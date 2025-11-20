Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất lực vì ái nữ, đòi "đặt hàng một đứa con khác" ngay và luôn

Đỗ Mỹ Linh trò chuyện cùng con gái hút gần triệu view

Khuya 19/11, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt cõi mạng khi đăng tải đoạn clip tương tác cùng con gái 2 tuổi - bé Tuệ An (biệt danh Titi). Chỉ sau vài giờ, video đã hút gần 1 triệu lượt xem nhờ loạt khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con, nhưng tâm sự của nàng hậu càng gây chú ý.

Trong clip, Đỗ Mỹ Linh liên tục hỏi con gái rằng con thấy mình "xinh gái giống ai". Titi lí lắc trả lời: giống "ba Quang" (Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang - PV), giống chị Thỏ - anh Gấu (cặp song sinh con nhà thiếu gia Đỗ Quang Vinh)... Khi được hỏi có giống mẹ không, cô nhóc lập tức… phủ nhận.

Dù Đỗ Mỹ Linh kiên trì thuyết phục: "Hai mẹ con mình giống nhau, mắt giống này, mũi này, miệng này"..., Titi vẫn một mực không chịu nhận và khẳng định hai mẹ con "không giống nhau". Nàng hậu chỉ biết "bất lực", cảm thán bằng loạt câu hỏi: "Ai đẻ con ra. Ai mổ bụng để đẻ con ra?", "Ba Quang làm gì có vết sẹo ở bụng"... nhưng không thể làm lay chuyển suy nghĩ của con gái. Đỗ Mỹ Linh chốt hạ bằng một câu gây cười: "Cho đặt hàng 1 đứa con khác ngay đi ạ".

Biểu cảm "cạn lời" của Đỗ Mỹ Linh khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Nhiều người còn trêu rằng Titi "không chừa cho mẹ đường lui", bé xíu đã biết trêu chọc mẹ.

Đỗ Mỹ Linh dính nghi vấn mang bầu lần 2

Trong lúc đoạn clip vẫn đang viral, cộng đồng mạng tiếp tục "soi" loạt dấu hiệu nghi vấn Đỗ Mỹ Linh đang mang thai bé thứ hai. Gần đây, nàng hậu thường xuyên chọn trang phục rộng, hạn chế lộ dáng; phần bụng trong một số video - ảnh đời thường cũng được cho là tròn trịa hơn.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, trong ảnh chụp nhân dịp sinh nhật bầu Hiển, nàng dâu Đỗ Mỹ Linh để lộ khoảnh khắc vòng 2 lùm lùm thấy rõ. Điều này càng khiến khán giả đồn đoán gia đình trẻ sắp đón thêm thành viên mới.

Hiện tại, cả Đỗ Mỹ Linh và chồng vẫn giữ im lặng trước tin đồn. Tuy nhiên, với sự viên mãn của cuộc sống hôn nhân và tình cảm dành cho Titi, nhiều người tin rằng tổ ấm của nàng hậu trong tương lai gần có thể sẽ thật sự có thêm tiếng cười trẻ thơ.