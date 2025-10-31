Họp báo của Hương Giang nhưng Kỳ Duyên lại đẹp quá

Chiều 30/10, buổi send-off của Hoa hậu Hương Giang trước thềm lên đường chinh chiến Miss Universe thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Từ khoảnh khắc Hương Giang được công bố là đại diện quốc gia, mọi chuyển động của nàng Hậu đều trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn sắc đẹp. Event chính thức hôm nay của Hương Giang cũng đặc biệt xôm tụ với hàng loạt mỹ nhân Việt góp mặt chúc mừng và tiếp thêm tinh thần cho người chị em thân thiết.

Kỳ Duyên nổi bật với chiếc đầm đen khoe eo bên cạnh Hương Giang (Nguồn @nguyencaokyduyen1311).

Giữa vườn hoa Vbiz, Kỳ Duyên là một trong những gương mặt được chú ý nhiều nhất. Nàng Hậu từng gây sốt suốt khoảng thời gian ngày năm ngoái khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2024 ở Mexico. Xuất hiện trong bộ đầm đen cut-out táo bạo, thiết kế ôm sát tôn đường cong của Kỳ Duyên.

Khi kết hợp màu son đỏ tươi với kiểu tóc uốn sóng cổ điển, công chúng hoàn toàn choáng ngợp trước một Kỳ Duyên sắc sảo với layout gồm những gam màu tương phản. Khoảnh khắc chung khung hình cùng Hương Giang, Kỳ Duyên được đánh giá chẳng hề kém cạnh nhân vật chính.

Chỉ qua ống kính cam thường, Kỳ Duyên đã sáng rực trên thảm đỏ.

Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này của Kỳ Duyên mới là hình ảnh xứng tầm với danh hiệu Miss Universe Vietnam. Hương Giang lên đường mang theo kỳ vọng lớn của fan sắc đẹp Việt, còn Kỳ Duyên xuất hiện chỉ chốc lát đã kịp khẳng định sự trở lại đúng phong độ.

Không nhờ chiếc đầm nổi bật, Hương Giang suýt chút đã bị cô em lấn át.

Điều thú vị là màn xuất hiện ấn tượng này lại hoàn toàn đối lập với chính Kỳ Duyên của một năm trước. Trong sự kiện send-off tháng 10/2024 - thời điểm khởi động hành trình Miss Universe 2024, Kỳ Duyên từng vướng phải nhiều tranh luận vì layout gây thất vọng. Khi ấy, nàng hậu lựa chọn chiếc váy sequin ánh vàng và kiểu tóc búi cao ép sát.

Khi lên ánh đèn thảm đỏ, sắc vàng chói khiến nước da của Kỳ Duyên trở nên xỉn màu, hình thể mất đi độ mềm mại. Nhiều khoảnh khắc, cô còn để lộ biểu cảm căng thẳng, nụ cười thiếu tự nhiên, khiến tổng thể kém rực rỡ hơn kỳ vọng dành cho một nhân vật trung tâm. Số khác bày tỏ sự thông cảm, cho rằng tâm lý trước ngày lên đường dự thi có thể là nguyên nhân khiến hình ảnh của cô kém rạng rỡ hơn thường ngày.

Ở vị trí nhân vật chính của buổi send off Miss Universe cách đây 1 năm trước, Kỳ Duyên từng gây tranh cãi với phong độ bất ngờ đi xuống.



