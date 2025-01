Mẹ nào có con nhỏ ắt sẽ hiểu cái cảnh ban ngày thì gọi mãi con chẳng dậy, nhưng ban đêm ru đến "lịm" đi cũng chẳng chịu ngủ. Thế là ba mẹ ai cũng sở hữu đôi mắt thâm quầng sau vài tháng có con.

Thế nên, khi nhìn thấy clip này, hội chị em vội vàng xin vía, ước sao có con ăn ngoan, dễ thương như thế này bỏ bụng. Từ hội mẹ đang bầu đến hội mẹ bỉm nuôi con nhỏ đều mong có một em bé dễ tính như thế.

Hình ảnh sau camera trong phòng ngủ lúc 2h đêm khiến mọi người ồ ạt xin vía: "Thế giới cũng chỉ đến thế là cùng"

Trong video do camera ghi lại, lúc này là gần 2h đêm, cả nhà đều đang say giấc nồng. Trong lúc này, có một thiên thần nhỏ xíu cảm thấy đói bụng nên đã được lót dạ bằng bình sữa cực to. Sau khi uống hết, cậu bé vừa nhắm mắt vừa hất chiếc bình ra đầu giường, sau đó lại chui vào chăn tận hưởng tiếp giấc ngủ.

Trời mùa đông lạnh như thế này, nhìn em bé cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, hở đúng khuôn mặt cute mà ai nấy nhìn cũng phải mỉm cười, thậm chí tua đi tua lại để ngắm khoảnh khắc đáng yêu ấy.

Hơi đói xíu nên cần nạp năng lượng

Tu hết bình là quẳng bình luôn...

Rồi chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn thật ấm áp

Nhiều mẹ tâm sự không biết tới bao giờ con mình mới ngoan, ngủ thẳng giấc như thế, chứ mẹ thức 1 đêm vài lần cũng oải lắm rồi. Một em bé ngủ ngon trộm vía sẽ rất nhanh lớn, nếp sinh hoạt như một người lớn thực thụ khiến bố mẹ cực kỳ hài lòng.

Thế nên hội chị em phải xin vía gấp, mong có một em bé đáng yêu, dễ thương như vậy.