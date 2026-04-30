Hà Nội tìm ra "tọa độ vàng" cho con vận động: Sân chơi 1.500m² chuẩn Châu Âu, bé chơi mê mải, mẹ thảnh thơi cafe

Làm cha mẹ ở phố thị, ai cũng lo con thiếu không gian chạy nhảy, suốt ngày dán mắt vào Ipad, Tivi. Hiểu được nỗi trăn trở đó, Adventure S ra mắt với mô hình vận động – giải trí tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn là điểm đến cuối tuần lý tưởng cho cả gia đình.

An toàn là số 1 - Tiêu chuẩn Châu Âu cho bé yêu

Điều khiến các mẹ an tâm nhất khi đưa con đến Adventure S chính là yếu tố an toàn. Không phải những thiết bị trôi nổi, toàn bộ trò chơi tại đây được nhập khẩu và lắp đặt theo tiêu chuẩn EU khắt khe. Sàn lót êm ái, đai bảo hộ chắc chắn cùng đội ngũ hướng dẫn viên được đào tạo bài bản luôn túc trực, giúp bố mẹ hoàn toàn yên tâm khi con tham gia các thử thách.

Giúp con tự tin và rèn luyện thể chất

Thay vì ngồi một chỗ, các bé sẽ được "xả năng lượng" với Super Runio – khu vận động liên hoàn giúp phát triển chiều cao và phản xạ.

Những bé lớn hơn có thể thử thách lòng dũng cảm với Zipline trong nhà hay Leo núi nhân tạo. Mỗi trò chơi là một bài học nhỏ về sự kiên trì, vượt qua nỗi sợ và kỹ năng làm việc nhóm khi chơi cùng bạn bè.

Đặc biệt, chính sách giá vé rất ưu ái cho các bé nhỏ: Miễn phí hoàn toàn cho bé dưới 75cm và giảm 50% cho bé từ 76-90cm.

Không chỉ các con chơi, ba mẹ muốn vui chơi cùng thì hãy nhập cuộc ngay.

Đây không chỉ là sân chơi cho các bé, mà còn là sân chơi, giải trí, luyện tập vận động thể thao cho cả nhà. Cùng nhau vui chơi, trọn vẹn từng giây. Các ba mẹ trẻ hãy bật mood hưởng thụ, up trend xu thế vui chơi hot nhất bây giờ tại AdventureS

Mẹ thảnh thơi, cả nhà cùng vui

Adventure S thiết kế theo mô hình khép kín. Trong lúc con vui chơi, bố mẹ có thể thư giãn tại khu vực nhà hàng – café ngay trong khuôn viên, vừa thưởng thức đồ uống vừa dễ dàng quan sát con. Đây cũng là nơi lý tưởng để tổ chức sinh nhật hay họp mặt các gia đình vào dịp cuối tuần mà không lo mưa nắng hay khói bụi ngoài trời.

Lưu lại ngay lịch hoạt động để đưa bé đi chơi mẹ nhé:

Địa chỉ: Tầng L3, Tòa Nam, TTTM Hanoi Centre, 175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Hotline: 0961092518

Giờ mở cửa: 09h30 – 21h30 (Thứ 2 – Thứ 5); 09h30 – 22h00 (Thứ 6 – CN).

Giá vé: 280.000đ (Ngày thường) – 350.000đ (Cuối tuần/Lễ).

Ưu đãi: Miễn phí cho trẻ dưới 75cm; Giảm 50% cho trẻ 76–90cm.

Đừng để tuổi thơ của con chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường. Hãy đưa con đến Adventure S để bé được cười đùa, vận động và lớn khôn khỏe mạnh mỗi ngày!