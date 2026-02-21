Mẹ chồng tiếc tiền nhất quyết bắt con dâu sinh thường, nhưng sự im lặng của chồng mới khiến sản phụ thật sự "chết tâm"

Trong xã hội hiện đại, khi phụ nữ ngày càng có tiếng nói hơn trong gia đình và hiểu rõ hơn về quyền lợi sức khỏe của mình, câu chuyện lựa chọn sinh thường hay sinh mổ vốn dĩ nên là quyết định dựa trên tư vấn y khoa và mong muốn của chính sản phụ. Thế nhưng, không ít gia đình vẫn để yếu tố kinh tế hoặc quan niệm truyền thống chi phối. Câu chuyện một người phụ nữ quyết định ly hôn sau khi ở cữ xong, vì mẹ chồng nhất quyết bắt sinh thường để “đỡ tốn tiền” còn chồng thì im lặng, đã khiến nhiều người Việt không khỏi suy nghĩ.

Ở Việt Nam, chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn đã nhạy cảm. Khi con dâu mang thai, đáng lẽ cô cần được chăm sóc và bảo vệ nhiều nhất thì lại phải đối diện với áp lực lựa chọn cách sinh nở. Sinh thường hay sinh mổ không đơn thuần là chuyện “thích là được”, mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ và bé. Có những trường hợp bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn, nhưng cũng có trường hợp sinh thường là lựa chọn phù hợp. Điều quan trọng nhất là quyết định ấy phải dựa trên chuyên môn y tế, không phải vì tiết kiệm vài triệu đồng viện phí.

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ quan niệm “sinh thường mới tốt”, “ngày xưa ai cũng đẻ thường có sao đâu”. Quan điểm đó không sai hoàn toàn, nhưng y học hiện đại đã chứng minh rằng mỗi phương pháp đều có ưu – nhược điểm riêng. Nếu mẹ chồng thực sự vì sức khỏe của con dâu mà khuyên sinh thường, thì đó có thể là sự quan tâm. Nhưng nếu động cơ chính là tiền bạc, thì sự “quan tâm” ấy vô tình trở thành áp lực.

Thực tế, chi phí sinh mổ ở Việt Nam cao hơn sinh thường, đặc biệt tại các bệnh viện tư. Với những gia đình kinh tế eo hẹp, đó là khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, sinh con là chuyện hệ trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe lâu dài của người phụ nữ. Nếu thật sự khó khăn, gia đình có thể tìm đến bảo hiểm y tế, các gói hỗ trợ thai sản, hoặc nhờ sự giúp đỡ từ hai bên nội ngoại. Không ai muốn vì vài đồng tiết kiệm mà đánh đổi bằng rủi ro.

Điều khiến nhiều người day dứt nhất trong câu chuyện này không hẳn là quan điểm của mẹ chồng, mà là sự im lặng của người chồng. Trong khoảnh khắc người vợ đứng giữa ranh giới sinh tử, điều cô cần nhất không phải tiền bạc, mà là sự ủng hộ. Hôn nhân không chỉ là sống chung một mái nhà, mà còn là đồng hành và bảo vệ nhau trước những quyết định lớn. Khi người chồng chọn cách đứng ngoài, không lên tiếng trước áp lực mà vợ mình phải chịu, sự im lặng ấy có thể gây tổn thương sâu sắc.

Phụ nữ sau sinh thường rất nhạy cảm. Thời gian ở cữ là lúc cơ thể còn yếu, tâm lý dễ dao động. Nếu trong giai đoạn này họ cảm thấy mình không được tôn trọng, không được chồng đứng về phía mình, cảm giác hụt hẫng ấy sẽ tích tụ. Có khi chính sự việc lúc sinh nở chỉ là “giọt nước tràn ly” sau nhiều lần nhẫn nhịn trước đó.

Quyết định ly hôn sau khi hết cữ có thể khiến nhiều người cho rằng người vợ quá cực đoan. Nhưng ở một góc nhìn khác, đó có thể là lựa chọn để bảo vệ lòng tự trọng và quyền được lắng nghe của mình. Trong hôn nhân, nếu một người luôn phải chịu thiệt thòi, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe và thân thể, thì mối quan hệ ấy khó có thể bền vững.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng sinh con không chỉ là việc của riêng người phụ nữ, mà là trách nhiệm chung của cả gia đình. Tiền bạc quan trọng, nhưng sức khỏe và sự tôn trọng còn quan trọng hơn. Và trong mọi hoàn cảnh, người chồng không nên là người im lặng. Bởi đôi khi, chỉ một câu nói “Anh ủng hộ em” cũng đủ để người phụ nữ cảm thấy mình không cô đơn trong cuộc hôn nhân ấy.