Hàn từ lâu đã là chủ đề được hội mê visual đặc biệt quan tâm. Nếu các nữ thần tượng thường ghi điểm bằng hình ảnh ngọt ngào, phong cách thời thượng cùng khả năng tạo dáng chuyên nghiệp, thì các minh tinh màn ảnh lại có sức hút riêng nhờ vẻ đẹp trưởng thành, phong thái tự nhiên và khí chất thanh lịch. Tất nhiên, không phải ai cũng đi theo một khuôn mẫu nhất định, nhưng Kim Ji Won và Jang Won Young tại sự kiện BVLGARI lần này được cho là "điển hình" cho sự khác biệt ấy.

Kim Ji Won tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những mỹ nhân nổi bật màn ảnh Hàn khi xuất hiện với diện mạo tối giản nhưng vẫn đủ sức gây thương nhớ. Nữ diễn viên lựa chọn mẫu đầm trắng lệch vai của Alex Perry, nổi bật với thiết kế ôm dáng và những đường xếp nếp mềm mại chạy dọc thân váy. Phom váy thanh thoát, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể vừa tôn lên vóc dáng nữ tính, vừa mang đến vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa.

Đáng chú ý, Kim Ji Won khoác hờ chiếc blazer đen trên vai, tạo nên sự tương phản đen - trắng kinh điển. Chỉ với một món đồ bổ sung, tổng thể lập tức trở nên sắc sảo và có chiều sâu hơn. Cách phối này cũng giúp nữ diễn viên cân bằng giữa nét mềm mại của chiếc đầm lệch vai và vẻ mạnh mẽ, hiện đại của trang phục menswear. Không chạy theo những thiết kế quá nổi bật, Kim Ji Won vẫn trung thành với phong cách tinh giản, đề cao phom dáng và thần thái người mặc.

Tuy nhiên, chi tiết thực sự khiến tạo hình lần này của Kim Ji Won thêm phần cuốn hút chính là mái tóc bob ngắn ngang cằm. Kiểu tóc ôm nhẹ gương mặt giúp tôn lên đường nét thanh tú, đồng thời phần nào gợi nhớ lại hình tượng trung úy Yoon Myung Joo đầy cá tính trong Hậu Duệ Mặt Trời, Kết hợp cùng lớp makeup trong trẻo, đôi môi hồng nude và làn da căng mịn, nữ diễn viên khoe trọn nhan sắc nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa.

Để hoàn thiện outfit, Kim Ji Won lựa chọn trang sức ánh bạc gồm vòng cổ, vòng tay và nhẫn với thiết kế thanh mảnh từ BVLGARI. Các món phụ kiện được phối vừa đủ để tạo điểm sáng mà không lấn át trang phục. Từ cách lựa chọn màu sắc đến trang sức, tổng thể của nữ diễn viên mang đậm tinh thần quiet luxury: Không cần phô trương vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Có thể nói, Kim Ji Won là minh chứng cho kiểu nhan sắc càng tối giản lại càng nổi bật khí chất minh tinh.

Kim Ji Won bùng nổ khí chất tài phiệt khi sải bước lên thảm đỏ.

Nếu Kim Ji Won ghi điểm bằng vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành thì Jang Won Young lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Thành viên IVE xuất hiện với chiếc đầm đen ôm dáng thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của ANNAKIKI. Thiết kế đầm đen có phom dáng ôm sát, dài qua gối, giúp tôn lên tỷ lệ cơ thể thanh mảnh của Jang Won Young. Điểm nhấn đắt giá nằm ở phần bèo nhún 3D được tạo hình cầu kỳ quanh ngực áo, mang đến vẻ nữ tính, điệu đà nhưng vẫn đủ ấn tượng về mặt thị giác. Trong khi đó, phần thân váy được giữ tối giản, giúp tổng thể không bị rối mắt và làm nổi bật chi tiết trang trí phía trên.

Để hoàn thiện bộ cánh, Jang Won Young lựa chọn đôi slingback mũi nhọn màu đen của Roger Vivier, nổi bật với chi tiết hoa trang trí trên mũi giày. Thiết kế gót thấp thanh mảnh vừa mang đến vẻ thanh lịch, vừa giữ được nét trẻ trung cho outfit. Sự đồng điệu giữa váy và giày tạo nên tổng thể đen tuyền sang chảnh, đồng thời trở thành phông nền hoàn hảo cho loạt trang sức vàng nổi bật.

Nữ idol kết hợp vòng cổ mặt nhỏ, khuyên tai, nhẫn cùng những chiếc vòng tay vàng xếp lớp của BVLGARI, tạo điểm nhấn tinh tế mà vẫn giữ được tinh thần thời thượng. Mái tóc dài được búi cao với vài lọn tóc buông nhẹ hai bên gương mặt, kết hợp lớp makeup tông hồng đào, làn da căng bóng và đôi môi glossy càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào. Dù diện một thiết kế đen có phần trưởng thành, Jang Won Young vẫn giữ được nét xinh xắn, tươi tắn chuẩn idol.

Đặc biệt, khả năng tạo dáng trước ống kính tiếp tục là điểm cộng của nữ thần tượng. Từ những cử chỉ tay nhẹ nhàng đến biểu cảm nháy mắt tinh nghịch, Jang Won Young luôn biết cách khiến mỗi khung hình trở nên cuốn hút. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, cô còn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa hình ảnh ngọt ngào, nữ tính và phong cách sang trọng, kiêu kỳ. Đây cũng chính là lý do Jang Won Young luôn là cái tên đáng chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Đặt Kim Ji Won và Jang Won Young cạnh nhau mới thấy rõ sự thú vị trong màn đọ sắc lần này. Cùng lựa chọn những gam màu cơ bản, nhưng hai mỹ nhân lại mang đến hai tinh thần thời trang khác biệt. Không chỉ khác nhau ở trang phục, cách làm tóc và trang điểm cũng góp phần tạo nên hai hệ visual riêng biệt.

Một bên là vẻ đẹp trưởng thành, tinh tế đúng chất minh tinh màn ảnh, một bên là sự trẻ trung, kiêu kỳ mang đậm tinh thần IT Girl. Khó có thể nói ai nổi bật hơn, bởi mỗi người đều có thế mạnh và cách thể hiện riêng. Chính sự đối lập này đã khiến màn hội ngộ của Kim Ji Won và Jang Won Young tại BVLGARI trở nên thú vị, đồng thời cho thấy sức hút của những phong cách thời trang khác biệt trong làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh màn đọ sắc của hai mỹ nhân, sự kiện BVLGARI còn có sự góp mặt của Choi San và Lee Sangwon. Không lựa chọn những outfit quá cầu kỳ, cả hai chàng trai đều ghi điểm với phong cách nam tính, chỉn chu nhưng vẫn có những điểm nhấn riêng.

Choi San xuất hiện với diện mạo bảnh bao trong bộ suit trắng, gồm blazer hai hàng khuy và quần đồng màu. Thiết kế có phom dáng vừa vặn, những đường cắt may gọn gàng giúp tôn lên vóc dáng săn chắc của thành viên ATEEZ. Thay vì phối cùng sơ mi và cà vạt theo phong cách truyền thống, nam idol lựa chọn mở sâu cổ áo vest, mang đến cảm giác phóng khoáng và hiện đại hơn.

Trong khi đó, Lee Sangwon lại lựa chọn phong cách nhẹ nhàng hơn với outfit tông beige. Nam nghệ sĩ diện áo sơ mi tay dài, cổ mở kết hợp cùng quần đồng màu, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn thoải mái.

Đặc biệt, một đoạn video ghi lại góc nghiêng của Lee Sangwon tại sự kiện đang thu hút sự chú ý trên nền tảng X. Nam idol vẫn gây ấn tượng với sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo, không hổ danh một trong những "top visual" nổi bật của thế hệ K-pop thứ 5.

Nguồn ảnh: X, WWD, Topstarnews, TVDaily, Instagram.

12:22:34 query returned open=false 12:27:32 dblclick "# Kim Ji Won và Jang Won Young đọ sắc tại sự kiện BVLGARI: Một bên khí chất minh tinh, một bên chuẩn IT Girl Kpop Sapo: Màn hội ngộ của Kim Ji Won và Jang Won Young tại sự kiện BVLGARI ở Seoul thu hút sự chú ý khi hai mỹ nhân đại diện cho hai phong cách thời trang khác biệt, từ vẻ đẹp thanh lịch của diễn viên Hàn đến thần thái kiêu kỳ của idol Kpop." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:27:46 dblclick "Triển lãm được thực hiện với sự hợp tác giữa BVLGARI và SongEun, chính thức mở cửa từ ngày 29/10 đến 14/11. Không gian trưng bày giới thiệu hơn 20 tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ bộ sưu tập trang sức B.zero1, khai thác sự giao thoa giữa ánh sáng, hình khối và tư duy sáng tạo. Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm còn mang đến trải nghiệm khám phá lịch sử và di sản chế tác trang sức của BVLGARI thông qua phần thuyết minh âm thanh do nam diễn viên Byeon Woo Seok đảm nhận." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:28:01 dblclick "## Kim Ji Won và Jang Won Young: Hai hệ visual, hai khí chất thời trang khác biệt" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:30:12 dblclick "# Kim Ji Won và Jang Won Young đọ sắc tại sự kiện BVLGARI: Một bên khí chất minh tinh, một bên chuẩn IT Girl Kpop **Sapo:** Cùng xuất hiện tại sự kiện BVLGARI ở Seoul, Kim Ji Won và Jang Won Young mang đến màn đọ sắc thú vị với hai phong cách đối lập: Một bên thanh lịch, sang trọng chuẩn minh tinh, một bên kiêu kỳ, thời thượng đúng chất IT Girl Kpop." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:30:24 dblclick "B.zero1: Light, Form and Vision" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:31:52 dblclick "enter comment" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:32:20 dblclick "Đặc biệt, nam diễn viên Byeon Woo Seok cũng góp mặt theo một cách rất riêng khi đảm nhận phần thuyết minh âm thanh cho trải nghiệm tại triển lãm." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:32:40 dblclick "Một bên là vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành của minh tinh màn ảnh, một bên là thần thái kiêu kỳ, ngọt ngào của IT Girl thế hệ mới. Đặt cạnh nhau mới thấy, mỗi người đều có một công thức thu hút ánh nhìn rất riêng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:32:46 dblclick "## Kim Ji Won và Jang Won Young: Hai hệ visual, hai khí chất thời trang khác biệt" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:32:50 dblclick "Kim Ji Won và Jang Won Young: Hai hệ visual, hai khí chất thời trang khác biệt" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:33:13 dblclick "chỉn chu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:33:34 dblclick "chính là hai ví dụ thú vị cho những cách thể hiện phong cách khác nhau." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:34:03 dblclick "### Kim Ji Won: Nhan sắc thanh lịch, sang trọng đúng chất minh tinh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:34:25 dblclick "ngoài sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:35:44 dblclick "874783722_17954575740268419_685109498968865834_n-193526.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:35:47 dblclick "867682325_17954575791268419_347935917852137052_n-193518.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:35:55 dblclick "diện mạo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:36:02 dblclick "lần này" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:36:58 dblclick "mang đến cảm giác trưởng thành, sắc sảo hơn so với hình ảnh tóc dài quen thuộc" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:37:09 dblclick "trung úy Yoon Myung Joo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:37:16 dblclick "Hậu Duệ Mặt Trời" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:37:51 dblclick "868960968_17954575962268419_5035610256847522871_n-193514.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:37:55 dblclick "870005291_17954576073268419_9184045095870996581_n-193511.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:37:58 dblclick "869628212_17954576004268419_7147320997602433757_n-193514.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:38:04 dblclick "cách lựa chọn màu sắc đến trang sức, tổng thể của nữ diễn viên mang đậm tinh thần *quiet luxury*: Không cần phô trương vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Có thể nói," sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:38:07 dblclick "họn màu sắc đến trang sức, tổng thể của nữ diễn viên mang đậm tinh thần *quiet luxury*: Không cần phô trương vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Có thể nói, Kim Ji Won là minh chứng cho kiểu nhan sắc càng tối giản lại càng nổi bật khí chất minh tinh." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:38:11 dblclick "g, tinh tế." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:38:13 dblclick "Để hoàn thiện outfit, Kim Ji Won lựa chọn trang sức ánh bạc gồm vòng cổ, vòng tay và nhẫn với thiết kế thanh mảnh. Các món phụ kiện được phối vừa đủ để tạo điểm sáng mà không lấn át trang phục." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:38:44 dblclick "### Jang Won Young: IT Girl Kpop với visual ngọt ngào nhưng vẫn đầy kiêu kỳ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:39:30 dblclick "Không cần những gam màu rực rỡ, nữ idol vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ vóc dáng nổi bật và thần thái đặc trưng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:40:04 dblclick ", kết hợp cùng giày Roger Vivier Rose Vivier Slingback Pumps" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:40:16 dblclick "Roger Vivier Rose Vivier Slingback Pumps. Thiết kế đầm đen có phom dáng ôm sát, dài qua g" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:40:25 dblclick ", kết hợp cùng giày Roger Vivier Rose Vivier Slingback Pumps" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:42:25 dblclick "16260915_2070364_5033" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:43:02 dblclick "đặc trưng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:43:35 dblclick "hvtm0bwbyaas6fc-194115.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:43:38 dblclick "hvtndptaiaalbyw-194112.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:43:46 dblclick "ảnh ngọt ngào, nữ tính và phong cách sang trọng, kiêu kỳ. Đây cũng chính là lý do Jang Won Young luôn là cái tên đáng chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang. ### Hai mỹ nhân, hai cách thể hiện sự sang chảnh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:43:51 dblclick "Đặc biệt, khả năng tạo dáng trước ống kính tiếp tục là điểm cộng của nữ thần tượng. Từ những cử chỉ tay nhẹ nhàng đến biểu cảm nháy mắt tinh nghịch, Jang Won Young luôn biết cách khiến mỗi khung hình trở nên cuốn hút. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, cô còn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa hình ảnh ngọt ngào, nữ tính và phong cách sang trọng, kiêu kỳ. Đây cũng chính là lý do Jang Won Young luôn là cái tên đáng chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:44:11 dblclick "hvtnb22asaaqzuj-194115.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:44:14 dblclick "hvtnsweb0aa2dgh-194112.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:44:22 dblclick "### Hai mỹ nhân, hai cách thể hiện sự sang chảnh" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:44:56 dblclick "855053277_1613124779780679_3923402548332147990_n-193511.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:45:12 dblclick "869477579_17954575806268419_1952705611231234510_n-193518.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:45:15 dblclick "868901225_17954575758268419_9201444901169572742_n-193521.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:46:09 dblclick "Kim Ji Won thanh lịch với đầm trắng lệch vai và blazer đen, trong khi Jang Won Young nổi bật cùng thiết kế đầm đen bèo nhún 3D và loạt trang sức vàng bắt mắt." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:46:19 dblclick "Kim Ji Won ghi điểm với mái tóc bob thời thượng, lớp makeup nhẹ nhàng và phong thái điềm tĩnh. Trong khi đó, Jang Won Young lại mang đến năng lượng tươi tắn, ngọt ngào cùng những biểu cảm duyên dáng đặc trưng của một idol Kpop." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:46:29 dblclick "## Choi San và Lee Sangwon: Hai mỹ nam với phong cách lịch lãm, cuốn hút" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:47:03 dblclick "### Choi San (ATEEZ): Nam thần lịch lãm trong bộ suit trắng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:47:30 dblclick "Nếu Choi San nổi bật với bộ suit trắng lịch lãm thì Lee Sangwon lại mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại trong trang phục tông beige." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:47:46 dblclick "Tông trắng chủ đạo giúp tổng thể trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cần có tại một sự kiện trang sức cao cấp. Choi San khéo léo kết hợp thêm dây chuyền mặt đá, vòng tay và đồng hồ để tạo điểm nhấn. Những món phụ kiện không quá cầu kỳ nhưng đủ giúp bộ suit đơn sắc trở nên có chiều sâu và cuốn hút hơn." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:47:51 dblclick "Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng cùng thần thái tự tin trước ống kính càng làm nổi bật vẻ ngoài nam tính của nam idol. Không cần đến những chi tiết phá cách, Choi San vẫn dễ dàng ghi điểm với phong cách lịch lãm, trưởng thành nhưng không hề cứng nhắc. Đây cũng là kiểu lên đồ giúp anh khoe trọn khí chất sân khấu ngay cả khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:48:20 dblclick "áo bên trong có phần cổ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:48:32 dblclick "### Lee Sangwon: Trẻ trung, hiện đại với phong cách tối giản" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:48:35 dblclick "ezgif-2aa07851fe17c661" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:48:41 dblclick "bộ trang phục" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:48:51 dblclick "mang cảm giác" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:48:55 dblclick "Không cần những gam màu nổi bật, Lee Sangwon vẫn thu hút ánh nhìn nhờ cách phối đồ gọn gàng và vóc dáng cân đối." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:48:59 dblclick "Thiết kế áo có phom dáng vừa vặn, kết hợp cùng quần cạp cao và thắt lưng đồng điệu giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Bảng màu trung tính cũng mang đến cảm giác hiện đại, dễ chịu, phù hợp với phong cách thời trang trẻ trung mà nam nghệ sĩ theo đuổi." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:49:03 dblclick "Thiết kế áo có phom dáng vừa vặn, kết hợp cùng quần cạp cao và thắt lưng đồng điệu giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Bảng màu trung tính cũng mang đến cảm giác hiện đại, dễ chịu, phù hợp với phong cách thời trang trẻ trung mà nam nghệ sĩ theo đuổi." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:49:08 dblclick "Thiết kế áo có phom dáng vừa vặn, kết hợp cùng quần cạp cao và thắt lưng đồng điệu giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Bảng màu trung tính cũng mang đến cảm giác hiện đại, dễ chịu, phù hợp với phong cách thời trang trẻ trung mà nam nghệ sĩ theo đuổi. Lee Sangwon hoàn thiện outfit bằng dây chuyền mặt nhỏ, khuyên tai, vòng tay và nhẫn ánh vàng. Các món trang sức được phối khéo léo để tạo điểm sáng trên nền trang phục beige, giúp tổng thể không bị đơn điệu. Mái tóc đen rẽ ngôi tự nhiên cùng phong thái thoải mái trước ống kính càng khiến diện mạo của anh thêm phần cuốn hút." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:49:13 dblclick "Không quá cầu kỳ hay phô trương, Lee Sangwon ghi điểm với phong cách tối giản nhưng vẫn đủ chỉn chu và thời thượng. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với tinh thần của một sự kiện trang sức cao cấp, nơi các món phụ kiện được đặt vào vị trí trung tâm của tổng thể trang phục." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:49:15 dblclick "Không quá cầu kỳ hay phô trương, Lee Sangwon ghi điểm với phong cách tối giản nhưng vẫn đủ chỉn chu và thời thượng. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với tinh thần của một sự kiện trang sức cao cấp, nơi các món phụ kiện được đặt vào vị trí trung tâm của tổng thể trang phục. Nhìn chung, sự xuất hiện của Kim Ji Won, Jang Won Young, Choi San và Lee Sangwon đã mang đến nhiều màu sắc thời trang cho sự kiện BVLGARI lần này. Mỗi ngôi sao đều có cách thể hiện phong cách riêng, từ thanh lịch, sang trọng đến trẻ trung, thời thượng. Đặc biệt, màn hội ngộ giữa idol Kpop và diễn viên Hàn tiếp tục cho thấy sức hút của những cuộc đọ sắc thú vị, nơi mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách của mình." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:51:32 dblclick "ezgif-27d422caeca3a9a2" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:51:41 dblclick "hông cần tạo dáng cầu kỳ, n" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:51:49 dblclick "mái tóc được tạo kiểu tự nhiên" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:52:25 dblclick "hiến Lee Sangwon trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý tại sự kiện BVLGARI lần này." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:52:41 dblclick ". Chỉ một khoảnh khắc quay nghiêng cũng đủ khoe trọn visual điển trai" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:55:30 dblclick "ezgif-24a018376b7e3995" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false