Hút mỡ Vaser Lipo: Giải pháp không phẫu thuật nhưng vẫn cần thận trọng

Tuy nhiên, việc gọi đây là “giải pháp không phẫu thuật” cần hiểu rõ bản chất và những lưu ý kèm theo.

Vaser Lipo là gì?

Theo thông tin từ nhiều cơ sở thẩm mỹ và báo chí, Vaser Lipo là công nghệ sử dụng năng lượng sóng siêu âm có tần số cao để chọn lọc phá vỡ các tế bào mỡ, sau đó hóa lỏng và đưa mỡ thừa ra ngoài cơ thể thông qua hệ thống hút áp lực âm. Điểm nổi bật là đầu kim khá nhỏ, tổn thương mô xung quanh hạn chế, thời gian hồi phục được rút ngắn.



Các đặc điểm công nghệ gồm:

- Xâm lấn tối thiểu (vết rạch rất nhỏ).

- Loại bỏ lượng mỡ khá lớn chỉ trong 1 lần thực hiện.

- Da vùng điều trị ít bị chùng, nhăn nếu được chăm sóc đúng cách.

Vì vậy, nhiều người gọi đây là “giải pháp gần không phẫu thuật”, tuy thực chất vẫn là thủ thuật nội khoa, thẩm mỹ và cần được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở được cấp phép.

Ưu điểm nổi bật



- Thời gian thực hiện nhanh: Các bác sĩ cho biết với Vaser Lipo, nhiều vùng có thể thực hiện trong khoảng 60 - 90 phút và bệnh nhân có thể xuất viện sớm.

- Hồi phục nhanh hơn so với hút mỡ truyền thống: Do tổn thương mô và mạch máu được hạn chế nên sưng, bầm tím giảm tối đa.



- Tạo đường cong cơ thể rõ nét: Công nghệ cho phép bác sĩ “điêu khắc” vùng cần thiết như eo, bụng, đùi, lưng, giúp dáng vóc cân đối hơn.



- Phù hợp với người không có thời gian tập luyện/kiêng khem quá khắt khe: Nhiều phụ nữ sau sinh, nhân viên văn phòng ít vận động tìm đến như một giải pháp thay thế.

Nhược điểm và rủi ro cần biết

- Dù “ít xâm lấn”, Vaser Lipo vẫn đòi hỏi gây mê hoặc gây tê, có vết rạch và hệ thống hút mỡ, đó là phẫu thuật dưới mức độ nhẹ chứ không phải “không phẫu thuật” hoàn toàn.

- Chi phí cao: Vì sử dụng công nghệ cao và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, nên chi phí thường không rẻ.



- Không phải giải pháp cho mọi trường hợp béo phì: Người có BMI quá cao, mỡ lan tỏa khắp thân thể hoặc các bệnh lý nền sẽ không được khuyến cáo bằng Vaser Lipo.



- Yêu cầu chăm sóc hậu phẫu nghiêm ngặt: Mặc áo định hình, tránh vận động mạnh, và tuân theo chỉ định bác sĩ về dinh dưỡng, nếu không có thể bị sẹo lồi, da nhăn/ chùng.



- Kết quả phụ thuộc vào lối sống: Dù mỡ thừa được loại bớt, nếu sau đó ăn uống không kiểm soát hoặc lười vận động, mỡ vẫn có thể quay lại. Công nghệ không thay thế được việc duy trì.





Khi nào nên và không nên áp dụng Vaser Lipo?