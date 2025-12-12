Hũ kem lót quốc dân chưa bao giờ hết hot suốt 2 thập kỷ, cứ 24 giây lại có một hũ bán ra trên toàn cầu

Khi nói đến những sản phẩm "kinh điển" trong ngành làm đẹp, tức dù thời gian đổi thay, xu hướng makeup thay đổi, vẫn được người dùng từ nhiều thế hệ ưu ái, khó có ví dụ nào thuyết phục hơn hũ kem lót Vitamin Enriched Face Base của Bobbi Brown. Ra mắt năm 2001 vậy mà đến bây giờ Face Base vẫn giữ nguyên sức nóng, thậm chí còn viral mạnh hơn trên nhiều nền tảng MXH như một biểu tượng làm đẹp vượt thời gian. Thương hiệu này đã từng tiết lộ rằng, cứ mỗi 24 giây lại có một hũ Face Base được bán ra trên toàn cầu.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, hũ kem lót 2-in-1 này đã tạo ra chuẩn mực mới cho trào lưu makeup kết hợp dưỡng da

Để hiểu vì sao Face Base vẫn được nhiều người tin dùng sau hơn hai thập kỷ, hãy nhìn vào bảng thành phần, đó chính là bí quyết của hãng. Công thức của sản phẩm kết hợp cả những thành phần cấp ẩm tức thì lẫn chất dưỡng khóa ẩm lâu dài: Sodium Hyaluronate (hyaluronic acid) hút nước vào bề mặt, làm đầy rãnh nhăn và "đệm" lỗ chân lông; squalane bắt chước lipid tự nhiên của da, giúp bề mặt mềm và không để lại cảm giác bong tróc; butyrospermum parkii (shea butter) tạo lớp đệm ẩm, đồng thời panthenol (vitamin B5) và tocopheryl acetate (vitamin E) đóng vai trò làm dịu, chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi hàng rào da.



Chất kem mềm mịn như bơ, tạo lớp da mềm, căng, mịn, hỗ trợ làm mềm những vùng khô ráp, lấp đầy rãnh nhỏ và lỗ chân lông quanh má, mũi.

Nói cách khác, đây không phải kem lót thuần túy mà là một loại kem dưỡng ẩm có khả năng làm nền nên khi thoa lên da nó không chỉ phủ bề mặt mà còn cải thiện làn da ngay từ lớp nền. Điều đó giải thích tại sao từ các makeup artist chuyên nghiệp đến cả những người không chuyên vẫn dùng sản phẩm này.

Loại kem nền này ban đầu khiến bạn có cảm giác khá dày và bí nhưng khi tán đều sẽ để lại lớp nền hơi dính nhẹ, đủ để phấn/kem nền bám tốt, đặc biệt không gây bết dính nếu bạn lấy lượng vừa đủ. Thêm vào đó, sản phẩm có hương cam bưởi và hoa phong lữ nhẹ nhàng là một trong những "chất kết dính cảm xúc" khiến nhiều người yêu mùi hương thích, nhưng nếu bạn nhạy mùi thì nên test trước.

Kem lót Bobbi Brown - món đồ "must-have" luôn nằm trong túi trang điểm của loạt beauty blogger và KOL Việt.

Phiên bản hũ 100ml của Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base hiện có giá 113 USD (khoảng 3 triệu đồng) - mức giá không hề "dễ thở". Thế nhưng với những ai đã trải nghiệm hiệu quả của sản phẩm, con số đó lại trở nên hoàn toàn xứng đáng. Nhiều tín đồ làm đẹp thậm chí khẳng định họ sẵn sàng mua lại liên tục, bởi khó có sản phẩm nào mang đến lớp nền vừa mịn, vừa bền, vừa căng khỏe như thế.

Thoa một lớp kem lót Bobbi Brown trước khi đánh nền, bạn sẽ thấy foundation tiệp vào da mượt như lụa, bền màu suốt nhiều giờ và để lại hiệu ứng "glowy skin" chuẩn đẹp.



