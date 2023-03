Hot girl Mẫn Tiên chia sẻ hành trình làm mẹ thật kỳ diệu, nhận con từ tay bác sĩ người đẹp vẫn phân vân “có phải con mình không?”

Mẫn Tiên là thành viên của "bộ ba sát thủ" - nhóm hot girl nổi tiếng một thời. Dù không hoạt động quá nhiều ở làng giải trí nhưng cô rất được lòng cư dân mạng, hiện đang có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram.

Đầu năm 2022 cô nàng công khai hẹn hò với Key - người được biết đến nhiều ở vị trí ca sĩ, là cựu thành viên nhóm Monstar. Cặp đôi làm đám hỏi vào cuối năm 2022 và nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Sáng ngày 3/3, hot girl Mẫn Tiên hạnh phúc chào đón con trai ra đời. Cô chia sẻ khoảnh khắc lần đầu gặp con trên trang cá nhân: "Em mèo lắm lông tới rồi đây".

Hiện tại dù vẫn đang giấu kín mặt con trai, nhưng từ những hình ảnh người đẹp chia sẻ có thể thấy cậu bé có gương mặt tròn. Dân tình tò mò muốn biết xem con trai Mẫn Tiên thừa hưởng được nhiều nét đẹp của bố hay của mẹ? Cặp đôi này vẫn được nhận xét là: "Trai tài gái sắc".

Hình ảnh được người đẹp chia sẻ.

Hành trình làm mẹ kỳ diệu đến mức Mẫn Tiên không dám tin

Ngay khi biết mình có thai, Mẫn Tiên đã rất xúc động. Cô viết: "A baby boy is coming to this world. You're the sweetest blessing that are won with prayers and thanks. (Một bé trai sắp đến với thế giới này. Em là phước lành ngọt ngào nhất dành tặng cho những lời cầu nguyện và biết ơn - tạm dịch). Mong em từng ngày, bố mẹ hạnh phúc hơn nhiều nhiều nhiều lần từ ngày có em".

Mẫn Tiên cùng ông xã hạnh phúc khi biết sắp được lên chức bố mẹ.

Trong suốt quãng thời gian bầu bí, Mẫn Tiên không giấu kín mà thường xuyên cập nhật hình ảnh cũng như tình hình của em bé với mọi người. Vợ chồng cô cũng từng tiết lộ, con đầu lòng của cả hai ở nhà tên Noah, là một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu.

Lần đầu làm mẹ nhưng bà xã cựu thành viên nhóm Monster đã rất khéo chăm sóc sức khỏe của mình và em bé trong bụng. Bằng chứng là cô nàng vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và con trai vẫn phát triển tốt trong bụng. Mang thai ở tháng thứ 8 của thai kỳ, Mẫn Tiên vẫn tự tin chụp ảnh bên ông xã điển trai. Người đẹp cho hay: "Nhân dịp bụng đã to hơn và nhìn rõ em hơn, cả nhà quyết định làm bộ ảnh kỉ niệm để sau này nhớ lại giai đoạn đi đâu cũng mang cục iu iu trong bụng đi cùng".

Trong những bức hình, dù bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn khiến hội chị em vẫn phải xuýt xoa khen ngợi vì vóc dáng nuột nà và nhan sắc đỉnh cao của người đẹp. Cô trông tươi tắn, nhiều năng lượng và đặc biệt rất hạnh phúc bên chồng. Có thể thấy mẹ bầu này không tăng cân quá nhiều, chỉ có phần bụng tròn nhỏ "chuẩn con so".

Mẫn Tiên trong thời gian mang thai 8 tháng.

Có được điều đó là nhờ Mẫn Tiên cố gắng ăn uống điều độ, đi ngủ sớm và tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Đặc biệt cô luôn cố gắng giữ cho bản thân ở trạng thái vui vẻ và hạnh phúc nhất khi mang bầu để bé con sinh ra cũng vui vẻ, an yên. Cựu nhóm hot teen hà thành "bộ ba sát thủ" cũng không gặp biến chứng gì về sức khỏe khi mang bầu.

Có thể nói, Mẫn Tiên rất biết cách tận hưởng hành trình mang thai của mình. Mỗi ngày cô đều dành thời gian trò chuyện cùng em bé trong bụng. Cô chia sẻ với con mọi điều. Ngoài ra, sự chăm sóc ân cần, quan tâm của ông xã cũng khiến Mẫn Tiên cảm thấy được thương yêu. Cả hai thường xuyên đi chơi, đi du lịch, ngắm những thứ xinh đẹp để em bé sinh ra đời "đẹp xinh".

"Ba mẹ đi ngắm những thứ đẹp xinh để em sinh ra cũng sẽ được nhìn những điều xinh đẹp" - Mẫn Tiên viết.

Trải qua hơn 9 tháng mang bầu, cuối cùng người đẹp đã "vượt cạn" thành công. Khi đã chính thức làm mẹ được 10 ngày, Mẫn Tiên vẫn không thể tin được sự kỳ diệu chuyện mình có con. Thậm chí lần đầu gặp con trai, cô còn bối rối không dám nhận: "10 ngày làm mẹ bỉm sữa rùi mà tui vẫn chưa thể tin được mình mang cục bé xíu này trong bụng 9 tháng trời. Sao nặn được mắt, mũi, miệng, tay, chân em siêu thật. Lúc bác sĩ bế em ra còn hơi ngập ngừng "phải con mình không nhỉ sao khác tưởng tượng quá".

10 ngày vừa qua, ba mẹ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc nhưng trên hết vẫn là cảm giác siêu hạnh phúc và bình yên khi ngắm em ngủ.

Chúc em lớn lên mạnh khoẻ, bình an, yêu cuộc đời và luôn tử tế với những người xung quanh. Còn khó khăn phía trước thì 3 chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết nhé! Chúc em sẽ luôn được yêu thương thật nhiều nữa.

Noah is finally here! (Tạm dịch: Noah cuối cùng đã ở đây!".

Hành trình làm mẹ thì tương lai của Mẫn Tiên chắc chắn còn nhiều điều mới mẻ, hạnh phúc. Chắc chắn bà mẹ trẻ này sẽ biết cách chăm sóc con yêu của mình một cách tốt nhất!