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Chỉ với những hoạt động thể chất đơn giản mỗi ngày, trẻ không chỉ phát triển thể chất toàn diện mà còn tăng cường sức khỏe tinh thần, cải thiện khả năng học tập và hình thành lối sống năng động, tích cực ngay từ nhỏ.

Hoạt động thể chất đều đặn giúp trẻ phát triển hệ cơ, xương và tim mạch khỏe mạnh, đồng thời tăng sức bền, khả năng phối hợp vận động và duy trì cân nặng hợp lý. Không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, việc vận động còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ trẻ học tập hiệu quả hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cha mẹ và thầy cô giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen này. Hãy khuyến khích trẻ đi bộ, đạp xe, chơi các môn thể thao, tham gia trò chơi ngoài trời hoặc đơn giản là cùng vận động với gia đình và bạn bè. Khi việc vận động trở thành một phần tự nhiên, vui vẻ của cuộc sống hằng ngày, trẻ sẽ dễ dàng duy trì thói quen lành mạnh lâu dài.