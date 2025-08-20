Hồi kết cho drama túi fake của Hương Liên: Seller tung bằng chứng, chính chủ có động thái lạ

Hương Liên đang là một trong những nàng dâu hào môn thu hút sự quan tâm bậc nhất trên mạng xã hội nhờ visual xinh đẹp cùng khí chất sang chảnh khó lẫn. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai và phong cách thời thượng, mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 2002 đều khiến netizen phải xuýt xoa khen ngợi.

Thế nhưng, những ngày qua, cô lại trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng vào ồn ào sử dụng hàng fake khi đăng tải loạt ảnh check-in tại Thượng Hải. Người đẹp gây chú ý khi diện nguyên set đồ tiền tỷ, song ngay sau đó, tâm điểm drama chính là chiếc túi Hermès Birkin 25 Togo Palladium Hardware. Nhiều người đặt ngay nghi ngờ cô dùng hàng giả khi đa số các bức ảnh nữ người mẫu đều quay mặt túi vào trong, hay chỉ chụp ở các góc bên cạnh, hạn chế tối đa góc trực diện.

Loạt ảnh cầm túi Hermès Birkin nhưng "ngại" show cận cảnh của Hương Liên làm nổi lên nghi vấn cô dùng hàng fake.

Sau đó, nữ người mẫu đã đăng tải hình ảnh show ra mặt trước chiếc túi hết sức rõ ràng, sắc nét nhưng vẫn chưa làm hài lòng cộng đồng mạng.

Trước làn sóng tranh cãi rầm rộ, thu hút hàng nghìn lượt bình luận, phía seller đã chính thức tung bằng chứng xác thực chứng minh chiếc túi của Hương Liên là hàng thật. Cụ thể, người này đã đưa ra ngày giờ cụ thể Hương Liên mua túi (22/5/2025 với mức giá 590 triệu), code túi xuất ra cũng trùng với certification seller đăng tải. Điều này đã chứng minh chiếc Hermès Birkin của Hương Liên là hàng thật, đồng thời cũng cho thấy nàng dâu hào môn đã mua túi trước chuyến đi Thượng Hải, không phải sau khi bị bóc dùng hàng fake mới mua hàng thật để che đậy.

Huệ Linh - seller bán hàng hiệu có tiếng đưa ra bằng chứng rõ ràng ngày giờ mua túi cùng xác nhận tính chính hãng cho mẫu túi Hermès Birkin của Hương Liên. Ngoài ra, người này cũng thẳng thắn công khai địa chỉ cửa hàng tại cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để ai muốn xác thực có thể qua đối chất.

Hình ảnh cửa hàng ở Phạm Hồng Thái, TP.Hồ Chí Minh của seller này được chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng cũng vào xác minh độ uy tín của seller.

Về phía mình, sau khi được hỏi, Hương Liên chia sẻ với chúng tôi cô sẽ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào khác. Nhắc đến 1 tài khoản luôn khẳng định chắc nịch cô dùng hàng fake, vội mua hàng hiệu để "chữa cháy", người đẹp cho rằng: "Mỗi người đều có quan điểm cá nhân riêng, và mình tin người tiêu dùng sẽ đủ tỉnh táo để nhận biết và đánh giá đúng trước các thông tin. Mình hy vọng mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ để mình có thể tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, lạc quan như mục tiêu ban đầu của mình hướng đến".

Hậu “tâm bão” thị phi, Hương Liên chia sẻ cô vẫn là chính mình, dù ở thời điểm nào cũng sẽ tích cực đón nhận các ý kiến để hoàn thiện bản thân thay vì dè dặt trong việc post hình cùng những món đồ hiệu. Tuy nhiên, mới đây, Hương Liên đã chuyển sang chế độ riêng tư cho tài khoản Instagram của mình, như một động thái muốn tránh khỏi những drama, soi mói không đáng có.