Những ai theo dõi cuộc sống Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đều biết chuyện cách đây không lâu, cô đã bí mật sinh con thứ 2. Cách đây ít ngày, Đỗ Mỹ Linh còn để lộ tiếng em bé trong story trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đến hiện tại, Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa hé lộ bất kì hình ảnh nào liên quan đến em bé thứ 2.

Cho đến mới đây, vợ Đỗ Vinh Quang phá lệ đăng ảnh cận nhan sắc. Ngay lập tức, diện mạo hiện tại của nàng hậu trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh diện trang phục đơn giản, để tóc dài buông tự nhiên và không trang điểm cầu kỳ. Đỗ Mỹ Linh vẫn ghi điểm bởi làn da mịn màng, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng, đằm thắm. Nhiều cư dân mạng nhận xét nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh ở thời điểm hiện tại có phần khác trước. Gương mặt trông đầy đặn, vóc dáng "có da có thịt" hơn nhưng vẫn rất xinh xắn, ấn tượng.

Đáng chú ý, đây là một trong số ít lần Đỗ Mỹ Linh lộ diện sau khi sinh con thứ hai cho chồng doanh nhân. Thời gian qua, nàng hậu gần như "ở ẩn" khỏi mạng xã hội, hạn chế tham gia các hoạt động công khai.

Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc sau khi sinh con thứ 2

Nàng hậu ăn diện giản dị, gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn

Cuộc sống Đỗ Mỹ Linh sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào năm 2022 và đón con gái đầu lòng vào năm 2023, Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống khá kín tiếng. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc cá nhân và hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà và khí chất của một "phu nhân hào môn".

Đỗ Vinh Quang còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty thương mại dịch vụ, sở hữu cổ phiếu lên đến hàng chục tỷ ở SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội). Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cưới ở Châu Âu, cả hai cùng nhau đi du lịch xa hoa ở nhiều nơi trong và ngoài nước trước khi tổ chức lễ cưới. Hiện tại, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và con gái sinh sống trong ngôi dinh thự có diện tích lớn, view đắt đỏ ở trung tâm Hà Nội.

Đỗ Mỹ Linh có hôn nhân viên mãn bên chồng Chủ tịch

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh nhuận sắc, lộ diện là toát khí chất phu nhân hào môn

Đỗ Mỹ Linh thoải mái công khai con đầu lòng nhưng vẫn giữ kín thông tin em bé thứ 2

Ảnh: FBNV