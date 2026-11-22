Thời trang công sở chưa bao giờ chỉ gói gọn trong những chiếc áo sơ mi, quần âu hay chân váy đứng dáng. Chỉ cần biết cách lựa chọn trang phục và phối đồ khéo léo, chị em hoàn toàn có thể biến những món đồ quen thuộc thành loạt bản phối thanh lịch, sang chảnh mà vẫn đầy cuốn hút. Và nếu phải gọi tên một trong những mỹ nhân Việt diện đồ công sở đẹp nhất nhì showbiz, chắc chắn không thể bỏ qua Huyền Lizzie. Không cần những thiết kế quá cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, Huyền Lizzie vẫn khiến người nhìn khó rời mắt nhờ khả năng biến hóa với loạt trang phục mang cảm hứng công sở. Từ những bộ suit chỉn chu, áo sơ mi thanh lịch đến chân váy nữ tính, nữ diễn viên đều có cách kết hợp riêng để tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại, thời thượng, vừa toát lên khí chất sang chảnh. Ngắm loạt outfit của Huyền Lizzie, hội chị em chắc chắn sẽ có thêm không ít ý tưởng mặc đẹp đến công ty mỗi ngày.

Cụ thể, Huyền Lizzie lên đồ theo mood quý cô với chiếc váy sơ mi dài quá gối màu be. Cổ bẻ và hàng khuy sẫm giữ vẻ chỉn chu, trong khi chân váy xòe nhẹ giúp tổng thể mềm mại hơn. Chiếc thắt lưng đen mảnh gom phần eo, tạo điểm nhấn rõ ràng trên nền vải trơn. Cô chọn túi họa tiết kẻ ô để outfit có thêm chi tiết đáng nhìn, rồi kết lại bằng đôi slingback đen mũi nhọn thanh thoát. Với những sáng cần mặc nhanh mà vẫn ra dáng, chị em có thể chọn váy sơ mi vừa vai, thêm thắt lưng mảnh và giày gót thấp để tiện di chuyển.

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Chiếc áo khoác dạ tweed trắng có bề mặt nổi, đường viền tua nhẹ và vai đứng mang đến vẻ sang chảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Huyền Lizzie phối cùng áo viền ren bên trong, để chút mềm mại thấp thoáng ở cổ áo. Shorts đen ló dưới gấu khoác, nối với quần tất cùng màu khiến phần chân trông liền mạch. Túi chần ô dây xích và kính đen dáng hẹp thêm nét sắc sảo cho bản phối trắng đen. Chị em làm việc ở môi trường thoải mái có thể thử công thức này, hoặc đổi shorts thành chân váy ngang gối nếu muốn diện trong những buổi gặp khách hàng.

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Bộ đôi trắng đen được Huyền Lizzie phối theo hướng nhẹ nhàng hơn với áo trắng sát nách dáng dài và chân váy đen xòe rộng. Phần thân áo ôm vừa, có chi tiết vải buông ở bên hông, tạo điểm nhấn khi nhìn nghiêng. Cô thả áo ngoài váy, để đường nét chuyển từ gọn ở thân trên sang mềm và rộng ở phía dưới. Túi đen dáng cong ăn ý với độ rủ của váy, còn đôi slingback trắng gót thấp lặp lại màu áo, làm sáng phần chân. Muốn áp dụng cho ngày đi làm, chị em có thể chọn áo trắng vừa người, váy dài trên mắt cá và giày mũi nhọn gót thấp để giữ tỷ lệ thanh thoát.

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Huyền Lizzie chọn sơ mi nâu caramel có cổ nhọn bản lớn, hàng khuy giấu và phần tay rút dây tạo độ nhún. Chất vải hơi bắt sáng khiến chiếc áo trông mềm mại khi đi cùng quần âu ống rộng đứng phom. Sơ vin gọn vào phần cạp cao, cô làm rõ vòng eo và giữ cho outfit rộng rãi vẫn có đường nét. Chiếc túi đen dây xích tạo điểm ngắt trên nền nâu, trong khi giày trắng mũi nhọn thấp thoáng dưới gấu quần thêm chút tươi sáng. Nếu muốn thử mặc đồng tông đến văn phòng, chị em có thể chọn áo mềm, quần đứng dáng và chỉnh gấu vừa phủ mu giày để tổng thể trông gọn gàng hơn.

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Huyền Lizzie phô bày vẻ đẹp nền nã với chiếc váy dài màu kem, cổ cao và tay ngắn ôm gọn phần vai. Thân trên vừa vặn, thu nhẹ ở eo rồi xòe rộng xuống chân váy, tạo độ bay theo từng bước đi. Sắc kem dịu mắt càng nổi bật khi cô cầm chiếc túi đen nhỏ dáng cứng, bề mặt chần ô. Hai món có đường nét khác nhau, một mềm mại, một gọn ghẽ, kết hợp lại rất ra dáng quý cô. Chị em muốn áp dụng đi làm có thể chọn phiên bản dài ngang bắp chân, phối cùng túi đen nhỏ và giày slingback gót thấp để vừa điệu vừa tiện di chuyển.

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Không chỉ ngoài đời, mỗi lần lên phim, thời trang công sở của Huyền Lizzie cũng khiến hội chị em mê mẩn, liên tục săn tìm thông tin trang phục. Gần đây nhất, khi vào vai Ngân trong Cách Em 1 Milimet, nữ diễn viên gây sốt với loạt outfit thanh lịch, dễ ứng dụng. Nổi bật là set sơ mi trắng tay bồng phối chân váy kaki dáng midi của local brand 2Fleurs, có giá chỉ hơn 1 triệu đồng cho cả bộ.

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Thêm một lần nữa Huyền Lizzie ghi điểm với set áo gile phối quần suông ly súp của thương hiệu Việt HAGOO. Thiết kế mang tông xanh navy sang trọng, phom dáng chỉn chu nhưng không cứng nhắc, giúp nữ diễn viên toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại và đầy khí chất của một quý cô công sở.

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