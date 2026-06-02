Kể từ khi đăng quang, H'Hen Niê luôn được xem là một trong những nàng hậu sở hữu hình thể đẹp và khỏe khoắn bậc nhất Vbiz. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là khả năng lấy lại vóc dáng đáng nể của cô sau khi sinh con. Mới đây, một đoạn video catwalk của H'Hen Niê trong hậu trường buổi chụp hình photoshoot nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nàng hậu xuất hiện với body săn chắc, vòng eo gọn gàng cùng đôi chân dài trứ danh. Từng bước đi đầy tự tin và thần thái chuyên nghiệp khiến người xem khó có thể rời mắt. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong độ nhan sắc lẫn hình thể của bà mẹ một con, thậm chí còn hài hước cho rằng H'Hen Niê hoàn toàn đủ sức chinh chiến thêm một cuộc thi sắc đẹp Quốc tế bởi visual và khí chất hiện tại ngày càng sắc nét.

H'Hen Niê khiến dân tình choáng ngợp với clip catwalk hậu trường rất "lực". (Nguồn: TikTok)

Trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi, H'Hen Niê một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được xem là "chiến thần body" của Vbiz. Chỉ hơn 9 tháng sau sinh con, nàng hậu đã khiến người xem không khỏi trầm trồ với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn và gần như không để lộ dấu hiệu tăng cân. Thiết kế màu vàng chanh nổi bật gồm áo crop top siêu ngắn kết hợp quần cạp trễ ôm sát giúp phô diễn trọn vẹn vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng đường cong cơ thể đầy sức sống. Làn da nâu bóng khỏe đặc trưng càng tôn lên vẻ đẹp cá tính và nguồn năng lượng mạnh mẽ của Top 5 Miss Universe 2018.

Đáng chú ý hơn cả là những bước catwalk đầy uy lực của H'Hen Niê khiến người xem được một phen "đã mắt". Từng sải chân dài, dứt khoát cùng cách đánh hông nhẹ nhàng tạo nên thần thái của một người đẹp đã quá quen thuộc với sàn diễn chuyên nghiệp. Mái tóc ngắn cá tính, ánh mắt sắc sảo và biểu cảm lạnh lùng giúp cô hoàn toàn làm chủ không gian. Dù chỉ vài giây ngắn, H'Hen Niê vẫn mang đến cảm giác như đang trình diễn trên một sàn diễn thời trang thực thụ.

Vóc dáng săn chắc, nét căng như chưa từng có cuộc sinh nở nào của H'Hen Niê. Làn da nâu bóng khỏe càng khiến giao diện người đẹp thêm phần sexy.

Những bước catwalk cực slay của Miss Universe Việt Nam 2018.

Sắc vóc đỉnh cao của H'Hen Niê khiến cộng đồng mạng tấm tắc, mong cô thi thêm cuộc thi Quốc tế hay casting cho Victoria's Secret.

Việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh của H'Hen Niê là kết quả của lối sống lành mạnh được cô duy trì trong nhiều năm. Nàng hậu từng chia sẻ bản thân ưu tiên vận động đều đặn với các bài tập tăng sức bền, cardio và gym để cơ thể dần thích nghi trở lại sau quá trình mang thai. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, protein và thực phẩm tươi sạch cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cô lấy lại vòng eo săn chắc. Với phong độ nhan sắc và hình thể hiện tại, người đẹp được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò mentor tại The Face Vietnam 2026, cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Anh Thư.