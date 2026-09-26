Hoa hậu dáng đỉnh nhất Hàn Quốc chỉ làm 1 việc sau 5h chiều

Kim Sa Rang một lần nữa khiến công chúng trầm trồ với diện mạo trẻ trung trong chuyến du lịch New York. Trong những bức ảnh đời thường, nàng hậu diện áo sát nách màu xanh pastel kết hợp chân váy denim ngắn, khoe trọn đôi chân thon dài cùng vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 48, Kim Sa Rang gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác trên những bức ảnh được chia sẻ. Hình ảnh nữ diễn viên trong bộ đồ trẻ trung thậm chí khiến nhiều người liên tưởng đến một cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Không ít bình luận dành lời khen cho ngoại hình trẻ hơn tuổi, vóc dáng thon gọn và thần thái tươi tắn của cô.

Để duy trì hình thể này trong nhiều năm, Kim Sa Rang từng nhiều lần chia sẻ về chế độ ăn uống và thói quen tập luyện của bản thân. Đáng chú ý, cô không theo đuổi thực đơn quá phức tạp mà tập trung kiểm soát thời gian ăn uống, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và điều chỉnh những món ăn quen thuộc theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Ăn tối sớm, sau 17h chỉ uống nước

Một trong những nguyên tắc được Kim Sa Rang áp dụng khi muốn kiểm soát cân nặng là kết thúc việc ăn uống từ khá sớm. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng khi cần giảm cân, cô sẽ chỉ uống nước sau 17h và cố gắng hoàn thành các bữa ăn trong ngày trước thời điểm này.

Buổi sáng, Kim Sa Rang thường lựa chọn những món tương đối nhẹ như sữa chua và cơm nấu cùng nấm. Cách ăn này tạo ra một khoảng thời gian nhịn ăn kéo dài từ buổi tối đến sáng hôm sau, tương tự phương pháp ăn giới hạn thời gian.

Điểm đáng chú ý là hiệu quả kiểm soát cân nặng của cách ăn này phần lớn đến từ việc rút ngắn khung giờ ăn, qua đó hạn chế những bữa phụ hoặc đồ ăn vặt vào buổi tối. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ ăn càng ít giờ thì càng giảm cân; tổng lượng thức ăn và chất lượng dinh dưỡng trong ngày vẫn đóng vai trò quan trọng.

Kim Sa Rang cũng ưu tiên những món ăn vừa nhẹ bụng vừa cung cấp dưỡng chất. Cô từng chia sẻ thói quen ăn sữa chua và cơm nấm vào buổi sáng, đôi khi thêm hạt hemp vào món ăn.

Sữa chua có thể cung cấp protein và canxi, trong khi nấm có lượng calo tương đối thấp và giúp bữa ăn trở nên đa dạng hơn. Hạt hemp cũng là một nguồn protein thực vật cùng chất béo không bão hòa. Tuy nhiên, nếu khẩu phần sữa chua và hạt không đủ lớn, có thể kết hợp thêm trứng, đậu phụ hoặc cá để đảm bảo lượng protein cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn kiểm soát cân nặng.

Vẫn có thể ăn mì nhưng đổi sang mì đậu gà

Thay vì loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích, Kim Sa Rang lựa chọn cách thay thế nguyên liệu. Khi muốn ăn mì, cô sử dụng mì làm từ đậu gà thay cho mì thông thường, đồng thời kết hợp thêm trứng và hành lá.

Đậu gà chứa protein thực vật và chất xơ, giúp món ăn tạo cảm giác no lâu hơn. Việc thêm trứng cũng giúp tăng hàm lượng protein cho bữa ăn. Tuy nhiên, sử dụng mì đậu gà không đồng nghĩa món ăn sẽ tự động trở thành "món giảm cân", bởi phần nước dùng hay gia vị đi kèm vẫn có thể chứa nhiều natri và năng lượng.

Không chỉ ăn uống, Kim Sa Rang còn chú trọng vận động

Bên cạnh chế độ ăn, Kim Sa Rang duy trì việc tập luyện như một phần trong quá trình quản lý vóc dáng. Đây cũng là yếu tố giúp cô giữ được thân hình thon gọn trong nhiều năm.

Nhìn vào cách Kim Sa Rang chăm sóc bản thân, có thể thấy cô không phụ thuộc vào một công thức giữ dáng duy nhất. Thay vào đó, nữ diễn viên kết hợp nhiều thói quen nhỏ như ăn tối sớm, hạn chế ăn đêm, lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, bổ sung protein và duy trì vận động. Chính sự đều đặn này góp phần tạo nên vóc dáng mảnh mai và diện mạo trẻ trung mà cô vẫn duy trì ở tuổi 48.

Ảnh: Instagram.