Hoá ra Song Hye Kyo làm tomboy đẹp thế này

Song Hye Kyo vẫn luôn vững danh một trong những biểu tượng sắc đẹp kinh điển của Kbiz, với vẻ đẹp thanh thuần, sang trọng và khí chất minh tinh khó ai sánh kịp. Suốt nhiều năm hoạt động, cô luôn giữ vững phong độ visual đỉnh cao, trở thành hình mẫu nhan sắc của không ít thế hệ khán giả. Thời gian gần đây, mỹ nhân đình đám còn khiến công chúng thêm phần thích thú khi liên tục làm mới hình ảnh, chuyển từ phong cách nhẹ nhàng truyền thống sang diện mạo trẻ trung, cá tính và hiện đại hơn. Mới đây, trong loạt ảnh đời thường được nữ diễn viên Anne Curtis đăng tải, Song Hye Kyo xuất hiện với giao diện tomboy cực cool, nhưng bất ngờ lại hợp không tưởng.

Song Hye Kyo hội ngộ cùng Anne Curtis khi cô đến du lịch Hàn Quốc.

Song Hye Kyo gây ấn tượng với mái tóc ngắn pixie cá tính, giúp nữ diễn viên "hack tuổi" đáng kể và mang đến một giao diện tomboy vô cùng cuốn hút. Kiểu tóc ngắn ôm gọn gương mặt, làm nổi bật đường nét thanh tú và đôi mắt sắc nhưng vẫn giữ được nét mềm mại đặc trưng của minh tinh xứ Hàn. Nữ diễn viên diện outfit đơn giản, casual và hiện đại: áo thun trắng phối cùng khăn len sáng màu quàng hờ qua cổ, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa chic. Cặp kính gọng mảnh càng khiến giao diện nữ diễn viên thêm phần cool, trẻ trung. Lối makeup nhẹ nhàng cùng phong cách tối giản giúp Song Hye Kyo càng thêm thu hút với vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ và phóng khoáng.

Trong năm nay, Song Hye Kyo liên tục "F5 hình ảnh" với mái tóc ngắn, từ những shoot hình tạp chí đến cả khoảnh khắc đời thường. Từ tóc bob mềm mại đến pixie cá tính, mỗi kiểu tóc đều giúp nữ diễn viên thêm phần tươi mới, trẻ trung. Việc chuyển sang tóc ngắn không chỉ làm nổi bật đường nét gương mặt mà còn mang đến cho cô một vibe năng động, thời thượng.

Một Song Hye Kyo cá tính, cool và đầy phong cách với mái tóc ngắn mới mẻ.

Kết hợp cùng phong cách thời trang hiện đại, tinh gọn và tối giản, nữ diễn viên trông vô cùng trẻ trung ở độ tuổi U45.