Hikid mang Dinh Dưỡng Chuẩn Hàn đến Vietbaby Fair HCM 2026

Câu chuyện dinh dưỡng khoa học chuẩn Hàn được kể lại đầy sáng tạo

Tại Vietbaby Fair HCM 2026, gian hàng Hikid - ILDong nổi bật với chủ đề "Vũ trụ Vươn Cao", thu hút đông đảo khách tham quan nhờ không gian trải nghiệm đầy màu sắc với rất nhiều hoạt động.

Đặc biệt, ý tưởng "Vũ trụ Vươn Cao" được lấy cảm hứng từ chuyến tham quan nhà máy Ildong Foodis tại Hàn Quốc của hệ thống đại lý Hikid. Trong chuyến đi, các đại lý đã trực tiếp tìm hiểu quy trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng chuẩn Hàn Quốc, đồng thời cảm nhận rõ tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển bền vững của thương hiệu.

Những trải nghiệm thực tế này đã trở thành nguồn cảm hứng để Hikid tái hiện một không gian triển lãm hiện đại, mang tinh thần khoa học và sáng tạo của Hàn Quốc đến gần hơn với các gia đình Việt Nam.

"Gian hàng được thiết kế khá sinh động và có tính kết nối. Tôi ấn tượng nhất chính là chiếc phi thuyền đang chuẩn bị cất cánh bay vào không gian. Các bé rất thích khám phá và tham gia các hoạt động tại đây", KOC Gà Mái Mơ chia sẻ.

Gian hàng Hikid thu hút đông đảo phụ huynh và các em nhỏ đến check -in, tham quan trải nghiệm Dinh dưỡng khoa học chuẩn Hàn.

Trong đó, khu vực trưng bày sản phẩm thu hút đông đảo phụ huynh tìm hiểu về hệ sinh thái dinh dưỡng toàn diện đến từ Hàn Quốc của Hikid và Ildong Foodis.

Các hoạt động check-in nhận quà, livestream trực tiếp từ gian hàng, mang không khí sôi động của Vietbaby Fair đến với hàng nghìn phụ huynh trên toàn quốc. Không ít phụ huynh cho biết họ đánh giá cao cơ hội được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra quyết định lựa chọn cho con.

Theo đại diện nhãn hàng, các sự kiện trải nghiệm thực tế là cầu nối giúp thương hiệu lắng nghe nhu cầu của phụ huynh, đồng thời mang những giá trị của Dinh Dưỡng Chuẩn Hàn đến gần hơn với các gia đình Việt.

Hành trình 12 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2014, Hikid có 12 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt. Các sản phẩm của thương hiệu nhập khẩu nguyên lon từ Hàn Quốc, có tem phụ tiếng Việt, tem vàng và mã QR xác thực nguồn gốc, giúp ba mẹ dễ dàng nhận diện sản phẩm chính hãng.

Chị Hoàng Yến, khách tham quan cho biết "Tôi cho con dùng sản phẩm Hikid và cảm thấy khá hài lòng với sản phẩm. Vị sữa thơm nhẹ, dễ uống nên bé rất hợp tác"

Tương tự, chị Quyên Lê chia sẻ "Năm nào đi Vietbaby Fair, tôi cũng ghé qua gian hàng của Hikid, sản phẩm minh bạch về nguồn gốc, chất lượng. Tôi được biết Hikid có công thức rất phù hợp với thể trạng của trẻ em Châu Á".

Ông Kim Kwang Weon, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Ildong Foodis và bà Nguyễn Thị Hòa (Bên trái), Giám đốc Công ty Phương Linh (đơn vị phân phối độc quyển sản phẩm Hikid và Ildong Truemom tại Việt Nam

Có mặt tại triển lãm, Kim Kwang Weon, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của Ildong Foodis, cho biết Hikid được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em châu Á và sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại Hàn Quốc.

"Chúng tôi không ngừng nghiên cứu để mang đến những giải pháp dinh dưỡng phù hợp với trẻ em trong từng giai đoạn phát triển. Toàn bộ quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, nghiên cứu công thức đến sản xuất đều được kiểm soát theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt", ông chia sẻ.

Ildong Foodis tiền thân là Tập đoàn dược phẩm & dinh dưỡng uy tín từ Hàn Quốc với hơn 50 năm kinh nghiệm (1970) cung cấp những giải pháp dinh dưỡng an toàn & chất lượng cho sự phát triển của trẻ em Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH XNK&TM Phương Linh là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Hikid. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu nguyên lon từ Hàn Quốc, đảm bảo đồng nhất về chất lượng giữa sản phẩm nội địa Hàn và sản phẩm phân phối tại thị trường Việt Nam.