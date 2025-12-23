HellHelly Tống từ lâu được xem là hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp Á Đông: nhẹ nhàng, kín đáo và giàu tinh thần truyền thống. Đặc biệt khi xuất hiện cùng tà áo dài, người ta thường nghĩ cô chỉ tĩnh lặng, nhu mì, trầm lắng. Thế nhưng, khi đồng hành cùng áo dài đương đại trong bộ sưu tập mới của NTK Cường Đàm, Helly Tống lại mang đến một góc nhìn mới mẻ hơn về chính hình ảnh vốn đã quen thuộc ấy.

BST mới của Cường Đàm mang tinh thần truyền thống nhưng không bị đóng khung và tinh thần ấy rất hợp với hình ảnh ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm là một cô gái luôn chuyển động: xây dựng sự nghiệp riêng, đóng góp cho cộng đồng và sống với những giá trị bền vững.

Với những thiết kế - không tách rời những chuẩn mực thanh khiết của áo dài Việt, nhưng cũng không bó buộc trong khuôn thức cũ - của bộ sưu tập này, Helly Tống vẫn giữ được nét mềm mại vốn có, đồng thời toát lên tinh thần độc lập, mạnh mẽ và đầy chủ động. Trong tà áo dài bay bổng, phóng khoáng nhờ những đường cắt tinh giản, phom dáng mới mẻ và cách xử lý chất liệu linh hoạt, từng lớp vải mềm mại đan xen nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế, gợi cảm mà vẫn kín đáo.

Không dừng lại ở áo dài, ESSENCE còn giới thiệu các mẫu đầm bodycon, lệch vai, cùng những đường draping đặc trưng - vừa đề cao tính ứng dụng, vừa phù hợp với nhịp sống và gu thẩm mỹ hiện đại. Bộ sưu tập hướng đến hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin và linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi giữa những sắc thái khác nhau: từ trang nhã, nền nã đến tự tin, cuốn hút.

Bảng màu của BST này trải rộng và dễ tiếp cận với Frosted White tinh khiết, Buttercream mềm mại, Blush Quartz dịu ngọt, Wine Garnet ấm áp hay Ruby Noir trầm sâu. Các sắc độ hòa quyện cùng chất liệu, phản chiếu tinh thần hân hoan và thịnh vượng của mùa lễ hội, tạo nên một không gian thẩm mỹ nơi vẻ đẹp tính nữ được tôn vinh trong sự tự do, tinh tế và đầy chủ động.