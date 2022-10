Hộp quà khủng khiến cộng đồng mạng "đổ xô" tìm mua có gì đặc biệt?

Dù chỉ mới diễn ra 3 ngày, chương trình GWP 20.10 (Gift With Purchase) tri ân ngày Phụ nữ Việt Nam đã thu hút đông đảo người tiêu dùng. Sức hút của chương trình lần này đến từ 2 phiên bản quà độc đáo gồm tím sành điệu và hồng ngọt ngào, với mỗi hộp quà trị giá 2 triệu đồng, quy tụ nhiều sản phẩm giá trị. Cùng điểm danh 3 ngày qua các KOL nào đã săn được trên tay hộp quà 2 triệu đồng của Lixibox nhé!



1. Luna Đào thích thú với món quà hoàn hảo tự thưởng cho chính mình

Với độ phủ sóng rộng rãi của chương trình GWP 20.10 , một "shopaholic" như Luna Đào dễ gì bỏ lỡ! Ngay khi thông tin về chương trình tặng quà 2 triệu đồng hấp dẫn của Lixibox được hé lộ, Luna Đào đã nhanh tay chớp cơ hội tậu về 2 phiên bản của hộp quà GWP 20.10 và quay clip "đập hộp" để chia sẻ cùng fan.

Ở hộp quà The Pink Side Of Life với gam màu hồng nữ tính, cô nàng "shopaholic" này đã bày tỏ sự yêu thích đối với chiếc Vòi sen khử Clo đến từ thương hiệu Halio. Vốn dĩ, đây là một sản phẩm nằm trong top bán chạy nhất tại Lixibox bởi khả năng cải thiện tình trạng mụn lưng hiệu quả. Còn ở hộp quà A Garden Of Purple với gam màu tím sành điệu, Luna Đào nhấn mạnh rằng chiếc Máy rửa mặt Halio là một thiết bị làm đẹp rất cần thiết trong việc chăm sóc da hàng ngày vì vốn dĩ, da phải sạch thì các bước dưỡng da tiếp theo mới hiệu quả được.

Luna cũng chia sẻ thêm rằng điểm nhấn khiến cô nàng thích thú ở các chương trình GWP tại Lixibox chính là cảm giác được dành tặng một điều gì đó đặc biệt. Nếu chỉ đơn thuần là khuyến mãi, khách hàng thấy hời là hiển nhiên.

Nhưng mua hàng và được tặng quà và quà bên trong lại được đóng gói chỉn chu, tinh tế như hộp quà GWP 20.10 khiến Luna thật sự bất ngờ và có cảm giác được nâng niu. Cô nàng nhắn nhủ với người xem rằng "Bạn cũng có thể tự thưởng cho bản thân một hộp quà như vậy. Thay vì chờ đợi người khác thì hãy chủ động tạo hạnh phúc cho chính mình".

Ngoài ra, Luna Đào cũng bật mí với các tín đồ làm đẹp một mẹo mua đồ tốt giá hời khá vui. Đó chính là "gộp đơn" với bạn bè. Hay nói cách khác chính là "rủ rê" mọi người đặt cùng để dễ dàng có được giỏ hàng 4 triệu đồng, từ đó có thể nhận được ngay 2 hộp quà sang - xịn - mịn của GWP 20.10. Sau khi quà đã về tay rồi thì "chia của" sau cũng được.

2. Khiết Đan phát hiện ra hộp quà tâm lý khiến các "chị mẹ" chết mê

Không nằm ngoài xu hướng mua sắm GWP 20.10, Khiết Đan - một TikToker nổi tiếng với những video clip "mặn mòi" cùng mẹ và bạn trai - cũng đã sở hữu hộp quà hơn 2 triệu đồng của Lixibox. Mới đây, anh chàng sinh năm 2001 này đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "nhảy cẫng" lên vì vui sướng khi nhận được hộp quà gồm 13 sản phẩm đến từ 7 thương hiệu uy tín.

Một điều thú vị trong đoạn clip này chính là sau khi nhìn thấy con trai "đập hộp" toàn quà xịn, mẹ của Khiết Đan cũng đã bày tỏ mong muốn sở hữu được một hộp quà GWP 20.10 với phiên bản khác cho riêng mình. Mẹ của Khiết Đan khẳng định rằng phụ nữ tuổi nào cũng đều "chết mê" với hộp quà của Lixibox thôi, vì vậy nên cô đã "đòi khéo" cậu con trai cưng một hộp quà nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam đang gần kề.

3. SChannel tìm ra tuyệt chiêu ghi điểm với hội chị em chốn văn phòng

Hội nhân viên nữ của "văn phòng bất ổn" Schannel cũng có động thái "vòi" quà nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam đang gần kề. Được biết, chương trình GWP 20.10 của Lixibox - Tặng quà 2 triệu đồng khi mua đơn hàng từ 2 triệu đồng - đang diễn ra, Sếp Huy - CEO Schannel đã quyết định chi tiền mua sắm tại Lixibox để nhận được quà tặng có giá trị tương đương.

Đây cũng là một mẹo mua quà ngày Phụ nữ Việt Nam các công ty nên tham khảo để áp dụng. Mỗi hộp quà GWP 20.10 có giá trị hơn 2 triệu đồng bao gồm 13 sản phẩm làm đẹp mà hội con gái hẳn ai cũng yêu thích. Do đó, đối với trường hợp phải tặng quà cho rất nhiều phụ nữ trong công ty, cách để vừa tiết kiệm chi phí vừa có được quà như ý chính là mua sắm trong đợt GWP 20.10 này của Lixibox.

4. Thảo Nguyên tiết lộ bí kíp chinh phục mẹ và bạn gái bằng hộp quà GWP

20.10 là dịp đặc biệt để lựa chọn những món quà tặng ý nghĩa dành cho người phụ nữ thân yêu của bạn. Tuy nhiên nếu chưa biết tặng gì cho cả mẹ và bạn gái thì TikToker Thảo Nguyên gợi ý bạn săn ngay Hộp quà GWP 20.10 của Lixibox. Hầu hết phái đẹp đều có niềm đam mê bất tận với mỹ phẩm bởi làm đẹp là nhu cầu quan trọng nhất của họ.

Tặng mỹ phẩm vào ngày 20.10 sẽ giúp bạn ghi được điểm tuyệt đối về độ tâm lý và ga-lăng. Và dù sở hữu vô vàn mỹ phẩm và thiết bị làm đẹp khác, Hộp quà The Pink Side of Life của Lixibox với tận hơn 10 món quà chất lượng vẫn khiến hot TikToker Thảo Nguyên tâm đắc và gật gù công nhận: "20.10 mà nhận được hộp quà tùm lùm món như thì này thì không còn lời nào diễn tả. Yêu, quá yêu!".