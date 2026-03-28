Hè về, người thông minh sẽ không bao giờ chi tiền cho những món skincare này

Hè về, người thông minh sẽ không bao giờ chi tiền cho những món skincare nàyMùa hè là thời điểm làn da "nhạy cảm" hơn bao giờ hết: nhiệt độ cao, tia UV mạnh, mồ hôi và dầu thừa tăng khiến da dễ bí tắc, nổi mụn và nhanh lão hóa. Chính vì vậy, việc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp trong giai đoạn này quan trọng không kém việc chăm sóc da hằng ngày. Có những sản phẩm tưởng như quen thuộc, nhưng lại không hề "thân thiện" với làn da trong mùa nóng. Nếu không muốn da xuống cấp nhanh chóng, đây là 5 món skincare mà người thông minh sẽ cân nhắc kỹ - thậm chí tránh sử dụng vào mùa hè.

1. Kem chống nắng có SPF < 30

Kem chống nắng là "lá chắn" không thể thiếu, nhưng không phải loại nào cũng đủ hiệu quả. Những sản phẩm có SPF dưới 30 thường không đủ khả năng bảo vệ da trước cường độ tia UV mạnh của mùa hè. Khi sử dụng các loại này, làn da vẫn có nguy cơ bị sạm, cháy nắng và lão hóa sớm. Vì vậy, hãy ưu tiên các dòng kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên, lý tưởng nhất là SPF50+ để đảm bảo da được bảo vệ tối ưu.

2. Kem dưỡng dạng đặc, có thể gây bí da

Vào mùa đông, các loại kem dưỡng đặc, giàu dưỡng chất có thể giúp da tránh khô ráp. Tuy nhiên, khi bước sang mùa hè, chúng lại dễ trở thành "thủ phạm" gây bí da. Kết cấu dày khiến lỗ chân lông dễ bị tắc nghẽn, kết hợp với mồ hôi và dầu thừa sẽ làm tăng nguy cơ nổi mụn. Thay vào đó, bạn nên chọn các sản phẩm dạng gel, lotion mỏng nhẹ, thấm nhanh để da luôn thông thoáng.

3. Sữa rửa mặt có độ pH cao

Nhiều người nghĩ rằng mùa hè cần làm sạch "mạnh" hơn để loại bỏ dầu thừa. Tuy nhiên, sữa rửa mặt có độ pH cao lại dễ làm mất đi lớp màng ẩm tự nhiên của da, khiến da bị khô và kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Hệ quả là da càng tiết dầu nhiều hơn, dễ nổi mụn hơn. Một sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ, pH cân bằng sẽ là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn.

4. Miếng dán lột mụn

Miếng dán lột mụn có thể mang lại cảm giác "đã mắt" khi thấy mụn đầu đen được kéo ra, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho da, đặc biệt là trong mùa hè. Việc lột mụn thường xuyên có thể làm giãn lỗ chân lông, gây tổn thương bề mặt da và khiến da dễ kích ứng hơn dưới ánh nắng mạnh. Thay vì lột mụn, bạn nên ưu tiên các phương pháp làm sạch dịu nhẹ và chăm sóc da lâu dài để cải thiện tình trạng lỗ chân lông.

5. Mua tích trữ đồ dưỡng da trong dịp sale

Các đợt sale lớn thường khiến nhiều người "mạnh tay" mua tích trữ mỹ phẩm để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, mùa hè với nhiệt độ cao lại không phải điều kiện lý tưởng để bảo quản sản phẩm skincare. Nhiệt độ và ánh sáng có thể làm biến đổi kết cấu, giảm hiệu quả thậm chí gây kích ứng da. Vì vậy, thay vì tích trữ quá nhiều, bạn nên mua vừa đủ dùng trong thời gian ngắn và bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Có thể thấy, chăm sóc da vào mùa hè không chỉ là "thêm bước" mà còn là "chọn đúng". Loại bỏ những sản phẩm không phù hợp sẽ giúp làn da nhẹ nhàng hơn, hạn chế nguy cơ bí tắc và kích ứng. Một chu trình skincare thông minh trong mùa hè nên tập trung vào ba yếu tố: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm vừa đủ và bảo vệ da trước ánh nắng. Khi hiểu rõ làn da của mình và lựa chọn sản phẩm phù hợp, bạn sẽ dễ dàng duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn suốt những ngày nắng nóng.