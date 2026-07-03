Hình mới mới nhất của Hà Tăng: Mọi góc chụp đều khiến dân tình xuýt xoa vì một thứ

Sau thời gian dài đồn đoán, Hà Tăng đã chính thức khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện. Nữ diễn viên được xác nhận sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm vắng bóng, trở thành tâm điểm của đông đảo truyền thông, ekip và dàn diễn viên góp mặt tại sự kiện.

Đặc biệt, nhan sắc của "ngọc nữ màn ảnh Việt" tại họp báo lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ở tuổi 40, Hà Tăng vẫn ghi điểm tuyệt đối qua ống kính truyền thông với visual rạng rỡ, khí chất sang trọng cùng làn da đẹp không tì vết đã làm nên thương hiệu suốt nhiều năm qua. Có thể thấy, dù đã qua khoảng thời gian dài không hoạt động showbiz nhưng phong độ nhan sắc của nàng dâu hào môn vẫn vô cùng đẳng cấp.

Trong lần tái xuất được mong chờ, Hà Tăng một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được xem là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup thanh lịch với lớp nền mỏng nhẹ, gần như tiệp hoàn toàn vào làn da, kết hợp đôi mắt kẻ eyeliner sắc nét, hàng mi cong tự nhiên và son môi đỏ cam bóng nhẹ, tôn lên những đường nét thanh tú vốn có. Kết hợp cùng kiểu tóc uốn vintage ôm gọn gương mặt và thần thái điềm tĩnh, sang trọng, cô toát lên vẻ đẹp đài các, cổ điển đúng với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu.

Cận cảnh nhan sắc kiều diễm, sang trọng của Hà Tăng tại sự kiện.