Hội mê làm đẹp mách nhau 6 món nên chốt đơn, nâng tầm diện mạo mùa lễ hội

Mùa lễ hội cuối năm là thời điểm nhiều chị em muốn làm mới diện mạo, từ lớp nền mịn đẹp, đôi môi tươi tắn đến những món phụ kiện giúp việc trang điểm trở nên dễ dàng hơn. Nếu đang có ý định bổ sung mỹ phẩm vào bộ sưu tập làm đẹp, dịp sale 11.11 là cơ hội đáng cân nhắc để sở hữu những sản phẩm chất lượng với mức giá dễ chịu hơn. Từ phấn nền MAC, kem lót dưỡng ẩm Bobbi Brown đến son lì, cọ trang điểm và xịt khóa nền, 6 món dưới đây đều có tính ứng dụng cao, phù hợp để hoàn thiện nhiều phong cách makeup trong mùa tiệc tùng.

1. Bộ 2 phấn phủ MAC Studio Fix Powder Plus Foundation: Lớp nền mịn màng, ráo thoáng

Một lớp nền đẹp chính là bước đầu tiên giúp diện mạo trở nên chỉn chu và rạng rỡ hơn. MAC Studio Fix Powder Plus Foundation là sản phẩm đáng chú ý dành cho những ai yêu thích lớp nền mịn, ráo và có khả năng kiểm soát dầu. Thiết kế phấn nền dạng nén tiện lợi giúp chị em dễ dàng mang theo trong túi xách, thuận tiện dặm lại lớp trang điểm khi đi làm, dự tiệc hoặc di chuyển suốt ngày dài. Sản phẩm hướng đến khả năng làm đều bề mặt da, hỗ trợ che phủ các khuyết điểm và hạn chế tình trạng bóng dầu. Với những buổi tiệc kéo dài, một lớp nền có hiệu ứng ráo mịn sẽ giúp tổng thể makeup trông gọn gàng, ít cần chỉnh sửa thường xuyên. Chị em có thể sử dụng riêng để có lớp nền nhẹ nhàng hoặc kết hợp cùng kem nền dạng lỏng tùy theo độ che phủ mong muốn. Trong chương trình 11.11, sản phẩm có giá chiến dịch 1.389.000 đồng, giảm 40% so với giá gốc 2.320.000 đồng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm một sản phẩm nền đa năng cho mùa lễ hội.

Nơi mua: MAC

2. Kem lót Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base: Dưỡng ẩm và làm mịn trước makeup

Lớp trang điểm có đẹp hay không phụ thuộc khá nhiều vào bước chuẩn bị da. Nếu da thiếu ẩm, lớp nền dễ trở nên kém mịn, lộ vân hoặc không tiệp vào da. Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base là sản phẩm kết hợp công dụng kem dưỡng ẩm và kem lót, phù hợp với những ai muốn rút gọn quy trình chăm sóc da trước khi makeup. Sản phẩm giúp bổ sung độ ẩm, tạo bề mặt da mềm mại hơn để các bước trang điểm phía sau dễ tán và tiệp da. Đây cũng là món đồ hữu ích trong những ngày thời tiết hanh khô hoặc khi phải trang điểm liên tục cho các buổi gặp gỡ, sự kiện cuối năm. Thay vì bỏ qua bước dưỡng da vì vội vàng, chị em có thể sử dụng sản phẩm như một bước chuẩn bị nhanh gọn trước khi đánh nền. Dịp này, Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base có giá 2.769.000 đồng, thấp hơn 35% so với mức giá gốc 4.260.000 đồng. Với những tín đồ làm đẹp thường xuyên makeup, đây là khoản đầu tư đáng tham khảo để chăm chút cho lớp nền.

Nơi mua: Bobbi Brown

3. Bộ 2 son MAC MAXCIMAL Matte Lipstick: Sắc môi nổi bật, hoàn thiện diện mạo

Một thỏi son phù hợp có thể thay đổi đáng kể thần thái của cả gương mặt. MAC MAXCIMAL Matte Lipstick là gợi ý dành cho những cô nàng yêu thích chất son lì và vẻ ngoài sắc sảo. Dòng son này phù hợp với nhiều phong cách, từ makeup nhẹ nhàng ban ngày đến diện mạo nổi bật hơn trong những buổi tiệc tối. Chị em có thể chọn sắc son gần với màu môi tự nhiên để tạo vẻ thanh lịch khi đi làm, hoặc thử những gam màu đậm hơn để tăng điểm nhấn cho gương mặt khi dự tiệc. Khi kết hợp cùng lớp nền mịn và một chút má hồng, đôi môi được tô điểm chỉn chu sẽ giúp tổng thể trang điểm thêm hài hòa. Sản phẩm đang có giá chiến dịch 799.000 đồng, giảm 40% từ giá gốc 1.340.000 đồng. Nếu muốn đầu tư một thỏi son có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, đây là món đáng để đưa vào danh sách săn sale.

Nơi mua: MAC

4. Bộ cọ trang điểm cá nhân 4 cây Vacosi BC36-V2: Trợ thủ cho lớp makeup chỉn chu

Không cần sở hữu quá nhiều dụng cụ, một bộ cọ cơ bản với những đầu cọ phù hợp đã có thể giúp việc trang điểm trở nên thuận tiện hơn. Bộ cọ trang điểm cá nhân 4 cây Vacosi BC36-V2 là lựa chọn dành cho những ai muốn hoàn thiện bộ dụng cụ makeup tại nhà hoặc mang theo khi đi du lịch. Bộ sản phẩm có thiết kế hướng đến nhu cầu trang điểm cá nhân, với phần lông cọ mềm mịn và túi đựng chống nước tiện lợi. Việc sử dụng cọ phù hợp giúp tán sản phẩm đều hơn, hạn chế tình trạng lớp phấn bị dày hoặc thiếu đồng nhất. Đây cũng là cách để chị em kiểm soát lượng mỹ phẩm sử dụng tốt hơn, đặc biệt khi cần tạo lớp nền và các chi tiết trang điểm có độ chuyển màu tự nhiên. Trong dịp sale, bộ cọ có giá 369.000 đồng, giảm 23% so với giá gốc 479.000 đồng. Mức giá tương đối dễ tiếp cận để bổ sung dụng cụ trang điểm thiết yếu.

Nơi mua: Vacosi

5. Xịt khóa makeup 3CE có nhũ: Hoàn thiện lớp nền căng bóng

Nếu yêu thích phong cách makeup căng bóng, có độ bắt sáng nhẹ, chị em có thể tham khảo xịt khóa makeup 3CE có nhũ 100ml. Sản phẩm vừa hỗ trợ cố định lớp trang điểm, vừa tạo hiệu ứng ánh nhũ giúp bề mặt da trông rạng rỡ hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với những buổi tiệc tối, khi ánh sáng có thể làm nổi bật hiệu ứng bắt sáng trên gương mặt. Sau khi hoàn thành các bước makeup, chị em có thể xịt một lớp mỏng theo hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ lớp trang điểm bền đẹp hơn. Hiệu ứng nhũ cũng giúp tổng thể diện mạo thêm nổi bật mà không cần sử dụng quá nhiều sản phẩm bắt sáng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu yêu thích lớp nền lì tự nhiên, bạn nên cân nhắc lượng sử dụng để tránh hiệu ứng quá bóng. Sản phẩm có giá chiến dịch 304.000 đồng, giảm 22% từ mức giá gốc 388.000 đồng.

Nơi mua: Hasaki

6. NARS Natural Matte Longwear Foundation: Lựa chọn cho lớp nền lì thanh lịch

Bên cạnh phấn nền dạng nén, một sản phẩm kem nền chất lượng cũng là món đồ đáng đầu tư trong mùa lễ hội. NARS Natural Matte Longwear Foundation 30ml hướng đến hiệu ứng nền lì tự nhiên, phù hợp với những ai yêu thích diện mạo chỉn chu và muốn lớp makeup có độ hoàn thiện cao. Hiệu ứng matte giúp bề mặt da trông ráo mịn, đặc biệt phù hợp với phong cách trang điểm sắc nét khi dự tiệc hoặc chụp ảnh. Chị em nên chọn đúng tông màu phù hợp với sắc độ da, đồng thời dưỡng ẩm và sử dụng lượng kem nền vừa đủ để lớp makeup không bị dày. Khi kết hợp cùng phấn phủ ở những vùng dễ đổ dầu, tổng thể lớp nền sẽ trông gọn gàng hơn. Trong chương trình 11.11, sản phẩm có giá 1.155.000 đồng, giảm 30% so với giá gốc 1.650.000 đồng.

Nơi mua: NARS

Sáu món đồ trên đáp ứng những nhu cầu khác nhau trong quy trình làm đẹp: chuẩn bị da, tạo lớp nền, nhấn sắc môi và hoàn thiện makeup. Đặc biệt, các sản phẩm đều có thể sử dụng trong nhiều dịp chứ không chỉ riêng mùa lễ hội. Chị em nên lưu ý khung giờ ưu đãi riêng của từng sản phẩm, kết hợp voucher và các chương trình hỗ trợ giá để tối ưu chi phí. Trước khi chốt đơn, đừng quên kiểm tra tông màu, dung tích, phân loại sản phẩm, điều kiện áp dụng mã giảm giá và thông tin gian hàng để chọn được món đồ phù hợp nhất.