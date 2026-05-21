Hoa hậu Việt cao gần 1m90 vướng thị phi vì quần tất đỏ

Trend quay clip cùng dàn vệ sĩ xuống phố đang phủ sóng khắp cõi mạng, trở thành “sân chơi” mới để loạt mỹ nhân Việt khoe thần thái và gout thời trang. Mới đây, dù nhập cuộc khá muộn, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn nhanh chóng hút hơn 2 triệu lượt xem nhờ visual nổi bật cùng chiều cao ấn tượng 1m86. Tuy nhiên, bên cạnh nhan sắc nổi bật, outfit của Hoa hậu Liên lục địa 2022 lại gây tranh cãi. Người đẹp chọn set đồ tối giản, sang trọng phối cùng 1 chiếc quần tất đỏ rực, tạo nên tổng thể không hoàn toàn hợp gout thẩm mỹ của đại chúng.

Set váy ngắn all-black mà Bảo Ngọc mặc có thiết kế khá cơ bản với phom dáng ôm gọn, phần thân trên phom rộng cá tính. Tổng thể trang phục vốn mang tinh thần tối giản, sang chảnh nên người đẹp đã tạo điểm nhấn bằng quần tất đỏ rực đi cùng giày cao gót. Màu sắc nổi bật này dù không hợp mắt số đông nhưng thành công trong việc khiến outfit trở nên hút mắt và bớt đơn điệu hơn, đồng thời tôn trọn đôi chân "triệu đô" dài 1m23. Bên cạnh đó, thần thái lạnh lùng, tự tin cùng những bước đi catwalk vững chắc chuẩn Hoa hậu Quốc tế khiến người xem khó rời mắt.

Bảo Ngọc lựa chọn outfit sang trọng cùng điểm nhấn cá tính.

Nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 2001.

Netizen tranh cãi trái chiều về lựa chọn quần tất đỏ cho outfit của Bảo Ngọc.

Thực chất, việc Bảo Ngọc chọn quần tất đỏ không hề "lệch tông". Những outfit phối cùng quần tất đỏ thường mang vẻ đẹp rất đặc trưng: vừa cổ điển, nổi loạn nhưng cũng cực kỳ thời thượng. Sắc đỏ vốn là gam màu có khả năng thu hút ánh nhìn mạnh, nên khi xuất hiện ở phần chân, món phụ kiện này tạo cảm giác như một điểm nhấn táo bạo, giúp tổng thể trang phục dù tối giản vẫn trở nên ấn tượng hơn hẳn. Đặc biệt, quần tất đỏ thường được phối với các set đồ đơn sắc như đen, trắng hoặc xám để tạo độ tương phản rõ nét, mang hơi hướng chic kiểu châu Âu, pha chút phóng khoáng và cá tính.

Quần tất đỏ cũng là một món phụ kiện hot trend từ cuối năm 2023 và từng phủ sóng dày đặc trên các nền tảng thời trang. Từ street style đến mạng xã hội, item này được nhiều fashionista sử dụng như một “cú chấm phá” cho những bộ đồ tối màu. Không chỉ dừng ở TikTok hay Instagram, quần tất đỏ còn xuất hiện liên tục trên sàn diễn của nhiều nhà mốt lớn, cho thấy đây là xu hướng đã được giới high fashion công nhận. Thậm chí, nhiều It Girl đình đám như Jennie, Kylie Jenner... cũng từng nhiều lần lăng-xê phụ kiện này. Mỗi người mang đến một cách ứng dụng khác nhau: từ phối cùng mini dress, blazer oversized cho đến quần short siêu ngắn, nhưng tựu trung đều tạo ra hình ảnh vừa nổi bật vừa phá cách. Chính vì thế, chiếc quần tất đỏ không đơn thuần là món đồ khó mặc, mà nếu kết hợp đúng, nó có thể biến cả set đồ thành một statement fashion đầy cuốn hút.