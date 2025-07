Hot girl đình đám 1 thời giờ cũng gia nhập hội mẹ bỉm, áp lực vì con "ăn nhả nhớt" đến nỗi phải đăng ký lớp rèn bình

An Japan, tên thật là Lê Ngọc Hoài An, là một hot girl nổi tiếng ở Hà Nội, được biết đến với vai trò là một trong "bộ ba sát thủ" cùng với Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên. Cô sinh năm 1996 và từng là sinh viên khoa Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội. An Japan được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách thời trang cá tính và khả năng diễn xuất.

Ngoài việc là một hot girl, An Japan còn là người mẫu ảnh, tham gia đóng phim ngắn, MV ca nhạc và làm MC. Cô cũng từng là đại sứ học đường cho cuộc thi Move it 2013.

Hiện tại, An Japan đã kết hôn và có con, và cô vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, thu hút. Mặc dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, cô vẫn có một lượng fan trung thành nhờ phong cách sống kín tiếng nhưng vẫn rất thu hút.

Bé Tép - con đầu lòng của cô hiện tại được hơn 2 tháng tuổi. Em bé đã khiến hot girl đình đám 1 thời phải đầu bù tóc rối vì quả thật nuôi 1 em bé chẳng hề đơn giản chút nào.

"Trước khi đẻ nghĩ mình sẽ là 1 mẹ bỉm thư giãn, không áp lực, không việc gì phải khóc. Nhưng đẻ rồi mới thấy cảnh, nhạy cảm với mọi thứ và stress kinh khủng. Cố suy nghĩ tích cực nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Dù trộm vía em bé khá là ngoan, chỉ là mình chưa bắt nhịp được và chưa đủ hiểu em nên vẫn còn hoang mang đủ thứ. Buổi đêm có cô bảo mẫu trông thì siêu êm còn ban ngày thì cứ loạn xì ngầu thay bỉm - cho ăn - vỗ ơi - cho ngủ - hút sữa liên tục thôi, cứ cái gì lệch giờ là lại stress và không có thời gian nghỉ".

Ngoài ra mẹ bé Tép còn áp lực với đủ thứ như làm sao để hút được nhiều sữa, rồi cũng trải qua câu chuyện kinh hoàng mang tên tắc tia sữa...

Mới đây, cô thậm chí đã đăng tải 1 bài viết chia sẻ về việc con biếng ăn, "ăn nhả nhớt" không tập trung.

"Đăng ký rèn ăn batlote cho con mà rén quá vẫn chưa dám bắt đầu các mom chia sẻ kinh nghiệm được không ạ?"

Có rất nhiều lượt bình luận chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ cho hot girl lần đầu làm mẹ này. Quả thật, liên quan đến chuyện ăn - ngủ của con thì các mẹ chẳng bao giờ hết chủ đề để ngồi bàn với nhau.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của mọi người, mẹ bỉm An Japan đã được quyết định cho bản thân và em bé nhà mình.

"Cảm ơn lời khuyên của các mom tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi ạ. Em bé bây giờ ăn uống cũng trộm vía hơn nhiều rồi nhưng mẹ bị ngụp lặn trong các group cứ ám ảnh sợ sai ở đâu. Mỗi chuyên gia lại có 1 phong cách chăm bé khác nhau. Làm mẹ lần đầu thật là nhiều bỡ ngỡ".

Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng qua những chia sẻ của cô trên trang cá nhân, đủ để thấy hot girl 1 thời thật sự đã rất trưởng thành và là 1 người mẹ chịu khó học hỏi, tìm tòi để chăm sóc em bé được tốt nhất với khả năng mình có thể.

Phương pháp Batlote là gì

Phương pháp Batlote, hay còn gọi là phương pháp "không ép", là một cách tiếp cận hỗ trợ trẻ biếng ăn tâm lý, tập trung vào việc tạo môi trường ăn uống thoải mái và khuyến khích trẻ tự nguyện ăn, thay vì ép buộc. Phương pháp này nhấn mạnh việc tôn trọng sự tự chủ của trẻ trong việc ăn uống và xây dựng mối quan hệ tích cực với thức ăn.

Phương pháp Batlote được xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc

1. Không ép ăn

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất của phương pháp Batlote. Tuyệt đối không ép buộc trẻ ăn khi con không muốn. Ép ăn chỉ càng khiến trẻ sợ hãi và hình thành tâm lý tiêu cực với việc ăn uống.

2. Tạo môi trường ăn uống vui vẻ

Bữa ăn nên là khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ cho cả gia đình. Tránh tạo áp lực, căng thẳng cho trẻ trong bữa ăn.

3. Tôn trọng sở thích của trẻ

Mỗi trẻ có sở thích ăn uống khác nhau. Cha mẹ nên tôn trọng sở thích của con, cho trẻ được lựa chọn những món ăn mình thích trong giới hạn cho phép.

4. Khuyến khích trẻ tự lập

Hãy để trẻ tự xúc ăn, tự quyết định lượng thức ăn mình muốn ăn. Việc này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và có trách nhiệm với bữa ăn của mình.

5. Đa dạng thực đơn

Thường xuyên thay đổi món ăn, chế biến theo nhiều cách khác nhau để kích thích vị giác của trẻ, giúp trẻ không bị nhàm chán.

6. Kiên nhẫn

Cần kiên nhẫn khi áp dụng phương pháp Batlote. Không phải trẻ nào cũng hợp tác ngay từ đầu. Cha mẹ cần kiên trì và nhẹ nhàng hướng dẫn con.

7. Lắng nghe con

Quan sát tín hiệu đói no của trẻ. Cho trẻ ăn khi trẻ đói và dừng lại khi trẻ báo hiệu no.

Tóm tắt

STT Nguyên tắc Nội dung chính 1 Không ép ăn Tuyệt đối không ép buộc trẻ ăn khi không muốn – tránh tạo tâm lý tiêu cực với ăn uống. 2 Tạo môi trường ăn uống vui vẻ Bữa ăn nên là thời gian thoải mái cho cả gia đình, không gây áp lực hay căng thẳng cho trẻ. 3 Tôn trọng sở thích của trẻ Cha mẹ nên cho con lựa chọn món ăn trong giới hạn cho phép, tôn trọng sở thích cá nhân. 4 Khuyến khích trẻ tự lập Cho trẻ tự xúc ăn, tự chọn lượng ăn để tạo cảm giác được tôn trọng và có trách nhiệm. 5 Đa dạng thực đơn Thay đổi món thường xuyên, chế biến sáng tạo để kích thích vị giác, tránh nhàm chán. 6 Kiên nhẫn Trẻ không hợp tác ngay là điều bình thường – cha mẹ cần kiên trì và nhẹ nhàng khi hướng dẫn. 7 Lắng nghe con Quan sát tín hiệu đói – no, cho con ăn khi đói và dừng khi con đã đủ – không gượng ép thêm.

Tuy nhiên, mỗi em bé là một cá thể riêng, việc muốn chữa "biếng ăn tâm lý cho con" cần phải có sự tham khảo cụ thể từ các bác sĩ. Hơn nữa, khi quyết định áp dụng phương pháp nào, các mẹ cần tìm hiểu, nghiên cứu, rèn cho con theo lộ trình đã quy định. Mẹ không kiên nhẫn, áp dụng nửa vời, sai cách sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.