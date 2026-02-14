Hoảng với áo dài "hổ báo" của Minh Tú trên thảm đỏ Thỏ Ơi

Siêu thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh "Thỏ Ơi" của Trấn Thành tối 12/2 quy tụ đông đảo mỹ nhân Vbiz với những tạo hình đa dạng. Từ thời trang của dàn sao, nhiều chủ đề xôn xao đã diễn ra khắp mạng xã hội. Là mỹ nhân có sự xuất hiện khá kín đáo, nhưng bộ trang phục của Minh Tú vẫn khiến dân tình không thể không bàn tán.

Siêu mẫu Minh Tú đổ bộ thảm đỏ "Thỏ Ơi" tối 12/2 (Nguồn @minhtu.industry).

Theo đó, áo dài họa tiết hình xăm - một thiết kế signature của local brand DUC STUDIO là lựa chọn của Minh Tú. Chiếc áo dài Full-Body Tattoo với họa tiết xăm lấy cảm hứng Á Đông được in khắp bộ áo, mang đến vẻ độc quyền, siêu ấn tượng được làm từ chất liệu polyester cao cấp, áo dài có form ôm sát tôn lên vóc dáng, kết hợp cổ lọ hiện đại.

Minh Tú kết hợp áo dài này cùng quần jeans bụi bặm của LATUI ATELIER và túi Louis Vuitton Mini Speedy Bag, tạo ra một tổng thể cá tính mà cũng đầy màu sắc cho một sự kiện cận Tết. Sự pha trộn giữa yếu tố truyền thống với hiện đại thể hiện cá tính táo bạo và phong cách thời trang vượt ngoài khuôn mẫu của nữ siêu mẫu.

Tạo hình ấn tượng của Minh Tú cùng chiếc áo dài tattoo (Ảnh @cotboy2k4).

Netizen phần đông tỏ ra khá bất ngờ xen lẫn "hốt hoảng" với lựa chọn thời trang của người đẹp vốn được biết đến với tính cách hài hước. Những họa tiết xăm rồng, rắn, hoa lá trải dài khắp thân áo với màu đỏ - đen nổi bật khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh "hổ báo" đầy nổi loạn với những bình luận trái chiều xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng. Tuy nhiên, cũng không thiếu ý kiến ủng hộ cho sự phá cách này khi Minh Tú luôn biết cân bằng giữa bản sắc thời trang cá nhân với tinh thần của sự kiện.

Trên trang cá nhân một ngày trước đó, nữ siêu mẫu cũng hé lộ set chụp ảnh Tết với một thiết kế tương tự từ DUC STUDIO, cho thấy đây không phải là lựa chọn ngẫu hứng.

Minh Tú khoe một chiếc áo dài khác cùng phong cách chuẩn bị Tết (Ảnh IGNV).

DUC STUDIO được thành lập năm 2019 bởi NTK Nguyễn Minh Đức, đặc trưng với việc lấy họa tiết hình xăm châu Á làm chủ đạo trong các thiết kế. Không chỉ trên áo dài, thương hiệu này còn ứng dụng họa tiết xăm lên nhiều loại trang phục khác như áo sơ mi, váy, áo khoác phù hợp với những đối tượng khách hàng khác nhau.

Điểm chung của tất cả thiết kế là sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam và phong cách nghệ thuật đương đại táo bạo. Các họa tiết xăm được in tỉ mỉ, tạo nên phong cách độc đáo và mạnh mẽ, dành cho những người yêu thích sự khác biệt.

Hoạ tiết tattoo art là một đặc trưng của local brand DUC STUDIO (Ảnh chụp màn hình).



Không chỉ Minh Tú, Quỳnh Anh Shyn cũng là một người bạn trung thành của DUC STUDIO. Tại chương trình Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn cũng bắt tay local brand này hoàn thành một concept mang đậm màu sắc dân gian là Đồng Dao Xinh Gái, với các thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ áo yếm, áo tứ thân, điểm xuyết họa tiết rồng rắn lên mây.

Đồng Dao Xinh Gái version sân khấu concert - một màn kết hợp ấn tượng của Quỳnh Anh Shyn và DUC STUDIO (Ảnh DUC STUDIO).

Nàng fashionista còn đem tinh thần này vào bộ ảnh Tết của gia đình mình hồi đầu năm 2025, khiến giới mộ điệu chú ý. Sự hợp tác giữa Quỳnh Anh Shyn và DUC STUDIO đã chứng minh rằng họa tiết hình xăm châu Á hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thời trang hiện đại khi được xử lý khéo léo và sáng tạo.

Gia đình Quỳnh Anh Shyn với áo dài tattoo vào dịp Tết (Ảnh IGNV).



