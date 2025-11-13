Ái nữ tiệm vàng lớn nhất miền Tây sinh con đầu lòng: Công chúa tiệm vàng đời thứ 3, cuộc sống vàng son từ trong nôi

Mạng xã hội những ngày qua lại rộn ràng trước tin vui từ Minh Thư - con gái của bà chủ tiệm vàng lớn nhất miền Tây , khi cô hạ sinh con gái đầu lòng . Nhắc đến cái tên Minh Thư, ai cũng nhớ đến hình ảnh một "ái nữ sinh ra từ vạch đích" đúng nghĩa.

Công chúa tiệm vàng bước vào hành trình làm mẹ

Sau khi kết hôn, Minh Thư và chồng về phụ giúp gia đình kinh doanh vàng bạc, tiếp tục kế thừa truyền thống buôn bán của mẹ.

Được biết, hai vợ chồng sống cùng nhà ngoại trong một dinh thự 5 - 6 tầng lầu , hoành tráng bậc nhất vùng. Việc Minh Thư hạ sinh con gái đầu lòng càng khiến dân tình thêm chú ý, bởi đứa bé được dự đoán sẽ trở thành "công chúa tiệm vàng đời thứ ba" , người thừa kế tương lai của cả cơ ngơi bạc tỷ mà gia đình đang sở hữu.

Ba thế hệ tiệm vàng lớn nhất miền Tây: Bà chủ - con gái - công chúa vừa chào đời.

Còn nhớ đám cưới "chấn động cõi mạng" một thời

Năm 2024, Minh Thư từng là tâm điểm của mạng xã hội khi tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất miền Tây. Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô tiệc cưới, mà những món hồi môn mà cô dâu được mẹ trao tặng.

Trong ngày cưới của con gái, bà chủ tiệm vàng tặng con gái một chiếc vương miện bằng vàng nặng khoảng 2kg , cùng bó hoa cưới cũng được kết hoàn toàn bằng vàng, nặng 1,5kg . Chưa dừng lại ở đó, cô dâu còn nhận được nguyên bộ vòng tay, vòng cổ, nhẫn… nhiều đến mức phải đánh số thứ tự mới đeo đủ .

Điều khiến dân mạng "choáng" hơn cả là nhà gái còn tặng 1.000 cây vàng cho cặp đôi làm vốn sau khi cưới. Đặc biệt, trong đám cưới, gia chủ còn "chơi lớn" khi không nhận tiền mừng , mà ngược lại, mỗi khách đến dự đều có quà giá trị mang về .

Hình ảnh cô dâu Minh Thư trong những bộ váy cưới lộng lẫy, đội vương miện vàng thật, bước ra từ dàn siêu xe sang, từng khiến khắp mạng xã hội "bùng nổ" với hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận.

Ái nữ tiệm vàng đời thứ ba: Công chúa sinh ra đã "ngậm thìa vàng"

Giờ đây, khi Minh Thư chính thức làm mẹ , dân mạng lại tiếp tục dành sự chú ý tới công chúa nhỏ - người được dự đoán là "rich kid chính hiệu" . Sinh ra trong gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng cơ ngơi kinh doanh vàng bạc đá quý lâu năm, "công chúa tiệm vàng đời thứ ba" đã được định sẵn một cuộc sống vàng son ngay từ khi mới chào đời.

Với sự cưng chiều từ cả gia đình cùng cơ ngơi đồ sộ, công chúa nhỏ của Minh Thư được xem như sinh ra từ "đích của vạch đích" , hứa hẹn sẽ là một trong những "rich kid" đình đám trong tương lai.