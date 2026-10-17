Hikid mang "Đường đua tăng trưởng" đầy sắc màu đến Vietbaby Fair Hà Nội 2026

Mỗi cột mốc trưởng thành của con đều mang đến cho ba mẹ những niềm vui riêng, từ những bước đi đầu tiên đến khoảnh khắc nhận ra con đã cao thêm vài centimet. Đồng hành cùng hành trình ấy là sự kết hợp giữa chăm sóc dinh dưỡng, vận động và những thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Lấy cảm hứng từ hành trình lớn khôn của trẻ, Công ty TNHH XNK&™ Phương Linh và thương hiệu dinh dưỡng Hikid đến từ Hàn Quốc mang concept "Đường đua tăng trưởng" đến Vietbaby Fair Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 18/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

"Đường đua tăng trưởng" - Nơi bé vui chơi, ba mẹ cùng trải nghiệm

Gian hàng Hikid được thiết kế như một đường đua với những trạm tiếp sức và cột mốc tăng trưởng, nơi các gia đình có thể cùng tham gia nhiều hoạt động tương tác.

Nổi bật là trò chơi "Đập nhảy", thử thách vận động để các bé bật nhảy và chinh phục những cột mốc chiều cao. Bên cạnh đó, khu vực check-in cùng mascot Hikid và các hoạt động trải nghiệm sản phẩm cũng mang đến không gian vui chơi cho cả gia đình.

Toàn cảnh gian hàng Hikid với concept "Đường đua tăng trưởng

Hikid còn chuẩn bị các bộ quà tặng gắn với chủ đề cao lớn như cân điện tử, thước đo chiều cao, sổ theo dõi chiều cao và bộ đồ chơi đập nhảy dành cho khách hàng tham gia chương trình mua sắm. Những món quà này giúp ba mẹ có thêm công cụ ghi nhận các cột mốc phát triển của con tại nhà.

Chị Ngọc Anh, phụ huynh có con 3 tuổi, chia sẻ:

"Bé nhà mình rất hào hứng với trò chơi đập nhảy. Mình thích ý tưởng biến việc theo dõi chiều cao của con thành một hoạt động vui vẻ, để cả nhà cùng tham gia thay vì chỉ đơn thuần đo chiều cao như mọi khi."

Ba mẹ và bé tham gia trò chơi hoặc nhận quà tặng

Tiếp sức hành trình cao lớn từ nền tảng dinh dưỡng Hàn Quốc

Đằng sau những trò chơi tại gian hàng là thông điệp Hikid muốn gửi gắm: hành trình cao lớn của trẻ không phải cuộc đua về tốc độ, mà là quá trình phát triển cần được chăm sóc và đồng hành qua từng giai đoạn.

Chiều cao chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Trong đó, dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hệ xương và thể chất.

Được nghiên cứu và sản xuất bởi Ildong Foodis, doanh nghiệp Hàn Quốc có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, Hikid phát triển công thức kết hợp nhiều nhóm dưỡng chất dành cho trẻ trong giai đoạn tăng trưởng.

Trong đó, Canxi góp phần cấu tạo xương và răng; Vitamin D hỗ trợ hấp thu Canxi; Vitamin K2 tham gia quá trình chuyển hóa Canxi. Công thức còn có thành phần IGF, TGF, CBP từ sữa non và Arginine hỗ trợ sụn tăng trưởng.

Đáng chú ý, Vietbaby Fair Hà Nội 2026 còn có sự tham gia của đại diện Ildong Foodis từ Hàn Quốc. Đây là dịp để nhà sản xuất gặp gỡ phụ huynh Việt Nam, trao đổi về định hướng nghiên cứu dinh dưỡng và lắng nghe nhu cầu của các gia đình.

Đại diện Ildong Foodis giao lưu tại gian hàng Hikid

Đại diện Ildong Foodis chia sẻ:"Trong quá trình phát triển sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, chúng tôi quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn tăng trưởng. Bên cạnh bổ sung dưỡng chất phù hợp, trẻ cũng cần được khuyến khích vận động, nghỉ ngơi và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để xây dựng nền tảng phát triển thể chất lâu dài."

Thông qua sự kiện, Ildong Foodis và Công ty Phương Linh có thêm cơ hội trao đổi trực tiếp với phụ huynh, giúp thông tin về dinh dưỡng và sản phẩm trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Khám phá dinh dưỡng Hàn Quốc tại gian hàng Hikid

Bên cạnh các trò chơi, Vietbaby Fair Hà Nội 2026 cũng là dịp để ba mẹ tìm hiểu những sản phẩm dinh dưỡng do Công ty Phương Linh nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Khách tham quan còn có thể trải nghiệm sản phẩm, trao đổi với nhân viên tư vấn và tham gia các chương trình ưu đãi, quà tặng trong khuôn khổ sự kiện.

Gian hàng Hikid tại Vietbaby Fair Hà Nội 2026

Với sự đồng hành của Ildong Foodis, đơn vị nghiên cứu, sản xuất tại Hàn Quốc và Công ty Phương Linh, đơn vị nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam từ năm 2014, Hikid tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối với gia đình Việt.

Thông qua "Đường đua tăng trưởng", hai doanh nghiệp mong muốn tạo thêm cơ hội lắng nghe phụ huynh, chia sẻ thông tin dinh dưỡng và đồng hành cùng các gia đình trong quá trình chăm sóc sự phát triển thể chất của trẻ.

Bởi trên hành trình lớn khôn, mỗi cột mốc của con đều xứng đáng được ghi nhận, khích lệ và tiếp sức.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh

Địa chỉ: 33 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0888.962.929

Website: https://hikid.vn/