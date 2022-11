Hướng dẫn cách nhận biết sữa mẹ trữ đông bị hỏng?

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, mẹ phải hút sữa ra ngoài dự trữ để bé yêu sau đó sử dụng. Lúc này nhiều chị em phân vân khi thấy sữa sau khi rã đông, hâm lại có mùi lạ. Vậy có những cách nào để nhận biết chất lượng sữa mẹ đã bị kém đi và không cho con uống được nữa?

Dưới đây là 5 cách nhận biết sữa mẹ bị hỏng sau khi trữ đông

1. Sữa mẹ có mùi hôi khó chịu

Sữa mẹ nếu được bảo quản đúng cách thường có mùi dễ chịu. Mùi vị sữa mẹ có thể bị ảnh hưởng bởi những gì bạn nạp vào cơ thể như thức ăn hoặc các loại thuốc. Vì thế đôi khi sữa mẹ có mùi lạ, chị em đừng quá lo lắng.

Tuy nhiên, sau khi rã đông mà mẹ thấy sữa có mùi khó chịu như chua, tanh hay hôi giống như sữa bò hết hạn thì nguy cơ cao là sữa đã bị hỏng.

Nếu muốn kiểm tra kĩ hơn, mẹ có thể rã đông sữa mẹ mới bảo quản những ngày gần đây. Trong khoảng thời gian đông lạnh khá ngắn nên chắc chắn sữa mẹ không thể bị hỏng. Bởi vậy, nếu sữa mẹ rã đông sau 5 ngày có mùi lạ thì thường là do chế độ ăn uống. Bạn vẫn có thể cho con bú sữa này nhưng nếu bé thấy khó chịu thì mẹ nên thay đổi chế độ ăn uống và loại bỏ sữa đó.

2. Sữa mẹ có vị chua sau khi rã đông

Sữa mẹ không ngọt thơm như sữa bò hoặc sữa công thức, tuy nhiên chúng vẫn có mùi dễ chịu, béo ngậy, không mặn cũng không ngọt. Do đó, nếu mẹ nếm sữa của mình sau khi rã đông mà có vị chua khó chịu, kèm mùi hôi tanh... thì có thể sữa đã bị hỏng, không nên cho trẻ sử dụng nữa.

3. Sữa mẹ nổi váng

Sau khi rã đông, sữa mẹ bị nổi váng là do chất béo đã tách ra khỏi sữa mẹ. Thông thường, khi hâm nóng sữa mẹ xong, bạn chỉ cần lắc đều bình sữa thì lớp chất béo sẽ hòa lại cùng sữa mẹ.

Tuy nhiên, sau khi lắc bình sữa mẹ thấy có 1 lớp váng tách biệt hẳn, nổi lên trên và không bị hòa tan thì có thể là sữa mẹ đã bị hỏng. Cho dù mới trữ đông đi chăng nữa thì chất lượng sữa đã kém đi. Tốt nhất mẹ không nên cho con ti sữa này. Có thể do mẹ bảo quản sai cách dẫn đến sữa bị hỏng. Bạn nên bỏ số sữa này đi, không nên tiếc mà cho bé dùng vì sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

4. Sữa mẹ để ở bên ngoài quá thời gian quy định

Sữa mẹ có đặc tính làm chậm sự phát triển của các vi khuẩn xấu gây bệnh. Tuy nhiên, đặc tính này thường suy giảm theo thời gian bảo quản ở môi trường bên ngoài. Do đó nếu mẹ để bên ngoài nhiệt độ phòng (>26 độ C) quá 1 giờ, hoặc (dưới 26 độ C) quá 5 giờ; trong ngăn mát tủ lạnh trên 4 ngày thì cũng không nên cho trẻ ti sữa này nữa, cho dù không ngửi thấy mùi hôi tanh hay sữa có dấu hiệu lạ. Vì thế khi dư nhiều sữa mà bé không dùng hết, mẹ nên trữ trong ngăn đông càng sớm càng tốt.

5. Trẻ có biểu hiện khác lạ khi bú sữa mẹ

Trẻ sơ sinh luôn có vị giác rất nhạy cảm, nên khi mẹ rã đông sữa và cho bé bú, nếu thấy bé có dấu hiệu khước từ, thậm chí quấy khóc khi mẹ cố tình cho bú bình thì rất có thể vị sữa có vấn đề, bị hư hỏng quá hạn khiến bé không muốn uống.

Cách bảo quản sữa mẹ không bị hỏng

- Khử trùng dụng cụ, bình sữa, túi trữ sữa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh trước khi sử dụng.

- Sau khi vắt sữa và đổ vào bình chứa hoặc túi trữ sữa, mẹ nên dán nhãn ghi chú thời gian vắt sữa cụ thể để biết được thời hạn của sữa còn hay không trước khi mang ra cho trẻ dùng.

- Nên dùng túi trữ sữa làm từ nhựa an toàn, tiệt trùng kín đáo. Túi trữ sữa chất lượng sẽ không dễ rách, không bị hở và ngăn chặn được mùi khác từ tủ lạnh lẫn vào. Từ đó, mẹ nên lựa chọn và đầu tư túi đựng sữa kỹ càng để đảm bảo chất lượng sữa được tốt nhất.

- Khi bảo quản sữa mẹ ở tủ lạnh hoặc tủ đông, mẹ nên dùng túi sữa càng sâu bên trong càng tốt, không nên để túi sữa ở gần cửa tủ lạnh vì hoạt động đóng mở cửa tủ liên tục sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

- Nếu không có ý định sử dụng sữa trong vòng 5-7 ngày thì mẹ nên trữ đông sữa ngay sau khi vắt thay vì để trong ngăn mát tủ lạnh. Cấp đông sữa sẽ giúp bảo quản sữa trong khoảng 3-6 tháng mà không bị ảnh hưởng.

- Sữa mẹ còn dư ở mỗi lần bú nên bỏ đi hoặc chỉ sử dụng được sau 2 tiếng tiếp theo. Không nên cấp đông và rã đông sữa nhiều lần vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.

- Ở nhiệt độ phòng (25 độ C), sữa mẹ có thể giữ được 4-6 giờ.

+ Trong phòng 15 độ C: 24 giờ.

+ Trong phòng 22 độ C: 10 giờ.

+ Trong tủ lạnh thường, ngăn mát từ 0 đến -4 độ C: 2 - 3 ngày.

+ Trong tủ lạnh thường, ngăn đá dưới -5 độ C: 2 tuần.

+ Trong tủ lạnh riêng biệt dưới -18 độ C: 3 - 6 tháng.

+ Trong tủ lạnh riêng biệt dưới -20 độ C: 6 - 12 tháng.