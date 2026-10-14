Kể từ khi công khai thông tin mang thai con đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhất cử nhất động của người đẹp đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt là những hình ảnh ghi lại diện mạo trong giai đoạn cuối thai kỳ.

Mới đây, loạt khoảnh khắc khi bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ tiếp tục giúp Vũ Thúy Quỳnh nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Dù bụng bầu đã lớn, người đẹp vẫn giữ được diện mạo tươi tắn, rạng rỡ cùng những đường nét gương mặt gần như không thay đổi quá nhiều. Vóc dáng của nàng Á hậu cũng được nhận xét là khá gọn gàng so với giai đoạn mang thai, trong khi thần thái vẫn đầy sức sống. Ngay cả khi diện trang phục đơn giản, Vũ Thúy Quỳnh vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tự nhiên và cuốn hút.

Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện tại show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường. (Nguồn: TikTok Vũ Thúy Quỳnh)

Lựa chọn 1 chiếc đầm đen dáng ngắn, Vũ Thúy Quỳnh vẫn khiến dân tình xuýt xoa bởi visual xinh đẹp, rạng rỡ dù đã bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ. Thiết kế có phần thân váy gọn gàng, phủ bên ngoài bằng lớp voan đen xuyên thấu ở cổ và tay áo, tạo cảm giác vừa điệu đà vừa quyến rũ. Phần chân váy xếp tầng với chi tiết cách điệu bồng bềnh, giúp tổng thể không bị đơn điệu. Nàng hậu lựa chọn giày bệt để vừa phù hợp với hình ảnh nhẹ nhàng, vừa ưu tiên sự thoải mái và an toàn khi mang bầu.

Khác với những layout lộng lẫy trước khi mang thai, Vũ Thúy Quỳnh ưu tiên sự thoải mái, đơn giản trong trang phục.

Dù diện trang phục đơn giản về màu sắc, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng và nụ cười tươi tắn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã gần thời điểm "vỡ chum" nhưng đường nét gương mặt của người đẹp gần như không thay đổi, không tạo cảm giác tăng cân rõ rệt; vóc dáng nhìn chung vẫn mảnh mai, phần bụng bầu là điểm thay đổi nổi bật nhất. Visual rạng rỡ cùng làn da căng khỏe, ít khuyết điểm của Vũ Thúy Quỳnh cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô hoàn thiện tạo hình với lối makeup ngọt ngào, đôi môi căng mọng để tăng thêm vẻ tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Nhan sắc rạng rỡ, gương mặt và tay chân không bị tăng cân, thay đổi quá nhiều dù đã ở tháng 8 thai kỳ của Á hậu 2 Miss Universe 2024.

Nhan sắc của Vũ Thúy Quỳnh vẫn vô cùng nổi bật khi đọ sắc cùng dàn Hoa - Á hậu.

Nhan sắc của Vũ Thúy Quỳnh chinh phục netizen.

Vũ Thúy Quỳnh hoàn toàn có thể được xem là một trong những "mẹ bầu" sở hữu visual ấn tượng nhất Vbiz. Trong suốt quá trình thai kỳ, nàng hậu vẫn khiến công chúng xuýt xoa bởi diện mạo gần như không có quá nhiều thay đổi so với trước đây. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa vẫn giữ nguyên độ sắc sảo, không tạo cảm giác tăng cân hay bị phá nét. Vóc dáng của người đẹp cũng được nhận xét là khá mảnh mai, nếu không có bụng bầu thì chắc khó ai mà nghĩ đang mang thai.

Không chỉ nhan sắc, làn da sáng khỏe cùng mái tóc óng mượt của Vũ Thúy Quỳnh cũng khiến nhiều người phải trầm trồ, đúng chuẩn mẹ bầu được nhận xét là “trộm vía”. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng người đẹp ngày càng nhuận sắc kể từ khi mang thai, thần thái rạng rỡ và vẻ ngoài đằm thắm hơn trước. Những hình ảnh đời thường giản dị cũng đủ giúp nàng hậu ghi điểm.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Vũ Thúy Quỳnh trong quá trình thai kỳ.

Ảnh: TikTok, FBNV.