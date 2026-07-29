Hơn 1,3 triệu người thả tim cho màn sánh đôi của Tom Holland - Zendaya: Chiếc ghim cài hơn 4 tỷ đồng khiến "Người Nhện" thành vai phụ

Có những cặp đôi xuất hiện trên thảm đỏ chỉ để quảng bá cho một bộ phim, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến người ta quên mất họ đang ở đó vì điện ảnh. Màn sánh vai của Zendaya và Tom Holland tại buổi công chiếu Spider-Man: Brand New Day ở Thượng Hải là một trong số đó. Không cần những màn tạo dáng quá phô trương, cặp đôi chỉ đơn giản bước cạnh nhau nhưng vẫn đủ khiến mạng xã hội “bùng nổ” nhờ phong cách đối lập mà ăn ý: một người biến thành nàng thơ của thế giới Người Nhện, người còn lại giữ vẻ lịch lãm đúng chất quý ông Hollywood.

Đoạn video ngắn chia sẻ khoảnh khắc cặp đôi hot nhất Hollywood hiện nay sánh đôi trên thảm đỏ đang thu hút hơn 8 triệu lượt xem, cùng 1,3 triệu lượt thích.

Nếu Tom Holland lựa chọn sự tinh giản, Zendaya lại tiếp tục chứng minh vì sao cô được xem là một trong những ngôi sao có khả năng biến thảm đỏ thành sân khấu trình diễn thời trang hàng đầu hiện nay.

Xuất hiện tại Thượng Hải, Zendaya lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn với một thiết kế couture lưu trữ của Versace. Đây là mẫu váy thuộc bộ sưu tập Atelier Versace Xuân/Hè 2016 Couture, được thiết kế với sự tương phản giữa phần vải trắng mềm mại và những đường đính kết màu đen tạo cảm giác như một mạng nhện khổng lồ ôm lấy cơ thể.

Stylist Law Roach lựa chọn cho Zendaya chiếc váy lưu trữ từ BST Xuân/Hè 2016 của Atelier Versace.

Bộ váy không chỉ đẹp ở kỹ thuật xử lý chất liệu mà còn cực kỳ phù hợp với tinh thần của Spider-Man. Những đường lưới đen chạy dọc thân váy gợi liên tưởng trực tiếp đến mạng nhện – biểu tượng quen thuộc nhất của thương hiệu Người Nhện – nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ, sang trọng thay vì biến Zendaya thành một nhân vật cosplay.

Phần tà váy màu trắng ngà tạo cảm giác nhẹ nhàng như một lớp tơ nhện, trong khi chi tiết đính kết màu đen giúp tổng thể trở nên sắc sảo hơn. Đường xẻ cao táo bạo kéo dài trên chân càng làm tăng vẻ hiện đại, biến một thiết kế couture cũ thành một khoảnh khắc thảm đỏ hoàn toàn mới.

Không chỉ dừng lại ở chiếc váy Versace, Zendaya còn hoàn thiện hình ảnh “nàng MJ bước ra đời thực” bằng một loạt chi tiết được tính toán kỹ lưỡng. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc mái ngắn baby bangs – một tạo hình khá khác biệt so với vẻ đẹp mềm mại, cổ điển thường thấy của cô trên thảm đỏ. Phần mái cắt ngang tạo cảm giác cá tính, hơi nổi loạn, kết hợp cùng mái tóc dài ép thẳng giúp tổng thể vừa hiện đại vừa gợi nhớ đến tinh thần thời trang cuối thập niên 90, đầu 2000.

Lớp trang điểm cũng được tiết chế nhưng đầy chủ ý. Zendaya không chọn kiểu makeup trong veo quen thuộc mà sử dụng đôi mắt khói với đường eyeliner sắc nét, tạo chiều sâu và thêm phần bí ẩn cho gương mặt. Ánh mắt mạnh mẽ này khiến hình ảnh của cô trở nên trưởng thành hơn, đồng thời cân bằng với sự nữ tính, mềm mại của chiếc váy couture trắng.

Điểm nhấn đắt giá nhất của toàn bộ tạo hình nằm ở chiếc ghim cài hình nhện được đính ngay phần hông váy. Đây không phải một thiết kế mới, mà là món trang sức lưu trữ (archival) của Chopard từ thập niên 1990, được chế tác bằng kim cương với viên sapphire vàng 19 carat ở trung tâm. Hình ảnh con nhện vốn xuất hiện nhiều trong thế giới trang sức cao cấp của thập niên 1990, khi các nhà kim hoàn bắt đầu khai thác mạnh những mô-típ động vật và côn trùng như một biểu tượng của sự xa xỉ, quyền lực và tính thủ công.

Đặt chiếc ghim cài ngay trên đường xếp nếp của váy, Law Roach không biến nó thành một món trang sức đơn thuần mà thành "nhân vật chính" của cả bộ cánh. Con nhện như đang bám trên lớp mạng nhện đen được tạo nên từ những dải lưới đính pha lê của chiếc Atelier Versace, khiến ranh giới giữa thời trang và câu chuyện của Spider-Man gần như biến mất. Đó cũng là lý do bộ trang phục được đánh giá là một trong những màn "method dressing" thông minh nhất của Zendaya trong toàn bộ tour quảng bá bộ phim.

Chiếc ghim cài hình nhện mà Zendaya lựa chọn là một thiết kế archival hiếm của NTK kim hoàn David Webb thực hiện (và sau này đã được Chopard mua lại). Món trang sức được chế tác từ kim cương, nổi bật với viên sapphire vàng có mặt cắt cushion 19 carat ở trung tâm cùng phần chân nhện nạm kim cương. Đây là một trong những thiết kế được giới sưu tầm săn đón nhất của nhà kim hoàn Mỹ. Một phiên bản tương tự, thay viên sapphire bằng đá kunzite, từng được bán tại phiên đấu giá Important Jewels của Christie's năm 2015 với mức 77.500 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Chiếc ghim cài được thiết kế bởi NTK kim hoàn David Webb nhưng sau đó đã được Chopard mua lại, vì vậy hiện nay, nó thuộc sở hữu của Chopard.

Theo chuyên trang Something About Rocks, phiên bản đính sapphire vàng giống chiếc Zendaya đeo từng được chào bán gần nhất với mức giá 158.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), cho thấy đây không chỉ là một món phụ kiện phục vụ tạo hình mà còn là một tác phẩm trang sức có giá trị sưu tầm rất cao.

Bên cạnh một Zendaya quá nổi bật, Tom Holland lại chọn hướng đi hoàn toàn khác. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ suit may đo tối giản, tập trung vào phom dáng và sự vừa vặn thay vì những chi tiết cầu kỳ.

Nếu Zendaya là phần mơ mộng của thảm đỏ, Tom lại đại diện cho vẻ thanh lịch cổ điển. Bộ suit giúp anh giữ hình ảnh của một quý ông Anh quốc: gọn gàng, nam tính nhưng không quá cứng nhắc. Sự tiết chế trong trang phục cũng vô tình tạo nên một màn cân bằng thú vị khi đứng cạnh bạn diễn.

Đây cũng là công thức mà Tom và Zendaya thường áp dụng trong các lần xuất hiện cùng nhau. Họ hiếm khi mặc đồ đôi theo kiểu đồng màu hay cố tình tạo cảm giác “matching”, mà lựa chọn hai phong cách riêng biệt nhưng vẫn có chung tinh thần sang trọng.

Khoảnh khắc tại Thượng Hải cũng chỉ là một phần trong chuỗi màn xuất hiện ấn tượng của Zendaya ở tour quảng bá Spider-Man: Brand New Day . Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên cùng stylist lâu năm Law Roach đã biến việc quảng bá phim thành một câu chuyện thời trang xuyên suốt, hay còn gọi là “method dressing” – khi trang phục được lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật, bộ phim hoặc thế giới mà cô đang quảng bá.

Và mới nhất, vào tối qua (theo giờ địa phương), Zendaya đã chốt sổ chuyến quảng bá phim Spider-Man bằng hình tượng goá phụ đen đầy ấn tượng trong thiết kế mới toanh vừa được trình làng tại Paris Haute Couture Week của Ashi Studio. Từ layout tóc, makeup đến từng chi tiết trên trang phục đều được ekip của cô lựa chọn tỉ mỉ, chỉnh chu.

Zendaya không chỉ đơn giản mặc những bộ váy đẹp. Cô liên tục cài cắm những chi tiết liên quan đến vũ trụ Người Nhện: từ họa tiết mạng nhện, màu sắc gợi nhớ bộ đồ siêu anh hùng đỏ - xanh, cho tới những thiết kế vintage mang tinh thần gothic và bí ẩn.

Với Spider-Man, điều này càng trở nên đặc biệt bởi đây là thương hiệu gắn liền với chính câu chuyện tình ngoài đời của Zendaya và Tom Holland. Từ hai diễn viên trẻ gặp nhau trên phim trường năm 2016, họ giờ đây trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood. Mỗi lần cùng xuất hiện, người hâm mộ không chỉ chờ đợi bộ phim mới mà còn mong đợi một khoảnh khắc thời trang mới từ họ.

- Ảnh: Instagram, Just Jared, Getty Images, WWD, TikTok.