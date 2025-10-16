Hình ảnh gây sốc của Suzy trước khi phẫu thuật

Suzy vừa có màn trở lại ấn tượng với Genie, Make a Wish - dự án đánh dấu màn tái xuất của cô cùng Kim Woo Bin trên Netflix. Ngày 14/10 mới đây, nữ diễn viên trong 2 bài đăng mới vừa công bố loạt ảnh hậu trường cuối cùng khép lại tác phẩm được ưa thích. Điều khiến dân mạng bàn tán không phải là câu chuyện trong phim, mà chính là diện mạo "gây sốc" của Suzy trong 1 bức hình được cho là trước khi cô phẫu thuật xóa nốt ruồi trong mắt.

Bức ảnh mới được cho là thời điểm trước khi Suzy tiểu phẫu xóa nốt ruồi trong tròng mắt.

Trên trang cá nhân, "tình đầu quốc dân" đăng tải loạt ảnh cùng dòng chú thích hài hước: "Ga Young luộm thuộm ở kiếp trước đây này." Đây là tạo hình của nhân vật nữ chính trong một phân cảnh quá khứ, khi Suzy chấp nhận làm xấu triệt để với gương mặt chi chít tàn nhang, vết sẹo kéo dài từ má xuống cổ và làn da rám nắng sạm màu. Dù vậy, ngay cả trong diện mạo bết bát đó, visual của Suzy vẫn nổi bật đến mức netizen phải thừa nhận: Cô ấy có xấu được đâu!.

Cận cảnh tạo hình "hủy nhan" của Suzy.

Đáng chú ý là trong loạt ảnh này, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra chi tiết từng gắn liền với nữ diễn viên suốt nhiều năm là 2 nốt ruồi nhỏ trong tròng mắt của Suzy vẫn còn nguyên. Điều này khiến nhiều người tin rằng đây chính là ảnh chụp trước khi cô thực hiện ca tiểu phẫu xóa nốt ruồi trong mắt vào cuối năm 2024.

Theo quan sát của người hâm mộ, từ khoảng năm 2017, Suzy bắt đầu xuất hiện những nốt ruồi nhỏ ở cả 2 bên mắt và chúng lớn dần theo thời gian. Nữ diễn viên gây lo lắng khi có tin nốt ruồi trong mắt nếu phát triển bất thường có thể là dấu hiệu nguy cơ dẫn đến ung thư. Tháng 11/ 2024, khi Suzy xuất hiện trong một sự kiện, những nốt ruồi này được phát hiện đã biến mất. Cô cũng xác nhận đã tiến hành tiểu phẫu để loại bỏ chúng.

Nữ diễn viên đã tiểu phẫu từ cuối năm 2024...

Dù vậy, giới chuyên môn cũng cảnh báo đây là một ca phẫu thuật rủi ro. Theo các bác sĩ, nốt ruồi ở lòng trắng mắt thông thường là lành tính, nhưng nếu chúng thay đổi về màu sắc hoặc kích thước, khả năng ác tính có thể xảy ra. Phương pháp hiện đại nhất hiện nay là chiếu tia laser, nhưng kỹ thuật này có thể tác động trực tiếp đến giác mạc. Vì vậy, nếu nốt ruồi không gây ảnh hưởng sức khỏe, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân không nên tẩy bỏ.

...đây được xem là một thủ thuật khá nguy hiểm.

Với việc Suzy phẫu thuật xóa nốt ruồi trong mắt, nhiều người hâm mộ tin rằng đây là một quyết định cần thiết, không chỉ vì thẩm mỹ, mà còn là cách cô chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình.