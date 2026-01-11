Hết cả từ ngữ để khen 5 món skincare Nhật Bản này, xin thề danh dự: Mua không hối hận

Tôi không phải người dễ khen mỹ phẩm. Da từng nổi loạn, từng tiền mất tật mang vì tin quảng cáo, nên mỗi món skincare giữ lại trên kệ đều phải vượt qua một quá trình dùng đủ lâu, đủ khắt khe. Và 5 món skincare Nhật Bản dưới đây là số ít sản phẩm khiến tôi dùng xong chỉ muốn nói một câu: đáng từng đồng, không có gì để chê.

1. Kem mắt Elixir Superieur Retinol Power Wrinkle Cream 22g - Món khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về kem mắt

Tôi từng không tin kem mắt có hiệu quả cho đến khi dùng Elixir. Vùng da mắt tôi có nếp gấp li ti, không sâu nhưng nhìn mệt, makeup rất dễ lộ. Elixir không phải kiểu bôi vào là thấy căng giả hay mướt tức thì, mà là hiệu quả từ từ nhưng rất chắc tay.

Sau khoảng 3-4 tuần dùng đều, tôi thấy nếp nhăn nhỏ mờ đi rõ, da mắt dày và khỏe hơn, đặc biệt là buổi sáng nhìn không còn bị nhăn nhúm. Retinol trong công thức nhưng cực kỳ êm, không rát, không bong, da nhạy cảm dùng vẫn ổn nếu bôi lượng vừa phải. Đây là kiểu sản phẩm không làm bạn “wow” ngay ngày đầu, nhưng dùng càng lâu càng không muốn bỏ.

Tôi còn được hội gái Nhật chia sẻ mẹo rằng, có thể dùng kem mắt này để bôi cho các vùng da khác - nếu bạn muốn da đẹp lên vượt bậc. Tuy nhiên, cách sử dụng này sẽ hơi tốn kém và đau ví nên nàng có thể cân nhắc nha!

2. Dầu tẩy trang shu uemura bản nâu - Đỉnh cao của cảm giác làm sạch mà không hề khô da

Tôi dùng dầu tẩy trang nhiều năm, nhưng shu uemura bản nâu dành cho da khô, da lão hóa đúng kiểu “đẳng cấp khác”. Kết cấu dầu nhẹ, mùi dễ chịu, massage trên da rất sướng tay. Điều tôi thích nhất là khả năng làm sạch cực sâu nhưng da vẫn mềm.

Makeup dày, kem chống nắng lì, mascara cứng đầu… tất cả đều trôi gọn chỉ sau một lần nhũ hóa. Sau khi rửa xong, da không bị căng rít mà vẫn có độ ẩm tự nhiên, sờ vào mịn và sạch đúng nghĩa. Đây là loại dầu tẩy trang dùng càng lâu càng nghiện, vì mỗi lần tẩy là một lần da được thở.

3. Kem dưỡng Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream - Kem dưỡng dành cho những ai bắt đầu thấy da có tuổi

Nếu Elixir là người sửa nhăn cục bộ thì Shiseido Benefiance là người chăm da toàn diện. Chất kem dày vừa, không nặng mặt, bôi lên da tan từ từ, cảm giác rất sang. Tôi dùng kem này buổi tối, sáng dậy da mịn, căng và có độ đàn hồi rõ. Những vùng da hay gãy nếp như khóe miệng, rãnh mũi má nhìn mềm hơn hẳn. Điểm cộng lớn là không gây bí, không gây mụn, kể cả da hỗn hợp. Đây là kiểu kem dưỡng dùng xong sẽ hiểu vì sao Shiseido giữ được vị thế lâu năm đến vậy.

4. Serum dưỡng mi DHC Eyelash Tonic - Món nhỏ nhưng hiệu quả không hề nhỏ

Tôi mua DHC chỉ với tâm lý thử cho vui, nhưng kết quả lại vượt mong đợi. Lông mi tôi vốn ngắn và dễ rụng khi tẩy trang, dùng serum này đều mỗi tối, sau khoảng 1 tháng thấy mi đậm và khỏe hơn rõ rệt.

Không phải kiểu dài ngoằng giả trân, mà là mi chắc, cong tự nhiên, ít gãy rụng. Chất serum trong suốt, không cay mắt, bôi sát chân mi cũng không khó chịu. Đây đích thị là món nhỏ tiền nhưng hiệu quả lâu dài, rất đáng để duy trì.

5. Nước thần SK-II Facial Treatment Essence - Sản phẩm “quốc dân” nhưng không hề bị thổi phồng

Tôi từng nghi ngờ SK-II vì quá nổi tiếng. Nhưng khi dùng đủ lâu, tôi hiểu vì sao nó được gọi là nước thần. Da tôi thuộc dạng dễ xỉn màu, thiếu sức sống, dùng SK-II khoảng 2–3 tuần là thấy da sáng hơn, đều màu và mịn.

Điều tôi thích nhất là cảm giác da khỏe lên từ bên trong. Không phải trắng bệch, mà là sáng tự nhiên, ít nổi mụn lặt vặt, bề mặt da mịn hơn hẳn khi makeup. Đây là sản phẩm không dành cho ai thích hiệu quả “ăn liền”, nhưng ai kiên trì sẽ thấy rõ giá trị.



