Hello Con - Địa chỉ mua đồ bầu & bé sơ sinh được nhiều bà mẹ tin tưởng lựa chọn

Trong chưa đầy 1 năm, Hello Con đã có vinh hạnh được phục vụ gần 10.000 khách hàng thân thiết và hơn 60.000 lượt mua sắm tại cửa hàng & fanpage cửa hàng .



Hello Con được tin yêu vì sản phẩm chất lượng, chính hãng, đặt uy tín lên hàng đầu

Từ khi mở cửa hàng đầu tiên đến nay, Hello Con đã đem tới vô vàn lựa chọn về sản phẩm cho mẹ & bé. Cửa hàng hiện có hơn 15.000 mã sản phẩm, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của các ông bố, bà mẹ. Các sản phẩm cửa hàng lựa chọn bày bán đều là các sản phẩm chất lượng, được nhiều ông bố, bà mẹ khuyên dùng. Đặc biệt Hello Con cũng kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ, hành trình vận chuyển đơn hàng, giấy tờ chứng nhận từ hãng sản xuất để đảm bảo niềm tin nơi người tiêu dùng.

Không gian to đẹp tại cửa hàng Hello Con (Cửa hàng Hello Con tại Hải Phòng)

Với nhiều mặt hàng, Hello Con còn mang tới nhiều sự lựa chọn đa dạng về giá để bố mẹ lựa chọn, phù hợp với tài chính của từng gia đình. Khi bố mẹ tới mua sắm tại Hello Con, bố mẹ sẽ luôn nhận được sự tư vấn tận tình từ đội ngũ nhân viên, đồng thời nhân viên tại Hello Con sẽ giúp bố mẹ lựa chọn những mặt hàng phù hợp nhất trong tầm giá mà bố mẹ mong muốn!



Bố mẹ có thể ghé tham quan và mua sắm tại hai cửa hàng Hello Con:

Cửa hàng tại Hà Nội: 65 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Cửa hàng tại Hải Phòng: 334 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Đa dạng chương trình ưu đãi, áp dụng nhiều chính sách khách hàng thân thiết

Hello Con tự hào là đối tác tin cậy của nhiều nhãn hàng Mẹ & Bé trong & ngoài nước như Aptamil, Blackmores, Meiji, Merries, Moony, Hegen, Pigeon, Moyuum, Burabi, Joie, Combi, Aprica,... chính vì vậy cửa hàng luôn có rất nhiều chương trình khuyến mãi, chương trình quà tặng của các nhãn hàng, thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều bố mẹ.

Không gian tầng 1 (các mặt hàng bỉm, sữa, vitamin cho mẹ & bé) tại cửa hàng Hello Con Hà Nội

Song song với đó, hàng tuần Hello Con cũng mang tới rất nhiều chương trình ưu đãi, các chương trình trợ giá sản phẩm được nhiều ông bố, bà mẹ đón nhận. Chị Huyền Nguyễn (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã từng mua sắm tại cửa hàng Hello Con nhiều lần, nay tôi thường theo dõi Hello Con trên fanpage để cập nhật nhiều deal ưu đãi. Vừa rồi tôi vừa mua 12 bịch bỉm Merries cho bé, và được tặng một vali giá trị 2 triệu đồng nên thấy rất hài lòng, vừa tiết kiệm được một khoản, lại có quà mang về."



Góc sản phẩm quần áo tại tầng 2, cửa hàng Hello Con Hà Nội

Hello Con cũng là một trong số ít những cửa hàng Mẹ & Bé áp dụng các chương trình tích điểm khi mua hàng và chính sách hạng thành viên với mọi mặt hàng, không ngoại lệ (kể cả với các mặt hàng có nhu cầu cao như bỉm, sữa hay các mặt hàng đang trong thời gian khuyến mại). Đây là một trong những chính sách mà đội ngũ Hello Con đề ra nhằm tri ân những khách hàng thân thiết - đã luôn tin tưởng khi mua sắm, lựa chọn Hello Con là địa chỉ quen thuộc và không quên giới thiệu Hello Con tới bạn bè & người thân!



Giao hàng siêu tốc, Freeship toàn quốc

Thấu hiểu được mong muốn khi đặt hàng online của bố mẹ là tiết kiệm được thời gian và giao hàng nhanh chóng, Hello Con hiện áp dụng chương trình Freeship dưới 7km tại cửa hàng Hà Nội & Hải Phòng với mọi đơn hàng có giá trị từ 199k. Đồng thời, Hello Con cam kết giao hàng tới tay người tiêu dùng trong vòng 2 giờ.

Không gian tầng 3 tại cửa hàng Hello Con Hà Nội

Mẹ Phương Thảo (trú tại Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Có những buổi tối 10h mình đặt gấp bỉm & sữa cho con, Hello Con cũng vẫn hỗ trợ mình tìm ship rồi giao ngay cho mình, đặc biệt còn hỗ trợ phí ship nữa. Mua hàng ở Hello Con lúc nào cũng gặp các bạn nhân viên niềm nở và nhiệt tình."



Dù mới mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào đầu tháng 9 vừa rồi, song Hello Con cũng đón nhận được những sự đón nhận đầu tiên từ các bà mẹ thủ đô - đây là một tín hiệu rất tích cực với đội ngũ Hello Con, là một điểm tựa để Hello Con có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, từ sản phẩm, tới quy trình chăm sóc khách hàng, hậu đãi.

Bố mẹ có thể tìm kiếm Hello Con tại:

Website: https://hellocon.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/HelloConCuaHangMeVaBe

Shopee: https://shopee.vn/hellocon