Hội thảo tiền sản miễn phí quy mô lớn được tổ chức bởi hệ thống mẹ & bé hàng đầu Bắc Ninh

100% các mẹ bầu đến đều nhận được quà tặng

Hội thảo Tiền sản An Ú có chủ đề "Đồng hành cùng mẹ mang thai an toàn, nuôi con khoẻ mạnh". Đây là chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí, các mẹ bầu đăng ký tham gia đều nhận được các món quà giá trị đến từ Ban tổ chức như: Quần áo sơ sinh, bỉm, sữa, khăn sữa, cốc,…

Tham dự hội thảo có sự góp mặt của gần 300 mẹ bầu trong thời kỳ từ 3 tới 9 tháng. Ngoài ra có các khách mời là chuyên gia hàng đầu về Sản và Nhi Khoa: ThS. Bác sĩ Phạm Huy Cường – phó trưởng khoa Sản, bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và Chuyên gia Trần Thanh Ngọc – Nhà sáng lập trung tâm chăm sóc & làm đẹp sau sinh Vietcare.

Chuyên gia Trần Thanh Ngọc khuấy động không khí bằng bài tập đơn giản dành cho mẹ bầu

Tại đây, các ông bố và bà mẹ sẽ được đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về các vấn đề: Sàng lọc sơ sinh và các bệnh lý thường gặp khi sàng lọc, chế độ dinh dưỡng chuyên biệt dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc tuyến sữa và nâng cao chất lượng sữa,… từ đó có thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như kỹ năng chăm sóc bé, sẵn sàng cho kế hoạch vượt cạn đón bé chào đời.

Anh Trần Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH TM & DV An Ú – đơn vị tổ chức Hội thảo Tiền sản chia sẻ: "Thấu hiểu "con là điều tuyệt vời nhất", An Ú đã và đang mang tới những sản phẩm chất lượng tốt, hướng tới sự hài lòng của bố mẹ và nụ cười trong trẻo của bé thơ. Mỗi chặng đường của mẹ và bé sẽ luôn có An Ú cạnh bên. Hội thảo tiền sản sẽ giúp trang bị các kiến thức bổ ích cho quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp các bố mẹ tự tin hơn trong hành trình nuôi con sắp tới. Đây sẽ là bước tiền đề để An Ú tiếp tục tổ chức các chương trình hội thảo và lớp học tiền sản miễn phí tiếp theo."

Giám đốc Công ty TNHH TM & DV An Ú – anh Trần Thanh Tùng phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo tiền sản hàng đầu được tổ chức tại Bắc Ninh

Hội thảo Tiền sản An Ú là chương trình mang 3 yếu tố:

- 100% không kinh doanh: chỉ chia sẻ kiến thức, hoàn toàn không có hoạt động bán hàng

- 100% không lợi nhuận: Tất cả mẹ bầu tham gia miễn phí, ngoài ra được nhận các phần quà thiết thực hỗ trợ việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé.

- 100% lan toả giá trị thực tới công đồng: Chương trình có ý nghĩa rất lớn khi trang bị những kiến thức cần thiết về tiền sản, để các mẹ có thể vững tâm đón bé chào đời khoẻ mạnh.

ThS. Bs Phạm Huy Cường chia sẻ về vấn đề sàng lọc sơ sinh

Hội thảo Tiền sản An Ú thu hút sự quan tâm và tham gia của gần 300 mẹ bầu tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là chương trình tiền sản hàng đầu tại Bắc Ninh tại thời điểm này.

Hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú: tiếp tục lan toả yêu thương và giá trị nhân văn đến tới cộng đồng

Chương trình Hội thảo tiền sản "Cùng mẹ mang thai an toàn, nuôi con khoẻ mạnh" là tiền đề để Hệ thống Mẹ bầu và Em bé tiếp tục tổ chức các chương trình có ý nghĩa dành cho mẹ và bé.

Hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú là hệ thống hàng đầu tại Bắc Ninh trong lĩnh vực mẹ và bé tại tỉnh Bắc Ninh. Hiện hệ thống đã có 8 cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Với phương châm "tận tâm phục vụ" và sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, An Ú đang là điểm đến mua sắm tin cậy của nhiều gia đình. Không chỉ tại tỉnh Bắc Ninh, An Ú sẽ tiếp tục mở rộng và đem giá trị "phục vụ tận tâm" tới các gia đình trên toàn quốc.

Hệ thống Mẹ bầu và Em bé An Ú:

- Cơ sở 1: 271 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ sở 2: 55 - 57 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh

- Cơ sở 4: 110 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

- Cơ sở 5: LK29-30 Shophouse ngã 4 LoongToong- Phường Yết Kiêu (chân cầu Bãi Cháy đi xuống rẽ trái)

- Cơ sở 6: 168 Lê Quang Đạo , phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc ninh

- Cơ sở 7: Số 80 Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Cơ sở 8: 10, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh

