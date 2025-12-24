Hoa hậu Ý Nhi xách túi hiệu quay lại Úc, bất ngờ khi biết công việc làm thêm nơi xứ người

Trong quá trình du học ở Úc, Hoa hậu Ý Nhi vẫn thường xuyên đi đi về về giữa 2 quốc gia, hoạt động trên cương vị đương kim Miss World Vietnam. Mới đây sau chuyến công tác ở quê nhà, Ý Nhi tải loạt ảnh ra sân bay quay trở lại Úc tiếp tục việc học. Nàng Hậu sinh năm 2002 chào tạm biệt và hẹn Tết Nguyên Đán sẽ quay trở về quê hương.

Xuất hiện tại sân bay, Ý Nhi gây ấn tượng với set đồ năng động, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Nàng hậu diện áo khoác cardigan - một thiết kế vừa trẻ trung vừa cá tính, kết hợp với crop top đen cùng skinny jeans tôn lên đôi chân dài miên man. Tóc dài xoã tự nhiên, makeup tông nude nhẹ nhàng càng làm nổi bật nhan sắc ngày càng chín muồi và phong thái trưởng thành của người đẹp Bình Định.

(Ảnh FBNV)

Đi cùng với Ý Nhi là chiếc Louis Vuitton Neverfull MM - một trong những mẫu túi ăn khách nhất của nhà mốt Pháp có mức giá hiện tại rơi vào khoảng 55 triệu đồng. Ra mắt từ năm 2007, Neverfull đã trở thành biểu tượng của Louis Vuitton nhờ sự tinh tế và tính linh hoạt. Chiếc túi có họa tiết Monogram canvas kinh điển với viền da bê tự nhiên, thiết kế tote không khóa giúp dễ dàng chứa đồ, phù hợp cho những chuyến bay dài. Đây cũng là người bạn đồng hành của Ý Nhi trong các chuyến đi nước ngoài thời gian gần đây nhờ tính tiện dụng, thiết thực.

(Ảnh FBNV)

Cùng với hình ảnh Ý Nhi lên đường quay lại Úc, CEO Sen Vàng Phạm Kim Dung cũng đăng tải dòng trạng thái gây chú ý trên mạng xã hội. Bà viết: "Đương kim Miss World Vietnam Huỳnh Trần Ý Nhi quay lại Úc làm nhân viên Dior gương mẫu tiếp đây. Hẹn cả nhà chúng ta sẽ sớm gặp lại nha."

Đây không phải là lần đầu tiên bà Phạm Kim Dung tự hào chia sẻ về công việc làm thêm của Ý Nhi. Trước đó trong một sự kiện, nữ CEO chia sẻ: "Ý Nhi ở Úc là nhân viên bán hàng cho hãng Dior ở sân bay. Đợt vừa rồi về có tặng cho mẹ Dung 2 món Dior là 1 chai nước hoa và 1 chai lotion. Không phải bạn mua đâu, mà do làm tốt nên được thưởng, để dành về tặng cho mẹ Dung".

(Nguồn Xương Rồng Media).

Sau những thị phi từng bủa vây, hình ảnh Ý Nhi lặng lẽ tiếp tục học tập và làm việc, phần nào cho thấy lựa chọn sống chậm, tập trung vào tương lai dài hạn của nàng Hậu. Trước đó ở hành trình chinh phục Miss World lần thứ 72 tại Ấn Độ, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ trước tinh thần cầu tiến và thái độ nghiêm túc của Ý Nhi trong hành trình phát triển bản thân. Người đẹp cũng ghi điểm trong mắt công chúng với nhan sắc ngày một thăng hạng, tự tin.

Ảnh: IGNV



