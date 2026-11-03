Từ kiểu tóc tém tomboy đậm chất Pháp, tóc quả táo, tóc cắt ép thẳng tắp cho đến sự trở lại đầy ngoạn mục của "Long Bob" (tóc bob dài) trong năm 2026, thế giới tóc lửng đang ngày càng đa dạng. Không chỉ đơn thuần là cắt phăng mái tóc dài, các nhà tạo mẫu còn khéo léo biến tấu thông qua độ dài, tỉa layer, tóc mái và độ xoăn để tạo nên những khí chất hoàn toàn khác biệt.

Năm nay, hàng loạt tên tuổi đình đám như Yoona, Han So Hee hay IU đều đồng loạt "xuống tóc", không chỉ làm bừng sáng ngũ quan mà còn mang đến một diện mạo phá cách, thu hút hơn hẳn so với hình ảnh quen thuộc.

Nếu bạn cũng đang nhen nhóm ý định thay đổi nhưng lại ngại cắt quá ngắn, hãy thử bắt đầu với độ dài an toàn từ xương quai xanh đến cằm. Lựa chọn này vừa giữ được sự linh hoạt trong việc tạo kiểu, vừa dễ dàng che khuyết điểm gương mặt thông qua các thủ thuật uốn nhẹ, uốn vểnh đuôi hay vén kẹp gọn gàng sau tai. Cùng điểm qua những kiểu tóc ngắn đang được các mỹ nhân Hàn lăng xê nhiệt tình nhất để tìm ra "chân ái" cho khuôn mặt của bạn.

Yoona: Long Bob ngang xương quai xanh uốn nhẹ, lười biếng nhưng đầy nữ tính

Mái tóc lửng mới nhất của Yoona thực sự đã đưa nhan sắc cô nàng lên một tầm cao mới. Với độ dài chạm xương quai xanh, đây là kiểu tóc Long Bob cực kỳ dễ chinh phục, vừa mang lại cảm giác gọn gàng của tóc ngắn, lại vừa giữ được nét mềm mại đặc trưng của mái tóc thướt tha. Phần đuôi tóc có thể uốn cụp, uốn vểnh hoặc làm xoăn lơi nhẹ nhàng tùy theo tâm trạng để tăng độ phồng. Khi kết hợp cùng phần mái rẽ ngôi lệch cắt tỉa mỏng nhẹ, tổng thể khuôn mặt sẽ toát lên vẻ lười biếng, tự nhiên nhưng không kém phần cuốn hút.

Bản thân Yoona sở hữu khuôn mặt hơi dài, nên độ dài ngang xương quai xanh kết hợp với độ xoăn sóng nhẹ sẽ giúp tăng thêm cảm giác đầy đặn cho hai bên má, tạo hiệu ứng thị giác giúp tỷ lệ khuôn mặt cân đối hơn. Những cô nàng có dáng mặt dài hoàn toàn có thể áp dụng công thức "độ dài lửng + uốn nhẹ + tóc mái" này để vừa khắc phục nhược điểm, vừa mang lại diện mạo thanh thoát, ngọt ngào.

Han So Hee: Tóc lửng layer màu vàng sáng, cá tính pha chút bất cần

Vốn gắn liền với hình tượng mái tóc dài quyến rũ, Han So Hee năm nay cũng quyết định cắt ngắn phục vụ cho tạo hình phim mới, đồng thời tẩy nhuộm sang tông màu vàng sáng cực "cháy". Quyết định táo bạo này lập tức biến phong cách của nữ diễn viên trở nên gai góc và cá tính hơn hẳn. Mái tóc được cắt dài ngang vai, kết hợp kỹ thuật tỉa layer thấp để loại bỏ cảm giác nặng nề ở phần đuôi. Thêm vào đó là hiệu ứng uốn lơi "có như không", giúp từng lọn tóc buông xõa tự nhiên, mang lại cảm giác bồng bềnh và nhẹ tựa lông hồng.

Ưu điểm lớn nhất của kiểu tóc này là khả năng biến hóa đa dạng. Khi xõa tự nhiên, bạn sẽ có ngay giao diện phóng khoáng, bất cần; nhưng khi buộc lên gọn gàng để lộ đường nét chiếc cổ thanh tú, trông bạn lại vô cùng sắc sảo. Đặc biệt, màu nhuộm vàng sáng càng làm nổi bật kết cấu của từng lớp cắt, rất phù hợp với những cô gái chuộng phong cách Hàn Quốc pha chút lạnh lùng.

IU: Bob ngắn ngang cằm uốn gợn sóng, mang thanh xuân "tình đầu" trở lại

Mỗi lần IU cắt tóc ngắn là một lần cô nàng tạo nên cơn sốt trên diện rộng. Lần tái xuất này với kiểu tóc bob ngắn, phần đuôi tóc được cắt gọn gàng ôm sát cằm, kết hợp cùng những gợn sóng siêu tự nhiên không hề khiên cưỡng. Tạo hình này giúp tổng thể khuôn mặt cô trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng và mang đậm hơi thở tự do.

Bản thân IU vốn đã sở hữu ngũ quan kẹo ngọt, kết hợp với dáng mặt hơi tròn và phần cằm ngắn. Việc cắt tóc bob không chỉ giúp định hình lại đường nét khuôn mặt mà còn khoe khéo tỷ lệ cổ thanh mảnh. Nhờ đó, nhan sắc "tình đầu quốc dân" càng thêm bùng nổ, khiến công chúng không khỏi xốn xang nhớ về những ngày đầu cô mới ra mắt. Điểm nhấn nằm ở phần đuôi tóc không cần chải chuốt quá kỹ, chỉ cần uốn sóng chữ S lơi lả hoặc tạo kiểu cụp - vểnh đan xen là đã đủ xóa tan sự cứng nhắc, mang lại độ phồng tự nhiên cho mái tóc.

Song Hye Kyo: Long Bob thanh lịch, tỉa layer thấp nâng tầm khí chất

Nhắc đến những "biểu tượng tóc ngắn" của làng giải trí Hàn, Song Hye Kyo chắc chắn là cái tên không thể vắng bóng. Những năm gần đây, cô đã thử sức với vô số kiểu dáng và lần nào cũng khiến truyền thông tốn giấy mực. Kiểu tóc bob gần đây nhất của đại hoa đán theo đuổi chủ nghĩa tối giản với những đường cắt gãy gọn. Độ dài tóc rơi vào khoảng 2-3 cm dưới cằm, lửng lơ giữa cằm và vai, vừa giữ được phom dáng đặc trưng của tóc bob lại không hề tạo cảm giác nặng nề.

Thiết kế này sử dụng kỹ thuật cắt tỉa layer thấp thay vì cắt bằng dứt khoát, nhờ vậy phần đuôi tóc vẫn giữ được độ phồng và sự mềm mại nhất định. Hàng ngày, bạn chỉ cần sấy thuận chiều tóc rơi tự nhiên, uốn cúp nhẹ phần đuôi là đã toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng. Nếu muốn tăng thêm điểm thời thượng, hãy học hỏi Song Hye Kyo cách vén kẹp một bên tóc ra sau tai, khoe khéo đường viền hàm sắc sảo để tổng thể thêm phần sắc nét và quyền lực.

Kim Yoo Jung: Bob uốn lơi cùng mái lệch, "chân ái" làm mềm mại khuôn mặt vuông

Gần đây, nữ thần thanh xuân Kim Yoo Jung cũng đã gia nhập hội tóc ngắn vì vai diễn mới trong bộ phim Hundred Days of Lies, mang đến một diện mạo vừa ngọt ngào lại phảng phất nét cổ điển. Cô nàng vốn sở hữu khuôn mặt hơi vuông với đường viền hàm khá rõ nét, nên khi cắt tóc bob, việc xác định điểm rơi của phần đuôi tóc là yếu tố sống còn. Thông thường, nếu đuôi tóc dừng đúng ngay phần rộng nhất của xương hàm, cộng thêm kiểu cắt ngang bằng cứng nhắc, góc hàm sẽ càng bị phô ra, khiến khuôn mặt trông vuông vức hơn.

Thấu hiểu điều này, Kim Yoo Jung đã khéo léo chọn độ dài qua cằm khoảng 2-3 cm. Cô kết hợp kỹ thuật tỉa layer nhẹ nhàng cùng lọn xoăn sóng lớn, tạo hiệu ứng đuôi tóc cụp - vểnh đan xen tự nhiên để làm mờ đi những đường nét góc cạnh. Sự cộng hưởng của mái rẽ ngôi lệch và thao tác vén tóc một bên tai không chỉ giúp "gọt" mặt hiệu quả mà còn phủ lên diện mạo một lớp filter thanh lịch, hoài cổ. Đối với những cô nàng có khuôn mặt vuông hoặc xương hàm góc cạnh, một mái tóc bob với những nếp uốn mềm mại như thế này chắc chắn sẽ "nịnh" mặt và dễ chinh phục hơn hẳn.

Theo TVBS