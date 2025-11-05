Hot girl từng là yêu nữ hàng hiệu gây thất vọng khi dự event

Freezia (tên thật là Song Ji Ah) là một trong những hot girl, KOL nổi tiếng Hàn Quốc, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia show hẹn hò Single’s Inferno. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thần thái sang chảnh cùng gu thời trang đậm chất “luxury girl”, Ji Ah nhanh chóng trở thành biểu tượng phong cách với hơn 5 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Dù không chính thức gia nhập làng giải trí nhưng cô nàng vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhờ hình ảnh chỉn chu và phong cách thời trang cuốn hút. Mới đây, chỉ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ji Ah xuất hiện tại sự kiện cũng thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem, chứng minh sức hút không hề giảm sút của “yêu nữ hàng hiệu" xứ Hàn.

Đoạn video hút hơn 3,5 triệu lượt xem của Song Ji Ah. (Nguồn: behindpress)

Song Ji Ah gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện với một outfit đơn giản đến bất ngờ so với phong cách sang chảnh thường thấy. Cô diện tank top ôm sát màu trắng phối cùng quần jeans ống rộng, điểm nhấn duy nhất là chiếc thắt lưng bản to có khóa bạc ánh kim. Đáng chú ý, hot girl sinh năm 1997 không mang theo túi xách hàng hiệu, khiến tổng thể trở nên cực kỳ casual nhạt nhòa như 1 set đồ street style dạo phố.

Dù bộ đồ này giúp làm nổi bật vòng eo nhưng cũng vô tình khiến Ji Ah lộ rõ thân hình gầy gò, cánh tay mảnh khảnh trơ xương trước ống kính. Trong một khoảnh khắc, cô còn liên tục phải kéo quần vì phần bụng quá rộng. Bù lại, hot girl đình đám vẫn ghi điểm với vẻ đẹp quyến rũ và thần thái tự tin cùng “năng lượng Freezia” sang, lạnh và đầy cuốn hút khiến dân mạng không thể rời mắt.

Tạo hình đang gây tranh luận trên MXH của Song Ji Ah.

Vóc dáng gầy cùng outfit đơn giản của Song Ji Ah khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Sở hữu gương mặt thanh thoát, làn da trắng mịn cùng ánh mắt quyến rũ, Song Ji Ah được ví như “búp bê sống” của Hàn Quốc. Visual sắc sảo, khí chất lạnh lùng nhưng vẫn toát lên nét ngọt ngào khiến cô nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới sau khi nổi lên từ Single’s Inferno.

Tuy nhiên, hào quang ấy từng chững lại khi Ji Ah vướng vào lùm xùm sử dụng hàng nhái, nhiều món đồ xa xỉ cô từng diện bị phát hiện là giả. Hot girl đình đám sau đó đã phải đăng video xin lỗi, xóa toàn bộ bài đăng và tạm thời ở ẩn một thời gian. Dù vậy, Song Ji Ah đã có màn trở lại ngoạn mục, lựa chọn hình ảnh trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được sức hút vốn có. Sau ồn ào, mỹ nhân sinh năm 1997 vẫn được nhiều thương hiệu thời trang săn đón nhờ visual sáng, khí chất sang chảnh cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Song Ji Ah từng dính phốt đạo nhái chấn động cõi mạng.

Những hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy của Song Ji Ah mỗi khi đi sự kiện.