Hơn 400 thương hiệu tham gia VIETBABY HANOI 2026

Hà Nội, tháng 10/2026 – Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em – VIETBABY HANOI 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15–18/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Với quy mô 350 gian hàng và hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia, triển lãm quy tụ nhiều nhóm ngành hàng dành cho mẹ và bé, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, thời trang đến đồ dùng, đồ chơi và giáo dục trẻ em.

Triển lãm do COEX và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các đối tác truyền thông aFamily, Eva và đối tác di chuyển Green SM. Diễn ra song hành là Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam (VIETEDU HANOI 2026).

Năm nay, triển lãm lần đầu được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với không gian rộng rãi và cơ sở vật chất hiện đại. Địa điểm mới được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm tham quan thuận tiện hơn cho khách tham quan trong nước và quốc tế.

Quy mô 350 gian hàng, 400 thương hiệu

Với quy mô 350 gian hàng và sự góp mặt của hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia, triển lãm năm nay ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế thuộc đa dạng nhóm hàng, điều này giúp các đơn vị kinh doanh có cơ hội tiếp cận nhiều thương hiệu mới.

Đáng chú ý, nhóm ngành sữa và dinh dưỡng quy tụ nhiều thương hiệu như Nestlé NAN, Meiji, Smile Bear, HiPP, Baby Steps, Karuna, Moroka, Aptamil, Bellamy’s Organic, Arla, Mumamoo, Kidsten, TH true FORMULA, a2 Milk, VINAMILK OPTIMUM, Royal AUSNZ, Nature One Dairy, Nutren Junior, Kabrita và Hikid.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự tham gia của nhiều đơn vị nhập khẩu và phân phối như TNCL, YODEE, Trần Gia, BZU BZU, ANC Việt Nam và Masterbee, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương và kết nối kinh doanh trong ngành hàng mẹ và bé.

Đặc biệt, triển lãm năm nay còn có chương trình Vietbaby Awards 2026, nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm nổi bật trong ngành hàng Mẹ & Bé. Giải thưởng gồm ba hạng mục: Best Innovation (Đổi mới sáng tạo), Best Design (Thiết kế xuất sắc) và Best Marketability (Tiềm năng thương mại), tập trung vào những thế mạnh của sản phẩm về tính sáng tạo, thiết kế và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam.

Bên cạnh khu vực trưng bày, Ban Tổ chức cũng bố trí các tiện ích phục vụ khách tham quan như phòng chăm sóc mẹ và bé (Nursing Room), phòng chờ nhà mua hàng (Buyer Lounge) và khu vực nghỉ chân, góp phần mang đến trải nghiệm thuận tiện trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương

VIETBABY HANOI 2026 chú trọng kết nối giao thương, tạo cơ hội gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý và đơn vị bán lẻ trong ngành Mẹ & Bé. Thông qua hoạt động trưng bày sản phẩm, các nhà mua hàng (Buyer) có thể tiếp cận nhiều thương hiệu, tìm kiếm nguồn hàng, cập nhật xu hướng thị trường và trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh.

Đặc biệt, chương trình Biz-Matching hỗ trợ các nhà mua hàng gặp gỡ đối tác phù hợp, tăng cường kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và các đơn vị phân phối, bán lẻ.

Bên cạnh đó, các Buyer đủ điều kiện được sử dụng Buyer Lounge, nhận quà tặng và tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Chương trình diễn ra hai lượt mỗi ngày, lúc 14:00 và 16:00, từ ngày 15–17/10/2026, với tổng cộng 18 giải thưởng, nổi bật là DJI Osmo Pocket 4, iPad A16 cùng nhiều phần quà khác.

Thông qua các hoạt động này, VIETBABY HANOI 2026 hướng đến việc tạo ra môi trường kết nối trực tiếp, góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác và phát triển mạng lưới kinh doanh trong ngành hàng Mẹ & Bé tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách tham quan

Bên cạnh hoạt động trưng bày và kết nối giao thương, VIETBABY HANOI 2026 mang đến nhiều chương trình trải nghiệm dành cho gia đình trong bốn ngày triển lãm. Khách tham quan có thể tham gia Stamp Tour – Thu Tem Đổi Quà, nhận quà khi check-in, trải nghiệm tại các gian hàng và khám phá ưu đãi mua sắm từ các thương hiệu.

Tại khu vực sân khấu, các workshop chia sẻ kiến thức về chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ nhỏ được tổ chức cùng nhiều hoạt động giao lưu, minigame dành cho gia đình. Nổi bật là cuộc thi Đường Đua Bé Bò do Tiny Steps phối hợp tổ chức với 180 bé tham gia.

Đặc biệt, Ban Tổ chức phối hợp cùng hai thương hiệu Femfresh và Oillan, do Trần Gia Distribution phân phối, chuẩn bị 800 phần quà chăm sóc cá nhân dành cho mẹ bầu. Các mẹ bầu còn có cơ hội tham gia chương trình Rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn.

Kết hợp hoạt động trưng bày, kết nối giao thương và trải nghiệm, VIETBABY HANOI 2026 kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn của cộng đồng doanh nghiệp ngành Mẹ & Bé, đồng thời mang đến không gian mua sắm và khám phá cho các gia đình tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 15–18/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Kỳ vọng đón hơn 25.000 khách tham quan.

THÔNG TIN THAM QUAN Tên sự kiện: Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ Trẻ em – VIETBABY HANOI 2026 Thời gian: Từ ngày 15 đến 18/10/2026 Địa điểm: Sảnh 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội Giờ mở cửa: · Ngày 15-17/10/2026: 10:00-18:00 · Ngày 18/10/2026: 10:00-16:00 Đơn vị tổ chức: COEX và SEGE Fairs Vé tham quan: Miễn phí Xem thêm tại website: https://vietbabyfair.vn/



