Hình ảnh mới nhất của Lọ Lem khiến dân tình hoài nghi một điểm

Ở tuổi 20, ái nữ nhà Quyền Linh ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội, cô nàng đều nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, mới đây, mỹ nhân sinh năm 2006 còn khiến dân tình thích thú khi "cân đẹp" cả màu son hồng cánh sen vốn được xem là "bài toán khó" với nhiều người.

Lọ Lem "đốn tim" cộng đồng mạng với giao diện rạng rỡ hút hơn 2,1 triệu lượt xem. (Nguồn: TikTok)

Lọ Lem khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi visual trong trẻo tựa nàng thơ, vừa ngọt ngào vừa tràn đầy sức sống. Những đường nét hài hòa từ đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú đến đôi môi nhỏ nhắn giúp tổng thể gương mặt luôn giữ được vẻ ngọt ngào, dễ tạo thiện cảm. Layout makeup của Lọ Lem cũng đi theo phong cách tự nhiên với lớp nền mỏng nhẹ, má hồng ửng trong veo và hàng mi cong mềm mại, càng làm nổi bật vẻ đẹp tuổi đôi mươi. Nhờ làn da sáng cùng ngũ quan hài hòa, sắc son hồng cánh sen không hề khiến tổng thể bị sến hay già dặn mà ngược lại còn giúp Lọ Lem trông rạng rỡ, ngọt ngào và cuốn hút hơn.

Một chi tiết khác cũng nhận được nhiều lời khen là mái tóc dài bồng bềnh của Lọ Lem. Phần tóc được tạo kiểu xoăn lơi nhẹ, ôm lấy gương mặt giúp các đường nét trông mềm mại và thanh thoát hơn. Chất tóc dày cùng độ phồng tự nhiên mang đến cảm giác dịu dàng, hoàn thiện vẻ đẹp ngọt ngào của Lọ Lem. Trang phục kết hợp giữa chất liệu mềm mại và gam màu tươi sáng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính, tôn lên làn da trắng bật tông cùng vẻ đẹp trong trẻo đặc trưng của ái nữ nhà Quyền Linh.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của Lọ Lem.

Netizen hoài nghi vì Lọ Lem "cân đẹp" cả màu son hồng cánh sen.

Không khó để nhận ra màu hồng chính là một trong những gam màu làm đẹp được Lọ Lem yêu thích nhất. Trên trang cá nhân, con gái cả nhà Quyền Linh nhiều lần xuất hiện với những layout makeup ngọt ngào, trong trẻo cùng đôi môi phủ sắc hồng căng mọng đặc trưng. Thay vì theo đuổi các tông son trầm hoặc quá sắc sảo, Lọ Lem thường ưu ái những gam hồng từ hồng đào, hồng đất đến hồng cánh sen để tôn lên vẻ đẹp trẻ trung đúng độ tuổi. Kết hợp cùng lớp nền căng bóng, đôi má ửng hồng tự nhiên và hàng mi cong nhẹ, những màu son này giúp gương mặt cô luôn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ. Nhờ sở hữu làn da trắng mịn, đường nét thanh tú ngây thơ mà Lọ Lem gần như có thể "cân đẹp" nhiều sắc độ hồng khác nhau mà không tạo cảm giác sến hay già dặn.