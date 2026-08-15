Hương Giang âm thầm sửa lại vòng 1 không ai hay

Là một trong những chân dài quen thuộc trên các runway hot nhất hiện nay, Đỗ Hương Giang vừa qua đã xuất hiện trong bridal show The Prime của NTK Đỗ Long. Sải bước trên sàn runway, nữ người mẫu diện mẫu đầm cưới chất liệu lụa satin ôm dáng kiêu sa, điểm xuyết chi tiết đính kết 3D cầu kỳ ở phần ngực áo, kết hợp cùng găng tay đồng điệu và khăn voan thướt tha. Tự tin khoe vóc dáng mảnh mai cùng thần thái cuốn hút, ít ai biết đằng sau diện mạo chỉn chu này lại là một quyết định "nâng cấp" ngoại hình vừa được cô thực hiện trước đó không lâu.

Đỗ Hương Giang sải bước kiêu sa trong mẫu đầm cưới lụa satin ôm dáng tại bridal show The Prime của NTK Đỗ Long.

Trở lại hậu trường chuẩn bị cho show diễn, Hương Giang đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đến thử đồ cùng NTK Đỗ Long. Vừa xuất hiện, nữ người mẫu đã bị nam thiết kế nhận ra điểm khác biệt khi phát giác cô vừa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1.

Trước sự tinh mắt của đàn anh, người mẫu sinh năm 1999 thừa nhận với khán giả bản thân vừa can thiệp vòng 1 cách đây vài tháng. Cô vui vẻ chia sẻ vừa làm xong khoảng 1 tuần đã lập tức quay lại lịch trình làm việc bận rộn và đăng tải nhiều video lên mạng xã hội, nhưng hầu như không ai nhận ra sự thay đổi này.

Khó ai nhận ra nữ người mẫu vừa can thiệp vòng 1 trước show diễn 10 ngày, diện mạo của cô nhận nhiều lời khen nhờ đường nét tự nhiên, hài hòa với vóc dáng.

Chia sẻ về lý do đưa ra quyết định, Đỗ Hương Giang cho biết do vóc dáng vốn siêu gầy và không có nhiều mô ngực tự nhiên, việc đặt túi đối với một body "size 0" là bài toán tương đối khó. Nếu chọn phom dáng không phù hợp sẽ rất dễ bị phô hoặc lộ dấu vết can thiệp.

"Giang rất gầy nên ngực không có quá nhiều mô, rất khó để một người có body size 0 như mình đặt túi lên mà không bị phô. Vậy mà làm xong up quá trời clip không ai nhận ra luôn!" - Đỗ Hương Giang chia sẻ trong clip.

Nâng cấp vòng 1 được một thời gian, Hương Giang lên tiếng thắc mắc tại sao không ai nhận ra (Clip: IGNV).

Chia sẻ này của Đỗ Hương Giang cũng đồng thời giải đáp thắc mắc cho lần cô nhập viện hồi cuối tháng 5/2026. Thời điểm đó, học trò của Super Mentor Hương Giang từng đăng tải đoạn video nằm trên giường bệnh sau khi hết thuốc mê để kêu gọi ủng hộ cho người thầy của mình đang ở trước giờ G đêm chung kết Miss Grand All Stars trên đất Thái. Dù nhận được nhiều lời hỏi thăm, nữ người mẫu không chia sẻ nguyên nhân, khiến một số tin đồn đoán cho rằng cô can thiệp vòng 3.

Hương Giang cho biết cơ thể cô thích ứng khá tốt sau cuộc phẫu thuật, da đẹp lên và sức khoẻ ổn định. Chỉ 2 ngày sau đã không còn cần dùng thuốc giảm đau mà vẫn có thể tham dự sự kiện Thanks Party của đàn chị.

Đúng 10 ngày sau, người đẹp đã tự tin sải bước nhận show catwalk đầu tiên. Trong suốt khoảng thời gian này, Hương Giang cho biết tuyệt nhiên không ai nhận ra mà chỉ để ý khen ngợi đường cong rất tự nhiên.

Lựa chọn kích thước vừa vặn giúp Đỗ Hương Giang giữ trọn nét thanh lịch, tự tin và cân đối hơn trong các khung hình thời trang.

Đỗ Hương Giang sinh năm 1999 tại Hà Nội, từng là sinh viên Đại học Ngoại thương trước khi bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Tên tuổi của cô bắt đầu được chú ý nhiều hơn sau khi tham gia chương trình The New Mentor 2023 thuộc đội Super Mentor Hương Giang. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng gương mặt góc cạnh, cô nhanh chóng tạo dựng được hình ảnh riêng trên các sàn diễn thời trang.

Tuy nhiên, vóc dáng quá mảnh mai của Hương Giang cũng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Với chiều cao 1m75, mức cân nặng có thời điểm chỉ dao động từ 35kg đến dưới 45kg khiến cô nhiều lần vấp phải những lời nhận xét về thân hình gầy guộc.

Body "size 0" mảnh mai cùng phần ngực mỏng đặc trưng của Đỗ Hương Giang trước thời điểm quyết định tinh chỉnh ngoại hình.

Sự thay đổi vòng 1 lần này với kích thước vừa vặn, hài hòa với khung xương mảnh mai giúp Đỗ Hương Giang hoàn thiện hơn về mặt hình ảnh. Việc tinh chỉnh tiết chế, hợp lý không chỉ giúp cô tự tin hơn khi diện các thiết kế thời trang mà còn mang đến diện mạo cân đối, thanh lịch hơn trên sàn runway.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi, IGNV, TikTok