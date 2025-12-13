Hot girl thể thao sơ hở là đánh đấm, 20 năm càng bầm dập càng trẻ đẹp

Trong khuôn khổ SEA Games 33 đang diễn ra, một gương mặt quen thuộc gần đây đã chiếm trọn spotlight trên khán đài, không phải ở vai trò vận động viên thi đấu, mà là người cổ vũ đầy cảm xúc cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Đó chính là Châu Tuyết Vân - hot girl Taekwondo huyền thoại với 6 tấm huy chương Vàng SEA Games trong sự nghiệp.

Người đẹp sinh năm 1990 thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tươi tắn và năng lượng tích cực. Lần đầu tiên ngồi trên khán đài thay vì bước lên sàn thi đấu, Châu Tuyết Vân vẫn toát lên thần thái của một chiến binh - đầy tự hào và xúc động khi chứng kiến các đàn em đang tiếp nối.

Châu Tuyết Vân chiếm spotlight trên khán đài SEA Games 33.

Châu Tuyết Vân bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009, đã gần 20 năm chinh phục SEA Games với những thành tích đáng nể làm rạng danh đất nước, điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là nhan sắc của "chị đẹp đi đường quyền" trông không khác biệt gì so với hai thập kỷ trước: vóc dáng nấm lùn đáng yêu, gương mặt baby face cũng là điều giúp Châu Tuyết Vân dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúng. Nhiều người đùa rằng: "Sơ hở là đánh đấm, bầm dập mỗi ngày mà sao càng trẻ đẹp vậy?", "18 năm mà vẫn trẻ đẹp như ngày đầu"...

Vẻ ngoài hack tuổi của người đẹp sau gần 2 thập kỷ.

Tiền bối Taekwondo Châu Tuyết Vân là "tường thành" nhan sắc của làng thể thao.

Bí quyết của Châu Tuyết Vân nằm ở lối sống lành mạnh, tập luyện đều đặn và tinh thần lạc quan. Taekwondo không chỉ rèn luyện thể chất mà còn giúp cô duy trì vóc dáng săn chắc, da dẻ khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng - những yếu tố quan trọng giúp chống lão hóa tự nhiên.

Nhiều khoảnh khắc khổ luyện của người đẹp khiến dân tình thấy xót thay.

Nếu trên võ đài, Châu Tuyết Vân toát lên vẻ mạnh mẽ, dũng cảm của một chiến binh, thì trên sân khấu Chị Đẹp, cô lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác: nữ tính, quyến rũ và đầy sức hút. Năm 2024, Châu Tuyết Vân bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực giải trí khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Đây cũng chính là lúc visual của hot girl võ thuật thực sự khiến công chúng "ngã ngửa". Khi được makeup và làm tóc chỉn chu, Châu Tuyết Vân hoàn toàn biến hình, không thua kém một thần tượng âm nhạc thực thụ. Body săn chắc, linh hoạt và quyến rũ của nữ vận động viên nằm trong hàng top của dàn line-up Chị Đẹp.





Từ một vận động viên võ thuật, Châu Tuyết Vân giờ đây cũng được các thương hiệu thời trang và làm đẹp chú ý. Với visual xinh đẹp, body chuẩn và đặc biệt là câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì, nỗ lực vươn lên, người đẹp trở thành "nàng thơ" tiềm năng trong lĩnh vực. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc cô biểu diễn kỹ thuật võ điêu luyện trong vẻ ngoài ngọt ngào đã viral với hàng triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng một lần nữa phải trầm trồ trước sự kết hợp hoàn hảo năng lượng mạnh mẽ và tính nữ nhẹ nhàng của cựu vận động viên xinh đẹp.

Châu Tuyết Vân cuốn hút người xem với 2 thái cực phong cách đối lập (Nguồn @van11101990).



