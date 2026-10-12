Hình ảnh đáng quên của Bạch Lộc

Nhìn lại màn xuất hiện của Bạch Lộc tại sự kiện Chopard hồi tháng 6/2023, đây có lẽ là một trong những tạo hình mà nữ diễn viên nên để lại trong quá khứ. Vốn sở hữu đường nét thanh tú, Bạch Lộc không thiếu lợi thế để chinh phục những bộ cánh sang trọng hay trang sức cao cấp. Thế nhưng, trong lần xuất hiện này, dù diện váy đen khá bắt mắt, tổng thể của cô vẫn gây thất vọng với cộng đồng mạng.

Bạch Lộc tham gia sự kiện Chopard hồi tháng 6/2023. (Nguồn: TikTok)

Điểm đáng tiếc là chiếc váy vốn chẳng hề khó mặc. Thiết kế của Safiyaa dáng dài ôm nhẹ cơ thể, không tay với phần cổ khoét rộng giúp khoe khéo bờ vai và vóc dáng thanh mảnh. Những nếp vải xếp chéo ở eo tạo hiệu ứng mềm mại, trong khi chi tiết đính đá lấp lánh càng tăng vẻ sang trọng. Sắc đen cũng là lựa chọn lý tưởng để làm nền cho trang sức tỏa sáng. Vậy mà khi kết hợp cùng makeup, kiểu tóc và phụ kiện, chiếc váy đẹp vẫn khó cứu được cả tạo hình.

Điểm trừ đầu tiên nằm ở lớp trang điểm. Lớp nền khá sáng, kết hợp với phần má hồng được đánh đậm và tập trung rõ ở hai bên gò má, khiến gương mặt thiếu đi độ mềm mại cần thiết. Đôi mắt được kẻ sắc nét, chân mày cũng tạo khuôn khá rõ, trong khi màu môi lại chưa tạo được sự cân bằng với tổng thể. Các chi tiết khi đứng riêng không hẳn quá tệ, nhưng đặt cạnh nhau lại khiến gương mặt Bạch Lộc trông có phần cứng và thiếu nét trong trẻo thường thấy.

Tạo hình thiếu sự ăn nhập của Bạch Lộc, từ trang phục, phụ kiện đến makeup và kiểu tóc.

Kiểu tóc càng khiến diện mạo trở nên kém bay bổng. Phần tóc rẽ ngôi giữa, được vuốt gọn về phía sau, khiến đỉnh đầu khá xẹp và hai bên thái dương thiếu độ phồng. Kiểu tóc này vốn có thể mang đến vẻ sắc sảo, cá tính, nhưng khi kết hợp với lớp makeup đậm và chiếc váy dạ hội cầu kỳ, tổng thể lại hơi nặng nề. Chỉ cần tạo độ phồng tự nhiên hơn hoặc để vài lọn tóc ôm nhẹ gương mặt, diện mạo của nữ diễn viên có lẽ đã mềm mại và thanh thoát hơn đáng kể.

Chưa dừng lại ở đó, cách phối trang sức cũng là một điểm khiến tổng thể thiếu sự liền mạch. Bạch Lộc lựa chọn dây chuyền nhiều lớp mảnh, điểm xuyết những chi tiết hình trái tim màu đỏ, hồng, đi cùng khuyên tai dáng thả của Chopard. Những món phụ kiện này mang hơi hướng ngọt ngào, nữ tính, nhưng lại chưa thực sự đồng điệu với chiếc váy đen có chi tiết đính đá mang tinh thần sang trọng, trưởng thành.

Layout makeup khó hiểu của mỹ nhân Cbiz. (Nguồn: Weibo)

Đáng chú ý, chiếc đồng hồ dây trắng trên cổ tay càng khiến bảng màu trở nên rời rạc. Giữa sắc đen của trang phục, đỏ hồng của trang sức và ánh kim lấp lánh, mảng trắng nổi bật này chưa tạo được sự kết nối cần thiết. Tất nhiên, phụ kiện không nhất thiết phải đồng màu mới đẹp, nhưng chúng cần có sự tính toán để bổ trợ cho nhau thay vì khiến ánh nhìn bị phân tán.

Netizen còn cho rằng cô tự makeup đi dự sự kiện. (Nguồn: TikTok)

Nhìn chung, vấn đề trong tạo hình này không nằm ở một món đồ quá xấu, mà ở việc quá nhiều chi tiết chưa tìm được tiếng nói chung. Với một sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp như Chopard, sự tinh tế đôi khi đến từ việc biết tiết chế đúng lúc. Một lớp makeup trong trẻo hơn, kiểu tóc có độ phồng tự nhiên và cách phối phụ kiện gọn gàng sẽ giúp Bạch Lộc tôn lên lợi thế nhan sắc tốt hơn. Còn với lần xuất hiện năm 2023 này, chiếc váy đen sang chảnh quả thật vẫn chưa đủ sức gánh cả tổng thể.