Hội mỹ nhân "chiều cao có hạn" của Kbiz thường nhờ cậy đến 3 mẫu giày dép sau nhằm hack dáng triệt để

Giày dép tuy chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhoi nhưng lại có sức mạnh nâng tầm vẻ sang xịn cho cả set đồ, hay thú vị không kém chính là khả năng hack dáng, kéo chân kỳ diệu. Đối với những quý cô sở hữu chiều cao khiêm tốn, việc chọn lựa giày dép càng trở nên quan trọng bởi nếu đưa ra những quyết định đúng đắn, bạn có thể ăn gian được cả chục phân chiều cao, cặp chân cũng được kéo dài miên man. Vậy rốt cuộc, đâu là những mẫu giày lý tưởng cho hội chân không dài? Hãy nghía qua vài kiểu giày "đinh" của các mỹ nhân Kbiz chỉ cao loanh quanh 1m60, bạn sẽ tìm thấy ngay câu trả lời.

1. Sandal cao gót quai mảnh

Điều khiến mẫu sandal này nổi trội hơn hẳn nhiều mẫu giày khác trong khoản hack dáng không phải là phần gót cao mà chính là thiết kế mảnh mai, tinh tế giúp tạo cảm giác thoáng chân. Từ đó, vóc dáng của bạn không chỉ thêm cao ráo mà cặp chân cũng được kéo dài tít tắp. Chưa hết, sandal cao gót quai mảnh cũng ghi điểm ở sự trang nhã, thanh lịch xen lẫn vẻ phóng khoáng. Chính vì thế, item này hợp với mọi kiểu trang phục từ thời thượng, trẻ trung đến sang trọng, lịch sự.

Gợi ý nơi mua: The Shoes Cloud

2. Giày mũi nhọn

Rất nhiều mỹ nhân thấp bé xứ Hàn coi giày mũi nhọn là một phần không thể thiếu trong tủ đồ. Item này tạo vẻ thanh thoát, nhỏ gọn hơn cho đôi chân và tổng thể vóc dáng nhờ đó cũng thêm phần cao ráo. Thêm một ưu điểm nữa khiến bạn muốn sắm ngay vài đôi giày mũi nhọn, đó là item này giúp mọi set đồ trở nên sang chảnh, xịn mịn hơn.

Gợi ý nơi mua: Gom Shoes

3. Giày màu be

Vì gần với màu da, những mẫu giày mang gam màu be sẽ mang đến hiệu ứng liền mạch, miên man hơn cho đôi chân và tất nhiên, vóc dáng cũng sẽ cao ráo hơn rất nhiều so với thực tế. Giày màu be còn là item có thể đính kèm "ngon ơ" với mọi kiểu trang phục, đảm bảo độ hài hòa, trang nhã cho tổng thể nên nếu bạn không tậu ngay cho mình một vài đôi thì sẽ thiệt lắm đấy.