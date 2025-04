Dạo gần đây, nếu chăm lướt TikTok, các mẹ bỉm chắc hẳn sẽ nghe thấy giai điệu cực kỳ quen thuộc của bài hát dành cho các em bé: "See you later, alligator/In a while, crocodile/Give a hug, lady bug/Blow a kiss, jelly fish/See you soon, big baboon/Out the door, dinosaur/Takecare, polar bear/Wave goodbye, butterfly".



Giai điệu quá hay khiến cho bài hát này bất ngờ trở thành trend. Loạt hot girl nổi tiếng như Chao, Jenny Huỳnh và hot mom Doãn Hải My nhanh chóng gia nhập đường đua. Ai cũng được khen hát hay, có chất giọng ngọt ngào và lôi cuốn.

Ít ai biết, người tạo ra trend chính là một cô giáo người Thái, có kênh TikTok hơn 200 nghìn follow với nội dung chủ yếu về việc làm giáo viên mầm non. Đặc biệt clip "See You Later, Alligator" bất ngờ viral và trở thành trend được nhiều người yêu thích.

Hóa ra đây là người tạo trend "See You Later, Alligator": Xinh đẹp, duyên dáng, hát hay, là cô giáo mầm non người Thái Lan

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, gu ăn mặc trẻ trung, gọn gàng, ai cũng phải khen cô giáo hát chuẩn, làm giáo viên mầm non quá là hợp. Cùng với bài hát, cô còn có các động tác dễ thương, dễ nhớ cho các em bé. Nhờ clip này, Tiktok của cô giáo Melxqtie cũng được biết đến nhiều hơn, riêng clip "See You Later, Alligator" đã thu về gần 13 triệu view và đang tiếp tục tăng.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, gu ăn mặc trẻ trung, gọn gàng, ai cũng phải khen cô giáo hát chuẩn, làm giáo viên mầm non quá là hợp

Dưới phần bình luận, nhiều netizens chia sẻ tự nhiên trở thành em bé ngồi ngoan nghe cô giáo hát: "Sao cô xinh quá vậy", "Tự dưng ngồi nghe hát luôn", "Không chỉ các em bé mà người lớn cũng mê mẩn cô ơi", "Giáo viên mầm non dịu dàng thế chứ, nhìn là thấy đáng yêu rồi"...

Bài đồng dao "See You Later, Alligator" có nguồn gốc từ Mỹ và ra đời vào thập niên 1950. Đây là một bài hát vui nhộn, thường được các trẻ em ở các quốc gia nói tiếng Anh hát khi tạm biệt nhau, đặc biệt là trong các hoạt động vui chơi hay trong các buổi sinh hoạt nhóm.

Doãn Hải My "thắng đậm" trend dạy tiếng Anh cho em bé

Chao dịu dàng và đáng yêu, trẻ nhỏ nghe chắc chắn mê

Jenny Huỳnh hóa "công chúa Disney" với trend này

Giai điệu đơn giản, dễ nhớ và phần lời vui nhộn đã giúp bài hát trở nên phổ biến, đặc biệt là với trẻ em.