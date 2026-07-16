Nichkhun từng được mệnh danh là “hoàng tử lai đẹp nhất showbiz” với ngoại hình điển trai cùng vóc dáng chuẩn model. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nam idol đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với diện mạo phát tướng, đánh mất hoàn toàn vẻ ngoài ngọt ngào từng khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ say đắm.



Mỹ nam sinh năm 1988 khiến nhiều người không nhận ra với gương mặt phù nề, cằm 2 lớp. Thậm chí, anh còn trở nên tròn trịa đến mức phần cổ và đường hàm gần như biến mất hoàn toàn. Theo ước tính từ truyền thông Hoa ngữ, Nichkhun đã tăng thêm khoảng 10-15kg so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Diện mạo tăng cân của nam thần Kpop đình đám một thời còn bị nói trông như 1 "ông chú" đang ở độ tuổi trung niên.

Hình ảnh tăng cân mất kiểm soát gây xôn xao dư luận của hoàng tử lai Kpop.

Thế nhưng mới đây nhất, Nichkhun đã khiến fan vô cùng phấn khích khi đăng tải bức hình khoe tấm lưng vạm vỡ, cơ bắp săn chắc. Hình ảnh này chứng tỏ nam idol đã nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ và hoàn toàn lấy lại được vóc dáng lý tưởng. Chỉ với khoảnh khắc chụp từ đằng sau, anh đã hoàn toàn ghi điểm với bờ vai rộng, cơ bắp nổi rõ từng đường nét, vùng vai và lưng trên săn chắc, từng thớ cơ nổi lên đầy nam tính.

Nichkhun khoe body săn chắc, bờ vai rộng khỏe khoắn.

Trước đó, Nichkhun từng khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ phương pháp giảm cân cực đoan giúp anh lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng. Nam thần tượng cho biết trong chuyến lưu diễn tại Nhật Bản cùng 2PM, anh đã áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt chỉ với 3 quả trứng luộc mỗi ngày.

Bí quyết này dù giúp nam idol lấy lại visual nam thần. song cũng gây ra không ít tranh cãi. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhận định việc chỉ nạp một loại thực phẩm trong thời gian dài khiến cơ thể thiếu hụt chất xơ, vitamin, khoáng chất và carbohydrate cần thiết cho hoạt động hằng ngày. Chế độ ăn quá khắc nghiệt còn có thể dẫn đến mất cơ, suy giảm trao đổi chất, ảnh hưởng hệ miễn dịch và gây mệt mỏi, vì vậy không được khuyến khích áp dụng nếu không có sự theo dõi của chuyên gia.

Nichkhun lấy lại vẻ ngoài điển trai, phong độ hậu giảm cân.

Trên thực tế, những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như của Nichkhun không phải là trường hợp hiếm trong Kpop. Để đáp ứng tiêu chuẩn vóc dáng khắt khe của ngành giải trí, nhiều thần tượng từng áp dụng các thực đơn gây tranh cãi như: IU với chế độ chỉ ăn một quả táo, một củ khoai lang và một cốc protein mỗi ngày; Kang Mina chỉ uống hai chai nước có ga mỗi ngày trong suốt hai tuần; HyunA chỉ ăn một miếng kimbap duy nhất mỗi ngày. Gây ám ảnh hơn cả là câu chuyện của Momo (TWICE) khi nữ idol nhịn ăn hoàn toàn, chỉ ngậm một viên đá lạnh mỗi ngày để xoa dịu cơn đói...

Dù những phương pháp này giúp cân nặng giảm nhanh nhưng việc duy trì chế độ ăn thiếu hụt nghiêm trọng năng lượng và dưỡng chất trong thời gian dài có thể gây mất cơ, rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, ảnh hưởng nội tiết và để lại nhiều hệ lụy lâu dài cho sức khỏe. Chính vì vậy, bên cạnh việc trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung và phong độ của Nichkhun ở tuổi U40, người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn nam thần tượng hãy duy trì vóc dáng bằng chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp luyện tập khoa học, thay vì những phương pháp giảm cân cấp tốc có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của "hoàng tử lai" ở tuổi U40.

Ảnh: Instagram.