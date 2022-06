Hệ mê skincare đừng bỏ qua các item chuẩn chỉnh cho hè này

Cùng điểm danh những item hot hit sau mà bất kì cô gái nào cũng nên có để làn luôn giữ được phong độ tươi trẻ bất chấp.

1. Kem chống nắng

Đứng đầu danh sách là món mà tất cả các mùa trong năm chúng ta đều cần phải dùng để giúp bảo vệ làn da cũng như ngăn ngừa lão hóa. Một tuýp kem chống nắng ngăn ngừa UV tối đa lại hợp với nhu cầu của da thì sẽ giúp bạn thoải mái "enjoy mọi moment" ngày hè bất chấp ánh nắng.

Nếu bạn thuộc da dầu, hỗn hợp thiên dầu nhạy cảm thì kem chống nắng SKIN1004 Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ cùng các chỉ số hoàn hảo sẽ là gợi ý cực chuẩn. Kem có chứa chiết xuất Rau má Madagascar giúp làm dịu da do ánh nắng và công thức Made White giúp nâng tông và kiềm dầu suốt cả ngày.

Kem chống nắng Madagascar Centella Air-fit Suncream Plus SPF 50+ PA++++ giúp nâng tông và kiềm dầu suốt ngày dài

Đối với làn da thiếu ẩm, da thường hoặc da khô thì 9 Wishes Sun Moisturizer SPF 50+ PA+++ là chân ái cho bạn. Sở hữu thành phần lành tính như chiết xuất nha đam cùng hợp chất SMCalming Newplex-8 (gồm các thành phần tự nhiên như: lá thông, trà xanh, hoa cúc…) giúp làm dịu, cấp ẩm da. Ngoài ra, thành phần Niacinamide trong sản phẩm có tác dụng hỗ trợ kiềm dầu, dưỡng sáng, nâng tông nhẹ nhàng nên siêu tiện lợi cho các nàng dùng thay lớp lót nền makeup.

Kem chống nắng 9 Wishes Sun Moisturizer SPF50+ PA+++ là kem chống nắng 3 chức năng (chống UV - làm sáng da - kem lót)

2. Cân bằng pH và chill da cùng nước hoa hồng

Sau một ngày dài vui chơi, làn da cần được làm sạch, nghỉ ngơi để sẵn sàng cho các bước chăm dưỡng chuyên sâu. Chính vì thế, toner vốn dĩ tưởng chừng không cần thiết nhưng lại vô cần hữu ích để giúp da được cân bằng, thư giãn để lấy lại sức sống.

Để cải thiện các vấn đề của da, việc chọn toner phù hợp cũng là điều mà phái đẹp nên lưu ý. Da dầu mụn nên ưu tiên dùng các sản phẩm toner cấp ẩm nhẹ nhàng, làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông để hạn chế bí tắc gây nổi mụn. Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Toner sở hữu bảng thành phần lý tưởng cho da dầu mụn như 5 loại Rau má, BHA và AHA tự nhiên giúp làm dịu, làm sạch sâu lỗ chân lông nhẹ nhàng cho da , vỗ nhẹ toner lên da hoặc dùng bông tẩy trang thấm rồi lau nhẹ mỗi ngày.

Hè đến, da rất dễ bị xỉn màu, "mất nước" thì một chiếc toner cấp ẩm rất phù hợp cho mùa hè chính là Nacific Real Floral Calendula Toner với 91% từ hoa cúc giúp dưỡng da và làm dịu da, giúp da mềm mại, căng mịn. Ngoài ra, em này còn giúp cấp ẩm cho da, hạn chế tình trạng khô ráp gây tiết dầu nhờn quá mức giữa ngày hè nắng nóng.

Nacific Real Floral Calendula Toner sẽ là "chân ái" cho da mất nước vào ngày hè

3. Chăm dưỡng chuyên sâu cùng tinh chất

Trong mọi quy trình skincare, bên cạnh kem chống nắng, bước tinh chất đóng vai trò quan trọng không kém. Thời điểm vào hè, da thường sẽ gặp vấn đề mất nước hoặc thiếu ẩm trên da, dẫn đến dầu nhờn, lỗ chân lông ngày càng to hơn.

Trước tình trạng thiếu ẩm của da, đây sẽ serum không thể chuẩn hơn. 9 Wishes Hydra Skin Ampule đình đám trong giới skincare, gây sốt khi xuất hiện trên chương trình về chăm sóc sắc đẹp Get It Beauty của Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của serum chính là chứa đến 51% chiết xuất nước dừa tươi thay vì chỉ là nước như các sản phẩm thông thường khác. Nhờ đó, serum giúp cấp ẩm tức thì cho da, đồng thời tạo màng nước giữ ẩm lên đến 48h, hỗ điều chỉnh độ ẩm và lượng dầu thừa trên da, giúp duy trì độ sự căng ẩm cho da kể cả khi mất nước do nắng nóng, máy lạnh hay do hoạt động ngoài trời quá lâu.

9 Wishes Hydra Skin Ampule Serum sẽ là lựa chọn lí tưởng cho làn da căng bóng suốt 48h

Hiểu da và chọn ngay những item chăm dưỡng phù hợp để làn da luôn rạng ngời, "bất bại" trước mọi tác động của ngày hè nắng gắt nhé!

