Hội mẹ bỉm sinh con tuổi Ất Tỵ 2025 chuộng phong thủy đã sắm đủ 4 mẫu bình sữa "đậm chất" Rắn con này chưa?

Chiếc bình Hegen phiên bản limited cho các em bé Rắn con

Mở đâu là chiếc bình sữa Hegen rất viral trong thời gian vừa qua. Bình sữa trắng trơn basic hay họa tiết hoa văn thì cũng nhiều rồi, nhưng hàng limited phiên bản dành cho hội Rắn con 2025 thì có thể nhiều mẹ chưa biết. Đón Rắn con và cho ăn bình sữa hình Rắn luôn thì cũng là trải nghiệm hay ho để các mẹ thử đó.

Để thỏa mãn nỗi niềm của nhiều mẹ bỉm sinh con năm 2025, nhà sản xuất đã cho ra loại bình Hegen phiên bản Rắn con. Chiếc bình này có màu chủ đạo là trắng và xanh. Điểm đặc biệt của phiên bản này là thay vì in họa tiết lên bình, có một chú rắn nhỏ được khắc uốn lượn xung quanh thân bình. Các mẹ có thể lắp ráp vào một cách đơn giản và tháo ra vệ sinh nếu cần.

Khi tháo ra, chú rắn nhỏ này chính là một chiếc gặm nướu của các em bé. 2 trong 1 luôn cho các mẹ bỉm, quá là tiết kiệm. Phiên bản này có giá khoảng 1,2 triệu đồng, các mẹ tham khảo nhé.

Bình Rắn Betta

Chiếc bình Rắn tiếp theo đến từ nhà Betta, hãng có sự chỉn chu về thiết kế, từ vỏ hộp cho tới màu sắc, họa tiết. Núm ti cũng đỉnh, dễ bắt khớp.

Trong phong thủy, rắn được xem là biểu tượng của sự chuyển mình, đổi mới và bảo vệ. Nó còn tượng trưng cho sự khôn ngoan và sức mạnh. Đặc biệt, hình con rắn được cho là sẽ giúp mang lại sự bình an và bảo vệ cho bé, giúp bé phát triển khỏe mạnh và thông minh. Đây cũng là lý do mà nhiều bậc phụ huynh lựa chọn sản phẩm này cho con mình, mong muốn mang lại sự may mắn và bình an.

Họa tiết con rắn không chỉ có ý nghĩa phong thủy mà còn làm tăng vẻ đẹp thẩm mỹ của bình. Họa tiết này thường được thiết kế một cách tinh tế, sắc sảo, tạo nên sự khác biệt và độc đáo cho sản phẩm. Bình sữa Betta với hình con rắn mang đến cảm giác sang trọng và hiện đại, khiến sản phẩm trở nên nổi bật trong mắt các bậc phụ huynh.

Bình bé Na đến từ thương hiệu Mother K

Tiếp theo là bé Na đến từ nhà Mother K. Họa tiết siêu cute luôn. Núm ti cũng mềm, lực chảy vừa phải, form bình hình oval dễ thương.

Hình ảnh con rắn được thiết kế với các đường nét mềm mại, hình dáng uyển chuyển, tạo cảm giác dễ thương, thu hút ánh nhìn của các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bé. Con rắn được vẽ rất sinh động, màu sắc tươi sáng làm tăng sự hấp dẫn và vui tươi cho sản phẩm, khiến bé cảm thấy thích thú khi sử dụng bình.

Bình sữa an toàn, dễ sử dụng và dễ vệ sinh, giúp mẹ yên tâm khi chăm sóc bé. Dù giá thành có phần cao, nhưng với các tính năng vượt trội và thiết kế đẹp mắt, sản phẩm này chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời cho những bậc phụ huynh muốn mang đến cho con yêu một chiếc bình sữa an toàn và đáng yêu.

Bình sữa con Rắn đến từ nhà Wesser

Cuối cùng là bé Rắn đến từ nhà Wesser, họa tiết cũng dễ thương không kém gì Mother K. Núm ti siêu mềm, dễ bắt khớp. Họa tiết con rắn trên bình sữa là một điểm nhấn thú vị và đặc biệt, không chỉ làm tăng vẻ đẹp thẩm mỹ của sản phẩm mà còn tạo cảm giác dễ chịu và sinh động cho bé. Với thiết kế mềm mại, hình ảnh con rắn sinh động, sản phẩm có khả năng thu hút sự chú ý của bé, giúp bé vui vẻ khi sử dụng bình.

Họa tiết này cũng mang ý nghĩa phong thủy, tạo cảm giác may mắn và bảo vệ cho bé, điều mà nhiều bậc phụ huynh rất ưa chuộng. Chiếc bình này được làm từ chất liệu PPSU (Polyphenylsulfone) cao cấp, không chứa BPA, PVC hay phthalates, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Chất liệu PPSU có độ bền cao, chịu nhiệt tốt và không dễ bị hư hỏng qua thời gian sử dụng.

Các mẹ có con tuổi Ất Tỵ 2025 đã sắm mẫu bình nào chưa?