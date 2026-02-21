"Hồng hài nhi" cao gần 1m9 đang hot: Mặt thư sinh, body cực đỉnh

Nam diễn viên trẻ Kim Jae Won đang nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim The Art of Sarah, đóng cùng Shin Hye Sun và Lee Joon Hyuk. Dù là gương mặt còn khá mới so với hai tiền bối dày dạn kinh nghiệm, Kim Jae Won vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật cùng ánh mắt sáng giàu cảm xúc. Trên màn ảnh, anh ghi điểm với lối diễn xuất tự nhiên, tiết chế vừa phải và khả năng thể hiện nội tâm nhân vật khá tròn trịa. Sự xuất hiện của nam diễn viên sinh năm 2001 nhanh chóng khiến khán giả tò mò, thậm chí nhiều người ưu ái gọi anh là "hồng hài nhi" mới của màn ảnh Hàn.

Kim Jae Won gây thương nhớ với giao diện bảnh bao trong The Art Of Sarah. (Nguồn: princeonni)

Tạo hình vừa tổng tài vừa bad boy của nam diễn viên khiến dân tình ấn tượng. (Nguồn: IGNV)

Visual của Kim Jae Won ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ những đường nét hài hòa và khí chất chuẩn "nam thần" thế hệ mới. Gương mặt anh sở hữu tỷ lệ cân đối với sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn và đường viền hàm sắc nét. Đôi mắt to, ánh nhìn trong trẻo nhưng vẫn phảng phất nét trầm tĩnh tạo cảm giác vừa ấm áp vừa bí ẩn. Làn da mịn màng, tông sáng càng tôn lên vẻ điển trai thư sinh. Kiểu tóc đen tự nhiên, rẽ nhẹ phần mái giúp tổng thể thêm phần trẻ trung, hiện đại và cuốn hút.

Visual mang vẻ thư sinh, ấm áp "đốn tim" fan girl của Kim Jae Won. (Nguồn: IGNV)

Vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao ấn tượng 1m87 giúp mỹ nam sinh năm 2001 thêm phần cuốn hút, quyến rũ. (Nguồn: IGNV)

Ngoài đời, Kim Jae Won ghi điểm với phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất nam tính, trẻ trung và hiện đại. Nam diễn viên thường ưu ái những item cơ bản như T-shirt, sơ mi oversized, sweater phom đứng, kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu gọn gàng. Bảng màu anh lựa chọn chủ yếu xoay quanh các tông trung tính như đen, trắng, xám, be hoặc navy – vừa dễ phối đồ vừa tôn lên vóc dáng cân đối. Chính sự tiết chế trong cách ăn mặc lại càng làm nổi bật gương mặt thư sinh và thần thái điềm đạm đặc trưng. Không chạy theo xu hướng cầu kỳ, Kim Jae Won xây dựng hình ảnh trẻ trung, lịch thiệp và gần gũi, đúng chuẩn "bạn trai màn ảnh" khiến nhiều fan mê mẩn.

Giao diện bảnh bao, cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào của nam thần xứ Hàn. (Nguồn: IGNV)



