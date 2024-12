Info em bé xinh đẹp đứng cạnh Hiếu Thứ Hai trong concert Anh Trai Say Hi, khiến các chị em thi nhau xin thế chỗ

Một trong những chương trình giải trí đang khiến khán giả "lụy" suốt nhiều ngày qua chính là Anh Trai Say Hi. 30 anh trai tài sắc vẹn toàn khiến cư dân mạng điêu đứng, mê mệt khó lòng thoát ra.



Trong đêm concert vừa qua diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, một trong những khoảnh khắc được rất nhiều người ghi lại chính là khung cảnh 30 anh trai đứng cùng 30 em bé xinh tựa thiên thần. Trong đó, clip Quán quân Anh Trai Say Hi tương tác với bé gái khiến dân mạng sôi sục, truy tìm info cô bé.

Info em bé xinh đẹp đứng cạnh anh trai Hiếu Thứ Hai trong concert Anh Trai Say Hi, khiến các chị em thi nhau xin thế chỗ

Hiếu Thứ Hai và bé Hà Vy trong concert Anh Trai Say Hi

Em bé đáng yêu đứng cạnh anh trai Hiếu Thứ Hai trong concert Anh Trai Say Hi



Cô bé ấy có tên là Hà Vy (6 tuổi, sống tại Hà Nội). Vy sở hữu nhan sắc tựa thiên thần, trong trẻo và vô cùng ngọt ngào, nhìn thôi đã thấy toát lên sự đáng yêu. Khoảnh khắc đứng cùng Hiếu Thứ Hai, cô bé Hà Vy rất tự tin, xinh đẹp và tỏa sáng.

2 visual sáng bừng

Cô bé đã có cơ hội được tham gia nhiều bộ phim đình đám như Đèn Âm Hồn của đạo diễn Hoàng Nam, phim Thám Tử Kiên đạo diễn Victor Vũ, phim VTV chiếu Tết Hẹn Ước Ngày Xuân... Với những kinh nghiệm đóng phim chuyên nghiệp, Vy đã may mắn được lựa chọn là một trong 30 bé tham gia chương trình Anh Trai Say Hi vừa qua và được đứng cạnh Hiếu Thứ Hai.

Hà Vy sở hữu đôi mắt biết nói

Chia sẻ thêm về khoảnh khắc viral MXH của con gái, mẹ Hà Vy chia sẻ từ hôm đi concert tới giờ, cả 2 mẹ con vẫn "lụy", nhiều fan của Hiếu Thứ Hai inbox hỏi thăm, thậm chí còn xin mua lại váy áo của con.

"Thật sự ban đầu con chưa biết hết 30 anh trai trong chương trình. Nhưng sau buổi tổng duyệt, các anh trai luôn yêu thương quan tâm các bé. Con gái mình khen các anh lắm rồi còn muốn nghe đi nghe lại bài hát trong chương trình. Vy cũng thuộc kha khá bài hát đấy, thích nhất là Sao Hạng A, đoạn của anh trai Hiếu Thứ Hai. Khoảnh khắc viral trên mạng mình xem lại cũng cảm thấy đáng yêu lắm", mẹ bé Vy chia sẻ.

Cô bé siêu đáng yêu

Ai cũng nhận xét Hiếu Thứ Hai và Hà Vy đều quá đẹp, visual sáng bừng khung hình, nhìn mà muốn mê mẩn luôn.