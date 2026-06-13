Hot hình ảnh Lưu Diệc Phi 15 năm trước, danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" quả không sai

Sở hữu nhan sắc được ví như bước ra từ tranh vẽ, Lưu Diệc Phi suốt nhiều năm qua vẫn luôn là một trong những mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, vẻ đẹp thanh thoát, khí chất sang trọng của cô trong những khoảnh khắc đời thường hay sự kiện cũng nhiều lần khiến công chúng phải xuýt xoa.

Mới đây, loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi diện hanbok cách đây 15 năm bất ngờ được đào lại và trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Trong bộ trang phục truyền thống Hàn Quốc với phom dáng mềm mại, tông màu trang nhã, Lưu Diệc Phi khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo cùng thần thái tựa “tiên nữ”. Dù đã là hình ảnh từ năm 2011, gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng và khí chất thoát tục của cô vẫn khiến nhiều người phải công nhận danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” hoàn toàn xứng đáng.

Những hình ảnh Lưu Diệc Phi diện hanbok quảng bá cho phim Thiện Nữ U Hồn tại Hàn năm 2011 hot trở lại.

Trong loạt ảnh được truyền thông đăng tải, Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ rung động với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. Nữ diễn viên lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền mỏng, trong veo, tôn lên làn da trắng mịn gần như không tì vết. Đôi mắt to tròn long lanh được nhấn nhá bằng đường eyeliner mảnh cùng hàng mi cong tự nhiên, tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Sắc son hồng đào nhẹ giúp gương mặt minh tinh Cbiz thêm phần tươi tắn, trẻ trung mà không làm mất đi nét thanh thoát vốn có.

Vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết tuổi 24 của Lưu Diệc Phi.

Kiểu tóc búi gọn gàng, để lộ đường nét gương mặt thanh tú càng làm nổi bật khí chất cổ điển, tao nhã của cô. Kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ, khí chất nhẹ nhàng, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng toàn tập với vẻ đẹp thuần khiết, mềm mại khiến thời gian dường như không để lại dấu vết.

Góc nghiêng cực phẩm của Lưu Diệc Phi. (Ảnh: Threads)

Lớp makeup trong veo càng làm nổi bật làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú. (Ảnh: Threads)

Tại sự kiện năm đó, Lưu Diệc Phi cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc có phần bối rối khi lần đầu thử sức với trang phục truyền thống Hàn Quốc. Thiết kế hanbok với phần tà áo rộng, độ phồng lớn cùng chiều dài cầu kỳ khiến nữ diễn viên gặp chút khó khăn trong việc di chuyển.

Đặc biệt, đôi giày truyền thống với kiểu dáng khác lạ cũng phần nào khiến bước đi của cô trở nên dè dặt hơn. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ này không thể làm lu mờ vẻ ngoài rạng rỡ của mỹ nhân sinh năm 1987. Lưu Diệc Phi vẫn giữ nụ cười tươi tắn, thần thái nhẹ nhàng và phong thái thanh lịch trong từng khung hình. Sau 15 năm, loạt ảnh diện hanbok năm nào được đào lại vẫn khiến công chúng say mê bởi vẻ đẹp trong trẻo, khí chất thoát tục đúng chuẩn “thần tiên tỷ tỷ” của minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân.

Nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn khi di chuyển với đôi giày truyền thống Hàn Quốc.